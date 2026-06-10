【最大80％OFF!!】「コンパイルハート 夏祭りセール」開催!!

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アイディアファクトリー株式会社

アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の子会社である株式会社コンパイルハート（取締役社長：冨長 直人／所在地：東京都豊島区）は、本日6月10日（水）よりニンテンドーeショップおよびPlayStation(R)Storeにて《コンパイルハート夏祭りセール》を開始いたしました。



◆《コンパイルハート 夏先取りセール》開催中！




本日6月10日（水）から、コンパイルハートのゲームがお得に買えるセールをニンテンドーeショップとPlayStation(R)Storeにて開催中です。



「魔法司書アリアナ ～七英傑の書～」や「スカーレッドサルベーション」のデジタルデラックス版がセール対象!!


また、8月にシリーズ最新作「超新時空ゲイム ネプテューヌ∞（アンリミテッド）」発売されるネプテューヌシリーズのタイトルも複数ラインナップ!!


最大80％OFFとなっておりますので、この機会をぜひお見逃しなく！！



▼セールの詳細はこちら


セール特設サイト：https://www.compileheart.com/dl/sale/


セール期間: 2026年6月10日（水）00：00　～2026年7月1日（水）23：59まで


※ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることをご確認の上、お買い求めください。



▼対象タイトル一覧




『超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth2 SISTERS GENERATION』

セール価格　【50%OFF!!】\2,640(税込） ※通常価格：\5,280(税込)


対応機種　 PlayStation(R)4


ジャンル 　RPG


CERO　 「C」（15才以上対象）


公式サイト　https://www.compileheart.com/neptune/re-birth123/


権利表記 　(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/FELISTELLA


◆ゲーム内容


犯罪組織マジェコンヌ捕らわれてしまった四女神。


ネプギアは姉を四女神を救うため、他の女神候補生に協力を仰ぐ。


新たな美少女たちが紡ぐ、新たなゲイムギョウ界の物語がはじまる！





『神次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth3 V CENTURY』

セール価格 【50%OFF!!】\2,640(税込） ※通常価格：\5,280(税込)


対応機種　　PlayStation(R)4


ジャンル　　RPG


CERO　　　 「C」（15才以上対象）


公式サイト　https://www.compileheart.com/neptune/re-birth123/


権利表記 　(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/FELISTELLA


◆ゲーム内容


「神次元」へと来てしまったネプテューヌ。


そこでこの世界の女神たちと出会う。


ネプテューヌは元の次元に帰ることができるのか！？





『魔法司書アリアナ ～七英傑の書～ デジタルデラックスエディション』

セール価格　【35%OFF!!】\6,292（税込）　※通常価格：\9,680 (税込)


対応機種　 PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 /Nintendo Switch(TM)


ジャンル 　2DアクションRPG


CERO　 　「B」（12才以上のみ対象）


公式サイト　https://www.compileheart.com/ariana/


権利表記 　(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/HYDE, Inc.


◆ゲーム内容


司書官「アリアナ」の使命は、改ざんされてしまった七英傑の書を修繕すること。


本の中に入るという特別な司書官魔法を駆使することで、アリアナは無事


全ての書を修繕し、図書館に秘められた謎を解き明かすことができるか？


◆デジタルデラックスエディション同梱物


・デジタルアートブック


・デジタルサウンドトラック






『スカーレッドサルベーション デジタルデラックス版』

セール価格　【31%OFF!!】\4 ,933（税込）　※通常価格：\ 7,150 (税込)


対応機種　 PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5


ジャンル 　TPS


CERO　 　「B」（12才以上のみ対象）


公式サイト　https://www.compileheart.com/sls/


権利表記 　(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/Neilo Inc.


◆ゲーム内容


見知らぬ部屋で覚醒した「ウィロ・マーティン」。


自分は誰なのか。何処から来たのか。なぜ此処にいるのか。


助言をくれるＡＩは敵か味方か…


敵との死闘を潜り抜け、


ウィロが向かう先に何が待ち受けるのか？





『超女神信仰 ノワール 激神ブラックハート』

セール価格　【34%OFF!!】\3,484（税込）　※通常価格：\5,280 (税込)


対応機種　　Nintendo Switch(TM)


ジャンル　　シミュレーションRPG


CERO　　　　「C」（15才以上対象）


公式サイト　https://www.compileheart.com/noire/switch/


権利表記　　(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/STING


◆ゲーム内容


ゲイムシジョウ界――そこはゲイムギョウ界とは似て非なる世界


四人の女神が世界の覇権を手中に収めようと日々戦い、競い合っていた。


しかし、ノワールが覇権掌握まであと一歩に迫ったとき、何者かによって、女神たちの力が奪われてしまう！


バラバラになってしまった世界を救うため、女神たちは協力してゲイムシジョウ界の統一を目指す。





『新次元ゲイム ネプテューヌVII』

セール価格　【80%OFF!!】\1,320（税込）※通常価格：\6,600 (税込)


対応機種　 PlayStation(R)4


ジャンル 　RPG


CERO　 「C」（15才以上のみ対象）


公式サイト　https://www.compileheart.com/neptune/v2/


権利表記 　(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART


◆ゲーム内容


３つの世界、３つのストーリー！


ネプテューヌ達が迷い込んだ、崩壊寸前の世界――零次元


改変され、4人の守護女神の存在が忘れ去られた世界――超次元


心の中を映し出すといわれる、虚無の世界――心次元


３つの世界を舞台に、「猛争」をテーマとした３つの異なる物語が描かれる。


全ての次元を巡る時……その全貌が明らかになっていく！





『閃乱忍忍忍者大戦ネプテューヌ -少女達の響艶-』

セール価格　【59%OFF!!】\3,427（税込）　※通常価格：\8,360 (税込)


対応機種　　PlayStation(R)4/Nintendo Switch(TM)


ジャンル　　ねぷねぷ忍者大戦ARPG


CERO　　　　「C」（15才以上対象）


公式サイト　https://www.compileheart.com/neptune/ninnep/


権利表記　　(C)IDEA FACTORY / COMPILE HEART / TAMSOFT (C)Marvelous Inc. (C)ACQUIRE Corp.


◆ゲーム内容


「ネプテューヌ」VS「閃乱カグラ」！ゲーム業界【最強忍者】決戦の幕が開く！！


プレイアブルキャラクターに「閃乱カグラ」の少女たちを迎えた本作。


忍び装束に身を包んだ四女神が、飛鳥、焔、雪泉、雅緋と共に華麗なアクションで舞い踊る！！


閃光のように敵の攻撃を掻い潜り、忍術スキルを叩き込む「超ハイスピード忍術アクションＲＰＧ」を刮目せよ！！





『勇者ネプテューヌ 世界よ宇宙よ刮目せよ!! アルティメットＲＰＧ宣言!!』

セール価格


PlayStation(R)4版【72%OFF】\1,971（税込）※通常価格：\7,040 (税込)


　Nintendo Switch(TM)版【59%OFF!!】\1,968（税込）※通常価格：\4,800 (税込)


対応機種　　PlayStation(R)4/Nintendo Switch(TM)


ジャンル　　ねぷねぷ2D RPG


CERO　　　　「B」（12才以上対象）


公式サイト　https://www.compileheart.com/neptune/yu-shanep/


権利表記　　(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/Artisan Studios


◆ゲーム内容


2Dゲーム――それはドットやイラストで構築された平面のゲーム。


数ある次元の1つに、2Dゲームが主体となるゲイムギョウ界が存在していた。


この世界は2Dゲームを崇拝するシルクワァムと呼ばれる組織によって支配され、


人々は2Dゲームを制作し、そのゲームカセットを税として納めていた。


粗末なゲームや新しい技術を駆使したゲームを制作した者は試練場送りにされ、精神を壊されると噂された。


そんな未来もへったくれもないこのゲイムギョウ界で、記憶を無くした1人の少女が眠りから目を覚ます。





『爆走次元ネプテューヌ VS巨神スライヌ』

セール価格【40%OFF!!】\1,848（税込）　※通常価格：\3,080 (税込)


対応機種PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 / Nintendo Switch(TM)


ジャンルバイクアクション


CERO「C」（15才以上対象）


公式サイト　https://www.compileheart.com/neptune/vs-surainu/


権利表記(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART


◆ゲーム内容


ここはゲイムギョウ界……とは違う世界――。


多種多様なスライヌたちが大量発生し、大地を埋め尽くそうとしていた。


この謎多き異次元とも呼べる空間から脱出するため、一人の少女がバイクに乗って出口を探し求める。





『超次元ゲイム ネプテューヌSisters vs Sisters』

セール価格【60%OFF!!】\3,432（税込）　※通常価格：\8,580 (税込)


対応機種PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 / Nintendo Switch(TM)


ジャンルRPG


CERO「C」（15才以上対象）


公式サイト　https://www.compileheart.com/neptune/nepsis/


権利表記(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART


◆ゲーム内容


「携帯ゲイム機」VS「スマートフォン」それは、時を経て始まる妹たちのポータブル革命――本作の主役は、待望の『シスターズ』！


謎のスマートフォン端末『マジフォン』によって奪われた携帯ゲイム機のシェアを取り戻す為、４人の妹が立ち上がる！！





『Go!Go!5次元GAME ネプテューヌre★Verse』

セール価格　【77%OFF!!】\1,922（税込）　※通常価格：\8,360 (税込)


対応機種　　PlayStation(R)5


ジャンル　　RPG


CERO　　　 「C」（15才以上対象）


公式サイト　https://www.compileheart.com/neptune/gogo/


権利表記　　(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/FELISTELLA


◆ゲーム内容


『超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth1』がPS5でリニューアル！


原作『超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth1』では３人だった戦闘シーンの同時参戦人数が本作では１人増えて４人になり、ネプテューヌ、ノワール、ブラン、ベールの四女神が同時に戦闘に参加できます。


さらに、『超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth1』寄りの「オリジナルモード」に加え、シナリオにとらわれず、最初から27人のキャラクターを使用する「アレンジモード」を用意しました。