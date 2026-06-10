【お好み焼×コト消費】千房が仕掛ける2026年「父の日」戦略！お店で楽しむ“男気サイズ”＆“ラグジュアリー鉄板焼”に加え、おうちで味わう「父の日ギフト」も受付開始！

千房株式会社

お好み焼・鉄板焼の「千房」を展開する千房株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：中井 貫二）は、2026年6月12日（金）から6月21日（日）の「父の日」までの10日間、「千房」、「ぷれじでんと千房」、「千房Elegance」の各店舗にて、お父さんを主役にした父の日特別企画を同時開催いたします。また公式オンラインショップ等にて、おうちで手軽に千房の味を楽しめる「父の日ギフト特集」の受付も開始いたします。

カジュアルに家族でワイワイ楽しめる「千房」での体験型イベント、高級鉄板焼ブランドでのワンランク上の記念日演出、そして遠方のパパにも贈れる本格ギフト。ご家族のスタイルに合わせて選べる“感謝を伝える父の日”をご提案いたします。

■【企画背景】

母の日に比べて “なにしよ？” となりがちな「父の日」に、千房グループからの新提案

近年、外食における価値観は「モノ（食べる）」から「コト（体験する）」へと変化しています。特に「父の日」は、母の日に比べて「お祝いの仕方が曖昧になりがち」「結局なにが喜ばれるか悩む」という声が多く聞かれます。

そこで千房グループでは、【“パパが主役”の分かりやすいテーマ設定】【家族参加型の体験】【写真・SNSに映える演出】を軸にした店舗企画に加え、【おうちで手軽に楽しめる食のギフト】を新提案。お父さんはもちろん、ご家族全員の記憶に残る特別なひとときをお届けします。

■【千房】カジュアルに笑顔が弾ける！「父の日は、千房で“パパが主役”」

ファミリーで賑やかに楽しむ「千房」ベーシック店舗では、お父さんへの感謝を視覚的・体験的に演出する3つの企画を用意しました。

１. お父さん大満足！ボリュームもインパクトも2倍の「パパ専用 男気サイズ！」

「今日はパパが主役だから、好きなだけ食べてほしい！」そんな想いを形にするため、千房の人気メニューを“父の日限定”で特大サイズ（2倍）へアップグレードしてご提供。もちろん、ご家族でシェアしていただけます。

対象商品： ミックス焼（2倍）／ミックス焼そば（2倍）／リブロースステーキ150g（お肉2倍の300g） ※お父さん（おじいちゃん含む）お一人につき1商品まで。

ミックス焼ミックス焼そばリブロースステーキ

２. メッセージを贈ろう！「パパへのありがとうマヨ！」

千房名物の「マヨネーズパフォーマンス」をお客様へバトンタッチ！お好み焼をキャンバスに見立てて、お子様やご家族がマヨネーズでお父さんへの感謝の気持ちを自由に描いていただく参加型企画です。ミニマヨネーズディスペンサーをお渡ししますので、「いつもありがとう」「パパだいすき」など自由なアートをお楽しみください。

３. スマホで簡単！「父の日限定ARで家族写真！」

卓上のPOPからQRコードを読み込むだけで、スマートフォンで手軽に利用できる「父の日専用ARフォトフレーム」が起動します。デジタルとリアルが融合したポップな演出で、思い出をカタチに残せます。

■『千房（ベーシック） 父の日特別企画』実施概要

父の日特製ARフォトフレーム

実施期間： 2026年6月12日（金）～ 2026年6月21日（日）の10日間

対象店舗： 千房 対象店舗

※詳細は下記一覧をご参照ください。

■千房（ベーシック店舗）

千日前本店 / 京都アバンティ支店 / 堺東支店 / 高槻阪急スクエア支店 / リノアス八尾支店 / 曽根崎支店 / 京橋京阪モール支店 / ハービスＰＬＡＺＡ梅田支店 / あべのキューズモール支店 / 名代JO-TERRACE OSAKA店 / ららぽーと名古屋みなとアクルス店 / イオンモール各務原インター支店 / 有楽町ビックカメラ支店 / そごう横浜店 / ルミネ立川支店 / ヨドバシHD池袋ビル支店 / セレオ八王子支店 / 舞 イクスピアリ店 / 有明ガーデン支店 / 仙台一番町店(※1) / ザ・モール仙台長町店(※1) / 静岡パルシェ店(※2) / イオンモール白山店(※1) / 大和郡山店(※1) / 江坂店(※2) / 岡山大安寺店(※1)

(※1)リブロ―スステーキ対象外です。

(※2)ミックス焼そば・リブロ―スステーキは対象外です。

※道頓堀ビル店・一部店舗を除く。

■【ぷれじでんと千房】と【千房Elegance】洗練された上質空間で楽しむ「父の日特別企画 - THANKS DAD -」

職人の技を目の前で楽しむ高級鉄板焼「ぷれじでんと千房」と心地よい空間でお食事を楽しめる「千房Elegance」では、ブランドの特別感を大切にしながら、千房らしい温かみを融合した「上質で、少し楽しい」ひとときを演出します。

１. 【お父様限定】いつもお疲れ様。お父様1名分の「飲み放題」を無料プレゼント！

ご家族またはご夫婦でご来店・対象コースをご注文いただいたお客様を対象に、お父様1名分の飲み放題（2時間制）を無料でご提供いたします。「今日はお父さん、好きなだけ飲んでね」というご家族の優しい言葉とともに、美食と美酒を気兼ねなくご堪能いただけます。

飲み放題２時間 ※画像はイメージです。

２. サプライズに。「THANK YOUプレート」でデザートに想いをのせて

お食事の締めくくりを彩るデザートには、お父様へのメッセージ（例：「THANK YOU DAD」「お父さんありがとう」など）を添えた特製プレートをご用意いたします。（※事前予約制）

THANK YOUプレート ※画像はイメージです。

３. 新登場！記念日用特大フォトフレーム

大人の記念日を華やかに切り取る「特大フォトフレーム」を新調いたしました。鉄板焼のラグジュアリーなトーンで特別な記念日を演出いたします。

■『ぷれじでんと千房・千房Elegance 父の日特別企画』実施概要

特製フォトフレーム ※画像はイメージです。

実施期間： 2026年6月12日（金）～ 2026年6月21日（日）の10日間

対象店舗： ぷれじでんと千房・千房Elegance 対象店舗

※詳細は下記一覧をご参照ください。

■ぷれじでんと千房

ぷれじでんと南本店 / ぷれじでんと北店 / ぷれじでんとホテル日航ビル店 / ぷれじでんと大丸心斎橋店 / ぷれじでんとシェラトン都ホテル店 /ぷれじでんとRetreat

※「琥千房」を除く。

■千房Elegance

華千房 恵比寿ガーデンプレイス店

■離れて暮らすお父さんへ。“贈る父の日” 千房ネットショップ特別企画

「お父さんに会いに行けないけれど、感謝は伝えたい。」

そんなお客様の声にお応えし、千房公式オンラインストア「千房ネットショップ」では、父の日に合わせた特別企画を実施いたします。

贈答用最高級ライン『美味一会（びみいちえ）』シリーズの対象商品を期間限定の特別価格でご提供するほか、人気ギフト商品のポイントアップキャンペーンも同時開催。

離れて暮らすお父様へ、大阪・千房の本格的な味わいと感謝の気持ちをお届けします。

■父の日限定『美味一会』シリーズ特別価格キャンペーン

千房ギフトの最高峰ブランド『美味一会』シリーズより、父の日ギフトにおすすめの対象商品を期間限定で25％OFFにて販売いたします。

【実施期間】2026年6月12日（金）～6月18日（木）

【特典】対象商品を通常価格より25％OFF

【お届け】父の日当日（6月21日）着指定対応

【販売サイト】千房ネットショップ (https://chibo-netshop.com)

■対象商品

【千房 宮崎県産黒毛和牛お好み焼5枚セット】

（HM50）

通常価格 5,940円（税込） → 特別価格 4,455円（税込）

宮崎県「有田牧畜産業」が餌や飼育環境にこだわって育てた黒毛和牛「エモー牛」を使用した贅沢なお好み焼です。和牛の旨みを引き出すため、生地に玉ねぎを加えてふっくらと焼き上げました。電子レンジで温めるだけで、手軽に本格的な味わいをお楽しみいただけます。

内容量

宮崎県産黒毛和牛お好み焼 220g×5枚/ 千房ソース 25g×5袋/ ホワイトソース 10g×5袋/

かつお節 1g×5袋/ あおさのり 0.2g×5袋

【千房 お好み焼グルメセット「宴」】

（HG150）

通常価格 16,200円（税込） → 特別価格 12,150円（税込）

大阪千日前にて1973年創業のお好み焼専門店「千房」の人気商品を詰め合わせたグルメセットです。ボリューム満点の「道頓堀焼」、宮崎県産黒毛和牛を使用したお好み焼、醤油たれで味わう「ねぎ焼ミックス」をセットにしました。電子レンジで温めるだけで、ご家庭で千房の味をお楽しみいただけます。

内容量

道頓堀焼 250g×5枚/ 宮崎県産黒毛和牛お好み焼 220g×5枚/ ねぎ焼ミックス 200g×4枚

お好み焼ソース 25g×10袋/ 醤油たれ 10g×4袋/ ホワイトソース 10g×14袋/ かつお節 1g×14袋

あおさのり 0.2g×14袋

【千房 お好み焼グルメセット「華やぎ」】

（HG200）

通常価格 21,600円（税込） → 特別価格 16,200円（税込）

大阪千日前にて1973年創業のお好み焼専門店「千房」の人気商品を贅沢に詰め合わせた、父の日ギフトにもおすすめの豪華セットです。千房の看板商品である「道頓堀焼」、宮崎県産黒毛和牛お好み焼、ねぎ焼ミックスをそれぞれ6枚ずつお楽しみいただけます。

内容量

道頓堀焼 250g×6枚/ 宮崎県産黒毛和牛お好み焼 220g×6枚/ ねぎ焼ミックス 200g×6枚

お好み焼ソース 25g×12袋/ 醤油たれ 10g×6袋/ ホワイトソース 10g×18袋/ かつお節 1g×18袋

あおさのり 0.2g×18袋

■あわせて実地中｜父の日ポイント20倍キャンペーン

父の日シーズンに合わせて、千房ネットショップでは、会員登録のうえ対象商品をご購入いただいたお客様に、通常の20倍のポイントを付与するキャンペーンも開催しております。

お好み焼ギフトセットやお試しセット、グルメセット「宴」「華やぎ」、カタログギフトなど、幅広い商品が対象となります。

【実施期間】

2026年6月3日（水）～6月21日（日）

※ポイント付与には千房ネットショップへの会員登録が必要です。

※対象商品・キャンペーン詳細は千房ネットショップをご確認ください。

■こんな方におすすめ

・離れて暮らすお父様へ感謝の気持ちを届けたい方

・帰省が難しい代わりに特別な贈り物を贈りたい方

・ご家族で大阪の味を楽しんでほしい方

・グルメ好きなお父様への父の日ギフトをお探しの方

■配送について

父の日（6月21日）当日のお届けをご希望の場合は、お早めのご注文をお願いいたします。

配達希望日の指定がない場合は、ご注文日より3営業日以内に発送いたします。

配達希望日の設定は、ご注文日の7日後以降から可能です。

なお、商品の発送はご入金確認後となります。ご入金が遅れた場合、お届け日がご希望に添えない場合がございます。

■父の日は「会う」だけでなく、「贈る」感謝も

店舗で楽しむ父の日だけでなく、離れて暮らすご家族へ贈るギフトとしても千房をご利用いただけます。千房ネットショップでは、「店舗で楽しむ父の日」と「ご自宅へ届ける父の日」の両方を提案し、多様なライフスタイルに寄り添う父の日企画を展開してまいります。

【会社概要】

■千房株式会社について

1973年、大阪・千日前にて創業。「お好み焼」を庶民の味から、国内外のお客様に喜んでいただける“ごちそう”へと昇華させることを目指し、国内外で店舗を展開。伝統の味を守りつつ、冷凍食品の開発・販売など、常に新しい挑戦を続けながらお客様に感動をお届けできるよう努めてまいります。

・事業内容： お好み焼専門店「千房」等の運営

・URL：https://www.chibo.com

・業種：飲食店

・本社所在地：大阪府大阪市浪速区湊町 2-2-45 オンテックス難波ビル7F

・電話番号：06-6633-2131

・代表者名：中井貫二