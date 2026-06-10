AI時代のキャリアは、誰と働くかで変わる。アイスリーデザイン、採用サイトを全面刷新

株式会社アイスリーデザイン

株式会社アイスリーデザイン（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：芝 陽一郎、以下 当社）は、日本のITを再起動する最高のチームを目指し、採用サイトを全面リニューアルしたことをお知らせします。

今回のリニューアルでは、仕事内容や制度だけでなく、ミッション・ビジョン・バリュー（MVV）や社員一人ひとりのキャリア観・仕事観、挑戦のストーリーを伝えるコンテンツを拡充しました。

AI時代に求められる新しい価値創出に向けて、「どんな仕事をするか」だけではなく、「どんな仲間と働くか」が伝わる採用体験を目指しています。



▼新採用サイトURL

https://i3design.careers/

■採用サイトリニューアルの背景と目的

新採用サイトメインビジュアル

生成AIの進化によって、働き方やキャリアの前提そのものが大きく変わり始めています。

私たちは、これからの時代に必要なのは単なるスキルや経験だけではなく、変化を楽しみながら学び続ける力だと考えています。

だからこそ採用においても、「どんな仕事をするか」だけではなく、「どんな価値観を持った仲間と働くのか」を伝えることが重要になっていると考えています。

今回のリニューアルでは、仕事内容や制度だけでなく、MVVや社員一人ひとりのキャリア観・仕事観、挑戦のストーリーまで伝わる採用サイトを目指しました。

■リニューアルのポイント

「誰と働くか」が伝わるコンテンツ設計

今回のリニューアルでは、実際に働く社員を主役に据えました。

社員インタビューでは、一人ひとりのキャリアや仕事観、挑戦のストーリーを紹介。職種紹介では業務内容だけでなく、それぞれの職種がどのような価値を生み出しているのかを伝えています。

私たちが目指したのは、仕事内容を知るための採用サイトではなく、「この人たちと働きたい」と感じてもらえる採用サイトです。

MVVとキャリアの接続

社員のストーリーや職種紹介を通じて、MVVが日々の仕事やキャリアの選択にどのように反映されているのかを伝えています。

求職者の皆さまが、自身のキャリアや価値観と照らし合わせながら、アイスリーデザインで働く未来を具体的にイメージできる構成となっています。

■取締役 CHRO 門間 克明からのメッセージ

取締役 CHRO 門間 克明

AIの進化により、働き方や人に求められる価値が大きく変化する今、私たちはその変化を前向きに捉え、自ら学び、挑戦し続ける姿勢を大切にしています。

今回の採用サイトリニューアルでは、制度や仕事内容を紹介するだけでなく、当社で働く社員一人ひとりの価値観や挑戦、その背景にある想いを伝えることを重視しました。

本サイトを通じて、アイスリーデザインが目指す未来やカルチャーに触れていただき、共感してくださる皆さまとお会いできることを楽しみにしています。

▼新採用サイトURL

https://i3design.careers/

アイスリーデザインについて

私たちアイスリーデザイン（https://www.i3design.jp/）は、Design × AI × Engineeringに精通したAI駆動のデジタルエンジニアリング企業です。AIをフル活用した開発スタイルで顧客のデジタルプロダクトの開発 & UX/UI支援ならびに顧客のAIトランスフォーメーション(AX)を支援します。

■会社概要

会社名 ：株式会社アイスリーデザイン

事業内容：デジタルイノベーションパートナー事業

所在地 ：〒107-0052 東京都港区赤坂八丁目１番22号NMF青山一丁目ビル３階

代表者 ：代表取締役 芝 陽一郎

設立 ：2006年7月26日

URL ：https://www.i3design.jp

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公式アカウント：https://x.com/i3design_jp

＜サービスに関するお問い合わせ＞

お問い合わせフォーム：

https://www.i3design.jp/contact/

＜本リリースに関するお問い合わせ＞

アイスリーデザイン 採用広報担当宛

e-mail：recruit@i3design.co.jp