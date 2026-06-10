【大塚商会】ITreview The Best Software in Japan 2026において「SMILE V 2nd Edition」が初受賞

株式会社大塚商会

ソリューションプロバイダーの株式会社大塚商会（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大塚 裕司）は、IT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」が公表したITreview The Best Software in Japan 2026において、「SMILE V 2nd Edition（開発元：株式会社OSK）」が「TOP100」で第44位にランクインするとともに、「by Category」のERPパッケージ部門を初受賞したことをお知らせします。

■ITreview The Best Software in Japan 2026「TOP100」受賞

「SMILE V 2nd Edition」は、ITreview The Best Software in Japan 2026において、約14,700の製品・パートナー、約15.7万件のレビューの中から満足度・認知度の高い製品に贈られる「TOP100」に選出され第44位にランクインしました。

〈The Best Software「TOP100」とは〉

本アワードの総合部門として製品カテゴリーを問わずランキングを発表。ITreviewに集まった1年間のユーザーレビュー評価をもとに、いま、日本企業からの評価が高くビジネスの最前線で注目を浴びている100製品をご覧いただけるものです。

https://www.itreview.jp/best-software/2026

■ITreview The Best Software in Japan 2026「by Category」受賞

「SMILE V 2nd Edition」は、ITreview The Best Software in Japan 2026において、ユーザー評価に基づき、カテゴリーで最も高い評価を得た製品が選出される「The Best Software by Category」の「ERPパッケージ部門」で受賞しました。

ERPパッケージ部門：https://www.itreview.jp/categories/erp-package

〈The Best Software「by Category」とは〉

各製品が所属するカテゴリーにおいて、1年間で最も評価が高かった製品を紹介する部門です。この1年でユーザーから多くの声が集まり、注目された製品をそれぞれのカテゴリーごとにご覧いただけるものです。

https://www.itreview.jp/best-software-categories/2026

■ITreview The Best Software in Japan 2026とは

ITreviewに集まった1年間のユーザーレビュー評価をもとに、いま、日本企業からの評価が高くビジネスの最前線で注目を浴びているSaaS・ソフトウェアやITサービスのTop100を発表する企画です。

2026年版は、2025年4月～2026年3月の1年間に一定数以上のレビューを集め、顧客と向き合いながら高い評価を得た製品をランキング形式で発表。

総合ランキングである「TOP100」に加え、直近2年以内にリリースされた新製品で評価の高い「Rookie of the Year」、搭載するAI機能への評価が高い「for AI Powered Features」、カテゴリー内で最も評価された製品を選出する「by Category」の4つの部門で発表を行っています。

https://www.itreview.jp/lp/award-summary/2026.html

■ERPパッケージ「SMILE V 2nd Edition」とは

「SMILE V 2nd Edition」は、販売・会計・人事給与の基幹業務を統合管理できるERPパッケージです。ワークフロー機能やマスターとドキュメントの連携管理機能を備え、他社ソフト・サービスとも柔軟に連携。業務のデジタル化と生産性向上に貢献します。オンプレミス版およびSaaS版をご提供しています。

https://www.otsuka-shokai.co.jp/erpnavi/smile/smilev/

▼お客様の声

https://www.itreview.jp/products/smile-v/reviews

【本リリースに関してのお問い合わせ先】

株式会社大塚商会 業種SIプロモーション部

当社ホームページ：https://www.otsuka-shokai.co.jp/

運営メディア：https://www.otsuka-shokai.co.jp/erpnavi/

E-mail：smile-itreview@otsuka-shokai.co.jp