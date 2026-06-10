【DMMオンラインサロンオーナー出演決定】『FIFAワールドカップ2026熱狂！パブリックビューイング in Zepp Presented by DAZN』に大久保嘉人氏、宮市亮氏らが登場

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介）が展開する「DMMオンラインサロン」において、オンラインサロンを運営する大久保嘉人氏（『Sol Naciente Socio』主宰）、および宮市亮氏（『Room 381』主宰）が、このたび2026年6月に開催される『FIFAワールドカップ2026熱狂！パブリックビューイング in Zepp Presented by DAZN』へゲスト出演することが決定いたしました。

本イベントは、4年に1度のサッカーの祭典を、DAZN主催のもと、Zeppの大音響・大画面による現地さながらの臨場感の中で観戦するパブリックビューイング企画です。イベントでは日本代表OBや現役選手たちが登壇し、ここでしか聞けない特別解説や試合前のトークショーを行うほか、初戦ではAKB48人気メンバーによる「日本代表応援ミニLIVE」も開催いたします。

■オンラインサロンでの交流がリアルな熱狂の場へ

「DMMオンラインサロン」では、憧れの著名人や共感しあえる仲間と密なコミュニケーションをとることができる会員制コミュニティサービスを展開しています。大久保嘉人氏、宮市亮氏はそれぞれサロンオーナーとして、スポーツや自身の経験をファンと共有する場を運営しております。

今回は、オンラインで日々ファンと交流を深めている両オーナーが、リアルな応援の場であるZeppへ登場。大型モニターでのリアルタイム解説に加え、試合の裏側や独自視点での振り返りトークを行うことで、オンラインサロンの枠を超え、会場に集まった多くのサッカーファンと共に歴史的瞬間を分かち合います。

パブリックビューイングではレジェンドアスリートやサッカーに関連したスペシャルゲストを中心に、様々なイベントを予定しており、試合開始前から試合の見どころや国際試合の裏側をお届けします。また初戦（6月15日）ではAKB48人気メンバーによる「日本代表応援ミニLIVE」も開催が決定し、試合前の会場を盛り上げます※。試合中は大型モニターでゲストとともにリアルタイム解説付きで日本代表を応援することが可能です。試合後はゲストによる独自視点の振り返りトークと次節のポイントを解説いたします。

※AKB48 ミニライブは6月15日（月）のみの開催となります。

■イベント開催概要

本イベントは、DAZNプレゼンツのもと、日本代表戦の全3試合にて開催されます。

【開催スケジュール・出演ゲスト】※敬称略

第1戦：日本 対 オランダ

日時：2026年6月15日(月) OPEN 01:00 / KICK OFF 05:00

会場：KT Zepp Yokohama

（ アクセス https://www.zepp.co.jp/hall/yokohama/#access ）

出演：宇佐美貴史、宮市亮、ROLAND、AKB48（秋山由奈、佐藤綺星、八木愛月、正鋳真優、水島美結、久保姫菜乃、迫由芽実、太田有紀など、人気メンバーが参戦予定） 他

第2戦：日本 対 チュニジア

日時：2026年6月21日(日) OPEN 10:00 / KICK OFF 13:00

会場：Zepp Shinjuku

（アクセス https://www.zepp.co.jp/hall/shinjuku/#access ）

出演：宮市亮、ROLAND 他

第3戦：日本 対 スウェーデン

日時：2026年6月26日(金) OPEN 05:00 / KICK OFF 08:00

会場：Zepp Shinjuku

（アクセス https://www.zepp.co.jp/hall/shinjuku/#access ）

出演：大久保嘉人、宇佐美貴史、宮市亮

※出演者は変更となる可能性がございます。

■チケット情報

チケット購入URL：https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2668123

■ゲストオーナープロフィール

・宮市亮

1992年生まれ愛知県出身。中京大学附属中京高等学校に進学し、2年、3年時に全国高校サッカー選手権大会に出場。2010年イングランド、プレミアリーグの名門「アーセナルFC」と契約を結ぶ。2015年にドイツ、ブンデスリーガ二部「FCザンクトパウリ」に完全移籍し、６年間在籍。2021年からJ1リーグ「横浜F・マリノス」に所属。

ファンコミュニティ『Room 381』 https://lounge.dmm.com/detail/7772/index/

・大久保嘉人

国見高校で高校三冠・得点王を達成。

2001年にセレッソ大阪でプロデビュー後、スペイン・ドイツでもプレー。

川崎フロンターレ在籍時の2013～2015年には史上初のJリーグ3年連続得点王に輝き、J1通算最多得点記録を保持。日本代表として五輪・W杯に出場。2021年引退。

バルセロナで始動する「FC Sol Naciente」でのストライカー育成の裏側や本音の解説を配信する『Sol Naciente Socio』の主宰。

https://lounge.dmm.com/detail/10330/index/

■DMMオンラインサロンについて

オンラインレッスンやファンクラブの新しいカタチを目指して提供している、日本最大級の「学べる・楽しめる」会員制コミュニティサービスです。憧れの著名人や共感しあえる仲間のいるサロンなどで、密なコミュニケーションをとることができます。スキルや知識を身につけたい、同じ趣味を仲間と共有したい、新しい何かに挑戦したい、といった会員ニーズに応じて、1,600以上の多彩なオンラインサロンを取り揃えています。2024年2月時点での会員数は18万人以上に上ります。

・DMMオンラインサロン 公式サイト：https://lounge.dmm.com/

・DMMオンラインサロン 公式X：https://x.com/DMM_onlinesalon

・オウンドメディア CANARY：https://lounge.dmm.com/canary/

・お問い合わせ（よくある質問）：https://support.dmm.com/lounge

・DMMオンラインサロン開設について：https://lounge.dmm.com/page/openlounge/

■合同会社 DMM.com について

会員数6,012万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営しています。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、web3やAIなど最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2026年2月時点

・企業サイト：https://dmm-corp.com/

・プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

・公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/