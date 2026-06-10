【L′ECHOPPE】実用性と造形美を兼ね備えた、スペイン発の″ELIURPI″のアイテムが到着。

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役 CEO：古峯 正佳）が運営する「L'ECHOPPE」（レショップ）より、〈ELIURPI（エリウルピ）〉が、6月13日(土)に発売開始します。

〈ELIURPI（エリウルピ）〉と出会ったのは、スペイン・マドリードを訪れたときのこと。建築そのものがアートのような街並みの中、背の高い建物に囲まれた入り組んだ路地を歩いていると、一軒のアトリエが目に留まりました。その時は立ち寄ることができませんでしたが、翌年、再びスペインを訪れた際にようやく足を運ぶことができたのです。

Tabouret

彼らが主に手掛けているのはインテリア。家具や空間づくりを軸に活動しながら、バッグやハットも制作しています。特徴的なのは、それらを単なるファッションアイテムとしてではなく、インテリアの延長として捉えている点です。

Sculpture BagRound BagMini Borla Bag

バッグは置けば自立し、壁に掛ければオブジェのような存在感を放つ。スツールとバッグの境界線が曖昧になるような、実用性と造形美を兼ね備えたデザインは、〈ELIURPI〉ならではの魅力です。

実用品でありながら、どこか彫刻作品のような佇まいを感じさせるそのクリエーションには、スペインらしい自由な発想と、どこかジャポニスムを思わせる静かな美意識が息づいています。個性的でありながら決して主張しすぎることのないデザインは、装いに自然な奥行きをもたらしてくれます。

軽装になりがちなこれからの季節だからこそ、スタイリングのアクセントとして取り入れたい存在。身に着けるだけでなく、空間の一部としても楽しめる〈ELIURPI〉のアイテムは、日常にさりげない豊かさを与えてくれるはずです。

・ELIURPI Round Bag Mini

PRICE：\58,300 （tax included）

・ELIURPI Round Bag Medium

PRICE：\132,000 （tax included）

・ELIURPI Round Bag Maxi

PRICE：\154,000 （tax included）

・ELIURPI Mini Borla Bag

PRICE：\50,600 （tax included）

・ELIURPI Sculpture Bag

PRICE：\132,000 （tax included）

・ELIURPI Tabouret

PRICE：\286,000 （tax included）

【展開詳細】

発売日：6月13日(土)

展開店舗：L’ECHOPPE 青山店

お問い合わせ先：L’ECHOPPE 青山店

電話番号：03-5413-4714

【ABOUT L'ÉCHOPPE（レショップ）】

ひとつの服の発見が人々を繋ぐことを願い、

まだ見ぬ新しいもの・見逃されてきた価値を追い求め、世界を渡り歩き、収集する。

そして、それら価値あるものを発信する。

https://baycrews.jp/brand/detail/lechoppe

https://www.instagram.com/lechoppe.jp/?hl=ja

■L’ECHOPPE青山店

所在地：東京都港区南青山3-17-3 1階

営業時間：平日 12:00～20:00、土日祝 11:00～20:00

定休日：不定休

■L’ECHOPPE渋谷店

所在地：東京都渋谷区神宮前6-20-10 MIYASHITA PARK SOUTH 2階

営業時間：11:00～21:00

定休日：不定休

【PRESS CONTACT】

式部 碧斗

TEL：03-5413-4714

aoto-shikibu@baycrews.co.jp

【COMPANY INFO】

株式会社ベイクルーズ

創立年月日：1977年7月22日

代表取締役会長：杉村 茂

取締役社長：古峯 正佳

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社WILL WORKS、株式会社LADUREE JAPON、株式会社ル・プチメック

HP：http://www.baycrews.co.jp/