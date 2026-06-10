イルグルムグループのシルバーエッグ、インティメート・マージャーと新たなAIレコメンドソリューションを共同開発

株式会社イルグルム

株式会社イルグルム（本社：大阪府大阪市北区 代表取締役：岩田 進、以下「イルグルム」）連結子会社のシルバーエッグ・テクノロジー株式会社（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：岩田 進、以下「シルバーエッグ」）は、国内最大級のパブリックDMPを提供するデータプラットフォームカンパニーの株式会社インティメート・マージャー（本社：東京都港区、代表取締役社長：簗島 亮次、以下「インティメート・マージャー」）と共同で、新たなレコメンドソリューションを開発いたしました。

本サービスは、シルバーエッグが2025年9月より提供している「コンテキスト・インテリジェンス」の「IM-DMPオプション」として、2026年6月10日（水）より提供を開始いたします。

開発の背景と市場課題

昨今、デジタル市場における競争が激化する中、ECサイトをはじめ、人材や不動産などの各種サイト運営において、顧客一人ひとりに最適化された情報や商品の提案を行い、コンバージョン率を向上させることが重要な課題となっています。しかし、従来のレコメンデーションエンジンは、主にサイト内の行動履歴（1st Partyデータ）に基づいて提案を行うため、初回訪問者やデータが蓄積されていないユーザーに対しては、効果的な提案が難しいという側面がありました。

この課題を解決するために、シルバーエッグが長年培ってきた高精度なレコメンデーション技術と、インティメート・マージャーが保有する約10億の膨大なオーディエンスデータを掛け合わせました。これにより、自社サイトへの初回訪問であっても極めて高精度なレコメンデーションを可能にする、新たなオプションサービスを共同開発しました。

「コンテキスト・インテリジェンス IM-DMPオプション」の特長

１．コンテキスト分析とDMPデータの融合による、潜在ニーズの的確な把握

シルバーエッグが2025年9月に提供を開始した「コンテキスト・インテリジェンス」は、ユーザーのサイト内行動に加え、流入経路や時間帯など数十種類以上のコンテキスト情報を統合的に分析するレコメンドエンジンです。本オプションにより、ここにインティメート・マージャーのDMPデータが統合されることで、ユーザーの文脈（コンテキスト）をより深く理解し、レコメンデーション精度のさらなる向上を実現します。

２．3rd Partyデータの活用による、初回訪問者への高精度なアプローチ

インティメート・マージャーが保有するWeb閲覧履歴などの3rd Partyデータを活用することで、自社サイトへの初回訪問であっても、そのユーザーの興味・関心に基づいた最適な商品やコンテンツの提案が可能になります。

３．多様な業界に最適化されたAIロジックによる、ビジネス成長支援

シルバーエッグのAIを活用したレコメンドエンジン「アイジェント・レコメンダー」により、ECサイトをはじめ、人材や不動産など多様なサイトの特性や商品・コンテンツラインナップに合わせた最適なレコメンドロジックを構築します。これにより、新規顧客獲得率、コンバージョン率、顧客単価、リピート率、顧客エンゲージメントの向上を実現し、サイト運営者のビジネス成長を支援します。

シルバーエッグは、インティメート・マージャーとの協業および本サービスの提供を通じて、高度なパーソナライゼーションを推進するとともに、さまざまな企業とのデータ連携を通じた新たな価値創造を目指してまいります。

イルグルムグループとしても、グループ全体のテクノロジーとデータのシナジーを最大化させ、企業のビジネス成長の支援を加速させてまいります。

■ シルバーエッグ・テクノロジー株式会社について

シルバーエッグ・テクノロジーは、AI技術で高度なパーソナライゼーションを実現するデジタルマーケティング・ソリューションを開発・提供しています。業界最高レベルのレコメンドエンジンであるアイジェントXをはじめ、高性能な製品群とお客様のビジネス結果を出し続けるコンサルティングノウハウでパーソナライゼーションの未来を実現してまいります。

■ 株式会社インティメート・マージャーについて

「世の中のさまざまな領域における、データを使った効率化」をミッションに掲げ、国内DMP市場導入シェアNo.1(※1)のデータ活用プラットフォーム「IM-DMP」と「IM-UID」を保有するデータマーケティングカンパニー。約10億のオーディエンスデータ(※2)と高度な分析技術を掛け合わせたデータ活用プラットフォーム「IM-DMP」の提供・構築支援、データ活用に関するコンサルティングサービスを提供しています。また、プライバシー保護に関する取り組みとして、一般社団法人 日本経済団体連合会が掲げる「個人データ適正利用経営宣言」に賛同しています。今後はSales TechやFin Tech、Privacy TechなどのX-Tech領域に事業を展開し「データビジネスのプロデューサー集団」を目指します。

URL：https://corp.intimatemerger.com/

※1 出典元：「教えてURL Webサービス調査レポート 2024.3」

※2 一定期間内に計測された重複のないブラウザの数を指します。多くの場合、ブラウザの識別にはCookieが利用され、一定期間内に計測された重複のないCookieの数のことを指します。



■ シルバーエッグ・テクノロジー株式会社概要

大阪本社：〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-43 ファサード江坂ビル10F

東京本社：〒105-0003 東京都港区西新橋1-7-2 虎の門高木ビル2F

代表取締役社長：岩田 進

設立：1998年8月26日

主要株主：株式会社イルグルム

事業内容：AI（人工知能）技術をベースにしたデジタルマーケティングサービスの開発・提供

URL：https://www.silveregg.co.jp/



■ 株式会社イルグルム（YRGLM Inc.）概要

大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENTオフィスタワー8F

東京本社：〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-2-1 X-PRESS有楽町12F

代表取締役：岩田 進

設立：2001年6月4日

事業内容：マーケティングAI事業、コマースAI事業

URL：https://www.yrglm.co.jp/

株式会社イルグルムIR情報

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・決算説明の動画および資料：https://yrglm.co.jp/ir/latest_results/