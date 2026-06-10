在庫管理をもっと簡単に。中小企業向けクラウドサービス「カカナイ在庫管理システム」をリリース

株式会社Mountain Gorilla

株式会社マウンテンゴリラ（本社：大阪府大阪市）は、製造業・物流業向けクラウドサービス「カカナイLite」の新サービスとして、「カカナイ在庫管理システム」の提供を開始したことをお知らせします。

本サービスは、紙やExcelで行われている在庫管理業務をデジタル化し、在庫情報の見える化と業務効率化を支援するクラウドサービスです。

スマートフォンやタブレットから簡単に利用でき、入庫・出庫・在庫確認をリアルタイムで管理することができます。

開発背景

多くの製造業や倉庫業では、現在も紙帳票やExcelによる在庫管理が行われています。

しかし、こうした管理方法では、

・在庫数が正確に把握できない

・棚卸し作業に時間がかかる

・入力ミスや転記ミスが発生する

・担当者しか状況が分からない

・欠品や過剰在庫が発生する

といった課題があります。

特に人手不足が深刻化する中、在庫管理業務の効率化は企業の競争力向上に欠かせないテーマとなっています。

こうした課題を解決するために開発されたのが「カカナイ在庫管理システム」です。

カカナイ在庫管理システムとは

カカナイ在庫管理システムは、入庫・出庫・在庫数をクラウド上で一元管理できるサービスです。

現場担当者はスマートフォンやタブレットから簡単に入力でき、入力された情報はリアルタイムで共有されます。

管理者はどこからでも在庫状況を確認できるため、迅速な意思決定と業務改善につながります。

主な特徴１. 入出庫管理を簡単に

商品の入庫・出庫情報をその場で登録。

紙への記入やExcel転記作業を削減します。

主な特徴２. 在庫のリアルタイム共有

入力された情報は即時クラウドへ反映。

担当者や管理者が最新の在庫状況を確認できます。

主な特徴３. 在庫の見える化

現在庫数や入出庫履歴を簡単に確認可能。

属人的な管理から脱却できます。

主な特徴４. 棚卸し業務を効率化

リアルタイムで在庫を把握することで、棚卸し作業の負担を軽減します。

主な特徴５. クラウド管理でどこでも確認

インターネット環境があれば場所を問わずアクセス可能。

複数拠点の管理にも対応できます。

導入メリット在庫精度向上

リアルタイム管理によって在庫差異を削減します。

欠品防止

必要な在庫を適切に把握し、欠品リスクを低減します。

過剰在庫削減

在庫状況を可視化することで無駄な発注を防ぎます。

管理工数削減

紙帳票やExcel管理にかかる作業時間を削減します。

このような企業におすすめ

・製造業

・物流業

・倉庫業

・建設業

・部品管理を行う企業

・在庫管理をExcelで行っている企業

・棚卸し作業を効率化したい企業

・在庫精度を向上させたい企業

今後の展望

株式会社マウンテンゴリラは、現場業務のDXをより身近なものにするため、今後も低コストかつ使いやすいクラウドサービスの開発を進めてまいります。

在庫管理だけでなく、作業記録・検査記録・運転記録・ヒヤリハット管理と連携し、現場全体の業務改善を支援してまいります。

サービス概要

サービス名：

カカナイ在庫管理システム

サービス内容：

在庫管理・入出庫管理クラウドサービス

料金：

月額5,000円～

サービスサイト：

https://kakanai.my.canva.site/lp-stoxk

会社概要

会社名：

株式会社Mountain Gorilla

事業内容：

・製造業向けDX支援

・クラウドシステム開発

・業務改善コンサルティング

・生成AI活用支援

本件に関するお問い合わせ先

株式会社Mountain Gorilla

お問い合わせフォーム

https://kakanai.com/contact/

サービスサイト

https://kakanai.com/