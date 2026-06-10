お寿司だけじゃない！？ 「すしのこ」がバッグに！アニヤ・ハインドマーチ×「すしのこ」 待望の第２弾が発売！

タマノイ酢株式会社

1590年頃、豊臣時代から伝統と革新を紡ぐ醸造酢メーカー、タマノイ酢(株)(本社：大阪府堺市 代表取締役社長：播野貴也、以下当社)の代表製品である「すしのこ」が、英国発ラグジュアリーブランド アニヤ・ハインドマーチとコラボレーションいたします。 2026年６月１８日(木)よりアニヤ・ハインドマーチのオンライン・ストアで発売を開始し、さらに翌日6月１9日(金)よりアニヤ・ハインドマーチの店頭でも展開されます。「すしのこ」がアニヤ・ハインドマーチとコラボするのは2022年に引き続き２回目で、新たに３アイテムが登場します。

▲ 「すしのこ」 N/S トート▲「すしのこ」

本企画は、アニヤ・ハインドマーチの人気ライン「Anya Brands」の“日常のありふれたものを、まったく普通ではないものへ仕立て上げる”というコンセプトをベースに、日本ならではのモチーフを融合したコレクションです。「すしのこ」のシンプルでありながらもインパクトのあるパッケージデザインに評価をいただき、2022年の第1弾では、ラグジュアリーなビーズバッグと粉末すし酢の意外性のある組み合わせが話題となりました。その反響を受けて、2026年秋コレクションとして３アイテムが登場します。

■商品概要

■発売日

アニヤ・ハインドマーチ公式オンラインストア 2026年6月18日(木）

アニヤ・ハインドマーチ各店舗 2026年6月19日(金)

※販売場所は、上記のみになります。当社での販売はございません。

商品に関するお問い合わせ：

■アニヤ・ハインドマーチ ジャパン

電話番号：0800-800-9120

https://www.anyahindmarch.jp/(https://www.anyahindmarch.jp/)

１.「すしのこ」 N/S トート

■ 販売価格 120,000 円（税抜）

■ サイズ H35×W32×D１４ｃｍ

■ 素材 本体：ペーパーラフィア

皮革部分：牛革

２.「すしのこ」 ルースポケット

■ 販売価格 54,000 円（税抜）

■ サイズ H11.5x W18.5 cm

■ 素材 やぎ革

３.「すしのこ」 ジップ・カードケース

■ 販売価格 50,000 円（税抜）

■ サイズ H８x W13cm

■ 素材 やぎ革

■発売63年目のロングセラー 「すしのこ」とは

パッとふりかけ、サッとまぜるだけで、簡単に美味しいすし飯ができあがる、世界初の粉末すし酢。炊き立てはもちろん、残りご飯でもべたつかず、おいしいすし飯に仕上がります。1963年の発売以来、手軽に本格的なすし飯を作ることができる調味料として、多くのお客様に愛されてきました。また近頃では、すし飯に捉われない新しい「すしのこ」の楽しみ方も増えており、ポテトチップスと組み合わせた新しい食べ方がSNSで注目を集めるなど、自由な楽しみ方で皆様に親しまれ続けています。

■アニヤ・ハインドマーチとは

▲「すしのこ」

アニヤ・ハインドマーチが、ロンドンで自らの名前を冠したブランドを立ち上げたのは1987年のこと。いまでは、世界中でその名を知られるようになりましたが、単なるラグジュアリーなブランドではなく、ものを収めて運ぶという機能面を重視し、お客さまと楽しさを分かちあい、そしてものづくりにおける持続可能性を追求する、そうしたことに取り組んでいるブランドとして認知されています。

URL： https://www.anyahindmarch.jp/blogs/experience/about

■会社概要

社名：タマノイ酢株式会社

所在地：〒590-0940 大阪府堺市堺区車之町西1-1-32

代表取締役社長：播野 貴也

創業：1907年（明治40年）6月

事業内容：醸造酢、粉末酢、各種調味料、レトルト食品および菓子・健康飲料の製造販売、酒類の販売

URL：https://www.tamanoi.co.jp/