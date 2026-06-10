【最大80％OFF!!】「コンパイルハート 夏祭りセール」開催!!

アイディアファクトリー株式会社

アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の子会社である株式会社コンパイルハート（取締役社長：冨長 直人／所在地：東京都豊島区）は、本日6月10日（水）よりニンテンドーeショップおよびPlayStation(R)Storeにて《コンパイルハート夏祭りセール》を開始いたしました。

◆《コンパイルハート 夏先取りセール》開催中！

本日6月10日（水）から、コンパイルハートのゲームがお得に買えるセールをニンテンドーeショップとPlayStation(R)Storeにて開催中です。

「魔法司書アリアナ ～七英傑の書～」や「スカーレッドサルベーション」のデジタルデラックス版がセール対象!!

また、8月にシリーズ最新作「超新時空ゲイム ネプテューヌ∞（アンリミテッド）」発売されるネプテューヌシリーズのタイトルも複数ラインナップ!!

最大80％OFFとなっておりますので、この機会をぜひお見逃しなく！！

▼セールの詳細はこちら

セール特設サイト：https://www.compileheart.com/dl/sale/

セール期間: 2026年6月10日（水）00：00 ～2026年7月1日（水）23：59まで

※ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることをご確認の上、お買い求めください。

▼対象タイトル一覧

『超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth2 SISTERS GENERATION』

セール価格 【50%OFF!!】\2,640(税込） ※通常価格：\5,280(税込)

対応機種 PlayStation(R)4

ジャンル RPG

CERO 「C」（15才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/neptune/re-birth123/

権利表記 (C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/FELISTELLA

◆ゲーム内容

犯罪組織マジェコンヌ捕らわれてしまった四女神。

ネプギアは姉を四女神を救うため、他の女神候補生に協力を仰ぐ。

新たな美少女たちが紡ぐ、新たなゲイムギョウ界の物語がはじまる！

『神次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth3 V CENTURY』

セール価格 【50%OFF!!】\2,640(税込） ※通常価格：\5,280(税込)

対応機種 PlayStation(R)4

ジャンル RPG

CERO 「C」（15才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/neptune/re-birth123/

権利表記 (C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/FELISTELLA

◆ゲーム内容

「神次元」へと来てしまったネプテューヌ。

そこでこの世界の女神たちと出会う。

ネプテューヌは元の次元に帰ることができるのか！？

『魔法司書アリアナ ～七英傑の書～ デジタルデラックスエディション』

セール価格 【35%OFF!!】\6,292（税込） ※通常価格：\9,680 (税込)

対応機種 PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 /Nintendo Switch(TM)

ジャンル 2DアクションRPG

CERO 「B」（12才以上のみ対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/ariana/

権利表記 (C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/HYDE, Inc.

◆ゲーム内容

司書官「アリアナ」の使命は、改ざんされてしまった七英傑の書を修繕すること。

本の中に入るという特別な司書官魔法を駆使することで、アリアナは無事

全ての書を修繕し、図書館に秘められた謎を解き明かすことができるか？

◆デジタルデラックスエディション同梱物

・デジタルアートブック

・デジタルサウンドトラック

『スカーレッドサルベーション デジタルデラックス版』

セール価格 【31%OFF!!】\4 ,933（税込） ※通常価格：\ 7,150 (税込)

対応機種 PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5

ジャンル TPS

CERO 「B」（12才以上のみ対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/sls/

権利表記 (C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/Neilo Inc.

◆ゲーム内容

見知らぬ部屋で覚醒した「ウィロ・マーティン」。

自分は誰なのか。何処から来たのか。なぜ此処にいるのか。

助言をくれるＡＩは敵か味方か…

敵との死闘を潜り抜け、

ウィロが向かう先に何が待ち受けるのか？

『超女神信仰 ノワール 激神ブラックハート』

セール価格 【34%OFF!!】\3,484（税込） ※通常価格：\5,280 (税込)

対応機種 Nintendo Switch(TM)

ジャンル シミュレーションRPG

CERO 「C」（15才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/noire/switch/

権利表記 (C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/STING

◆ゲーム内容

ゲイムシジョウ界――そこはゲイムギョウ界とは似て非なる世界

四人の女神が世界の覇権を手中に収めようと日々戦い、競い合っていた。

しかし、ノワールが覇権掌握まであと一歩に迫ったとき、何者かによって、女神たちの力が奪われてしまう！

バラバラになってしまった世界を救うため、女神たちは協力してゲイムシジョウ界の統一を目指す。

『新次元ゲイム ネプテューヌVII』

セール価格 【80%OFF!!】\1,320（税込）※通常価格：\6,600 (税込)

対応機種 PlayStation(R)4

ジャンル RPG

CERO 「C」（15才以上のみ対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/neptune/v2/

権利表記 (C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART

◆ゲーム内容

３つの世界、３つのストーリー！

ネプテューヌ達が迷い込んだ、崩壊寸前の世界――零次元

改変され、4人の守護女神の存在が忘れ去られた世界――超次元

心の中を映し出すといわれる、虚無の世界――心次元

３つの世界を舞台に、「猛争」をテーマとした３つの異なる物語が描かれる。

全ての次元を巡る時……その全貌が明らかになっていく！

『閃乱忍忍忍者大戦ネプテューヌ -少女達の響艶-』

セール価格 【59%OFF!!】\3,427（税込） ※通常価格：\8,360 (税込)

対応機種 PlayStation(R)4/Nintendo Switch(TM)

ジャンル ねぷねぷ忍者大戦ARPG

CERO 「C」（15才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/neptune/ninnep/

権利表記 (C)IDEA FACTORY / COMPILE HEART / TAMSOFT (C)Marvelous Inc. (C)ACQUIRE Corp.

◆ゲーム内容

「ネプテューヌ」VS「閃乱カグラ」！ゲーム業界【最強忍者】決戦の幕が開く！！

プレイアブルキャラクターに「閃乱カグラ」の少女たちを迎えた本作。

忍び装束に身を包んだ四女神が、飛鳥、焔、雪泉、雅緋と共に華麗なアクションで舞い踊る！！

閃光のように敵の攻撃を掻い潜り、忍術スキルを叩き込む「超ハイスピード忍術アクションＲＰＧ」を刮目せよ！！

『勇者ネプテューヌ 世界よ宇宙よ刮目せよ!! アルティメットＲＰＧ宣言!!』

セール価格

PlayStation(R)4版【72%OFF】\1,971（税込）※通常価格：\7,040 (税込)

Nintendo Switch(TM)版【59%OFF!!】\1,968（税込）※通常価格：\4,800 (税込)

対応機種 PlayStation(R)4/Nintendo Switch(TM)

ジャンル ねぷねぷ2D RPG

CERO 「B」（12才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/neptune/yu-shanep/

権利表記 (C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/Artisan Studios

◆ゲーム内容

2Dゲーム――それはドットやイラストで構築された平面のゲーム。

数ある次元の1つに、2Dゲームが主体となるゲイムギョウ界が存在していた。

この世界は2Dゲームを崇拝するシルクワァムと呼ばれる組織によって支配され、

人々は2Dゲームを制作し、そのゲームカセットを税として納めていた。

粗末なゲームや新しい技術を駆使したゲームを制作した者は試練場送りにされ、精神を壊されると噂された。

そんな未来もへったくれもないこのゲイムギョウ界で、記憶を無くした1人の少女が眠りから目を覚ます。

『爆走次元ネプテューヌ VS巨神スライヌ』

セール価格【40%OFF!!】\1,848（税込） ※通常価格：\3,080 (税込)

対応機種PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 / Nintendo Switch(TM)

ジャンルバイクアクション

CERO「C」（15才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/neptune/vs-surainu/

権利表記(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART

◆ゲーム内容

ここはゲイムギョウ界……とは違う世界――。

多種多様なスライヌたちが大量発生し、大地を埋め尽くそうとしていた。

この謎多き異次元とも呼べる空間から脱出するため、一人の少女がバイクに乗って出口を探し求める。

『超次元ゲイム ネプテューヌSisters vs Sisters』

セール価格【60%OFF!!】\3,432（税込） ※通常価格：\8,580 (税込)

対応機種PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 / Nintendo Switch(TM)

ジャンルRPG

CERO「C」（15才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/neptune/nepsis/

権利表記(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART

◆ゲーム内容

「携帯ゲイム機」VS「スマートフォン」それは、時を経て始まる妹たちのポータブル革命――本作の主役は、待望の『シスターズ』！

謎のスマートフォン端末『マジフォン』によって奪われた携帯ゲイム機のシェアを取り戻す為、４人の妹が立ち上がる！！

『Go!Go!5次元GAME ネプテューヌre★Verse』

セール価格 【77%OFF!!】\1,922（税込） ※通常価格：\8,360 (税込)

対応機種 PlayStation(R)5

ジャンル RPG

CERO 「C」（15才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/neptune/gogo/

権利表記 (C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/FELISTELLA

◆ゲーム内容

『超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth1』がPS5でリニューアル！

原作『超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth1』では３人だった戦闘シーンの同時参戦人数が本作では１人増えて４人になり、ネプテューヌ、ノワール、ブラン、ベールの四女神が同時に戦闘に参加できます。

さらに、『超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth1』寄りの「オリジナルモード」に加え、シナリオにとらわれず、最初から27人のキャラクターを使用する「アレンジモード」を用意しました。