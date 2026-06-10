新しい福岡土産誕生！あまおういちごのラングドシャ「ぞうのあまおういちご」発売

モロゾフ株式会社

洋菓子メーカー、モロゾフ株式会社（神戸市東灘区）は、福岡地区限定の新商品として、あまおういちごのラングドシャ「ぞうのあまおういちご」を発売いたします。まずは６月１７日にリニューアルオープンする大丸福岡天神店にて先行販売。福岡の新たな定番土産を目指してまいります。

販売期間：２０２６年６月１７日（水）～

取扱店舗：大丸福岡天神店

ぞうのあまおういちご

福岡県産のあまおういちごパウダーを使用したほんのり酸味のあるあまおういちごのラングドシャで、ホワイトチョコレートをサンド。

福岡あまおういちごの甘酸っぱさと、ホワイトチョコレートのまろやかな甘みの調和をお楽しみください。

１０個入/価格１,０８０円（本体価格：１,０００円）１６個入/価格１,６２０円（本体価格：１,５００円）２１個入/価格２,１６０円（本体価格：２,０００円）

思わず手がのびてしまう いえ、思わず鼻がのびて食べてしまう あまおういちごを使ったお菓子

福岡にやってきたゾウさんが

赤くて丸い大きなあまおういちごに出会いました。

思わず手がのびてしまう

いえ、鼻がのびてしまう美味しさにびっくり。

「ぞうのあまおういちご」はゾウさんが福岡で出会ったあまおういちごをつかったお菓子です。

アジアゾウが２０２４年７月福岡動物園に来園

外国から日本にやってきたゾウがあまおういちごに出会ったら思わず鼻がのびて食べてしまい、きっとお気に入りになる。