こだわりの求肥で“涼”を包む。弁才天が夏限定の涼菓「チョコミントピーナッツ大福」を発売

株式会社弁才天

2026年6月10日より、夏限定商品「チョコミントピーナッツ大福」を販売いたします。

果実の美味しさを引き立てるため、弁才天は、求肥のやわらかさと口どけを磨き続けてきました。

薄く、やわらかく、けれど繊細なフルーツをしっかり包み込むこと。

口に入れた瞬間、主役であるフルーツの美味しさを引き立てながら、静かにほどけていくこと。

その求肥づくりの技術から生まれたのが、夏限定の涼菓「チョコミント大福」です。

北海道産生クリームを使用したなめらかなガナッシュに、香ばしくローストしたピーナッツを合わせ、奥行きのある味わいに仕上げました。

そこに合わせたのは、鮮やかな青色と爽やかな清涼感が印象的なミント。

弁才天ならではの、薄くなめらかで伸びのある求肥が、チョコとミントの味わいをやさしく包み込みます。

甘さのあとに爽やかな涼が広がる、夏限定の大福をお楽しみください。

＜商品情報＞

商品名：チョコミントピーナッツ大福

販売期間：2026年6月10日～7月末

販売価格：490円（税込）

販売場所：弁才天店舗（一部店舗を除く）