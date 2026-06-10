1社依存に潜む調達停止リスク、どう解消する？カウネット、間接材購買のBCP対策と管理効率化を両立するWebセミナーを2026年6月24日（水）に開催

株式会社カウネット

コクヨグループでEコマースサービスを提供する株式会社カウネット（本社：東京都港区／代表取締役社長：宮澤典友 以下「カウネット」）は、「間接材購買におけるBCP対策（事業継続計画）」と「管理効率化」の両立をテーマにしたWebセミナー『【2026年版】間接材購買のニューノーマル「リスク分散」と「管理効率化」を両立する購買手法』を2026年6月24日（水）に開催します。

1. Webセミナー開催の背景：間接材領域でも急務となるBCP対策

昨今、地政学リスクに伴う急激な価格・供給変動や、巧妙化するサイバー攻撃など、企業の事業継続を脅かすリスクが多様化しています。こうした中、「間接材（消耗品）」の領域においても、BCP対策の重要性が急速に高まっています。

カウネットが2026年5月に実施した「職場で使用する間接材購買について」の調査（*1）によると、約6割（59.3%）が「間接材におけるBCPの重要度が2年前より増した」と回答した一方で、実際に対策を実施できている企業は約24%に留まることが分かりました。

BCP対策の実施状況を見ると、「既に対策を実施している」は24.2%、「現在、具体的な対策を計画中である」が36.4%、「必要性は感じているが、具体的には検討できていない」が23.4%となっており、認識と実行の間にギャップが存在しています。

実施・検討中の対策としては「サプライヤの分散、複数社購買」（60.9%）が最多となった一方、課題としては「BCP対策によるコストアップが許容されない」（53.7%）、「間接材の重要度（リスク）を社内で定義できていない」（42.4%）、「サプライヤ・品目数が多すぎて管理・把握しきれない」（37.1%）が上位を占めました。リスク管理のための購買先の分散と、それに伴う管理の複雑化やコスト増加の抑制は両立が難しく、これが対策を進める上での大きな課題となっています。

間接材は「低単価」「多品目」「広範囲（全従業員が関わる）」という特性から実態把握が困難になりやすく、対策が後回しになりやすい傾向があります。しかし、現場で使用するマスクや手袋、オフィスで日常的に使用するトナーや用紙、出荷作業で使用する梱包用テープなど、間接材は「止まって初めてその重要性に気づく」ものが多く、事前の備えが不可欠です。

今回のWebセミナーでは、複数のサプライヤからの購買を一箇所に集約する「プラットフォーム型購買」の考え方や、発注から会計処理までのトータル時間を約65%削減した企業の取り組み事例を紹介します。

2. Webセミナーの見どころ

（1）複数購買のメリットを最大化する「プラットフォーム型購買」とは

同一の資材を2社以上の仕入先から調達する「複数購買」は、供給の安定化や依存からの脱却というメリットがある一方で、管理コストの増大やスケールメリットの喪失といったデメリットも存在します。本セミナーでは、これらのデメリットを最小化し、コスト削減とBCP対策を同時に実現する「プラットフォーム型購買」の仕組みを解説します。

（2）【企業事例紹介】発注～会計処理時間を約65%削減

実際に購買改革に取り組んだ企業様の事例を紹介します。同社では、既存の取引先や専用ECサイトを含む約200社のサプライヤを購買プラットフォームに連携して発注方法を統一。さらに、蓄積された検収データをもとにサプライヤへ支払額を通知する「支払通知方式」を採用し、従来の請求書ベースの支払い処理を廃止したことで、発注から会計処理に要するトータル時間を約65%削減（約1,052時間から約412時間へ短縮）することに成功しました。

3. Webセミナー概要

セミナータイトル：

【2026年版】間接材購買のニューノーマル「リスク分散」と「管理効率化」を両立する購買手法 ～1社依存に潜む調達停止のリスク、どう解消する？～

開催日時：2026年6月24日（水）11:00～11:45

配信形式：Zoomを利用したオンライン配信

対象：消耗品・間接材の購買・管理のご担当者様、総務・購買・経理・DX関連部署のご担当者様

参加条件：無料・事前申込制

Webセミナー詳細サイト：https://bit.ly/49ioyOd(https://bit.ly/49ioyOd)

登壇者紹介：

株式会社カウネット 営業本部 ソリューション営業1部

第1営業グループ グループリーダー

藤田 智輝（ふじた ともき）

主に大手クライアント企業と共に購買改革に取り組み、企業固有の課題に対する「べんりねっと」を中心としたソリューション提案に従事。

【取材をご希望のメディア関係者様へ】

貴社名・媒体名・ご芳名・ご連絡先（電話番号・メールアドレス）を記載の上、6月22日（月）までに、 kaunet_pr@kaunet.netまでメールにてお申し込みください。お申込み後に、当日の視聴URLをご案内させていただきます。

※事前にお申し込みいただいた方限定でアーカイブ配信を予定しております。

（*1）調査概要

調査テーマ：職場で使用する間接材購買について

調査日：2026年5月18日（月）～22日（金）

調査対象：組織の総務、調達・購買、経理部門にお勤めの方

有効回答数：243名～401名（※）

調査方法：インターネット調査

（※）本プレスリリースで引用している設問の有効回答数。設問により異なる。

【参考】

カウネットでは、間接材購買や業務効率化をテーマとした関連セミナーを以下の通り開催予定です。

詳細は各セミナーページをご参照ください。

・消耗品購買で見直すべき4つの評価ポイント（6月17日開催予定）

https://www.benrinet.com/contents/event_seminar/20260617.html(https://www.benrinet.com/contents/event_seminar/20260617.html)

・間接材購買のコスト削減・業務効率化手法のご紹介（6月18日開催予定）

https://www.benrinet.com/contents/event_seminar/20260618.html(https://www.benrinet.com/contents/event_seminar/20260618.html)

※本記載の情報は発表日現在の情報です。予告なく変更する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

＜べんりねっとについて＞（https://www.benrinet.com/(https://www.benrinet.com/)）

間接材の購買先を一元管理できる大規模・中堅企業向けクラウド型購買管理システムです。豊富な実績（約5,700社以上の企業が導入）を元にお客様の課題を見極め、機能（充実の購買管理機能）、モノ（幅広い品揃え）、運用ノウハウにより的確なソリューションをご提案。持続可能な購買管理の仕組みをご提供します。

＜カウネットについて＞（https://www.kokuyo.com/kaunet/(https://www.kokuyo.com/kaunet/)）

カウネットでは、テクノロジーとクリエイティビティで、すべての働く人に価値ある体験を生み出す取り組みを推進しており、超大企業から中小事業所まで、規模に関わらずお使いいただけるＥコマースプラットフォームを提供しています。クラウドで管理購買システムとしてお使いいただける「べんりねっと（https://www.benrinet.com/(https://www.benrinet.com/)）」、素早く簡単にネットで購入いただける「カウネット（https://www.kaunet.com/(https://www.kaunet.com/)）」は、長年にわたり多くのお客様のご支持をいただいております。