圧倒的な「水塊」に心ごと浸る！　『新版 全館訪問取材 中村元の全国水族館ガイド129』発売！

株式会社講談社

●7年の時を経て、待望のリニューアル

2019年の刊行以来、多くの読者に支持されてきた『全国水族館ガイド125』が、ついに全面刷新。全館訪問取材というコンセプトはそのままに、新規開館や大規模リニューアルを遂げた施設を余すことなく網羅し、129館の最新情報を集結させました。掲載写真の多くを新たに撮り下ろし、ビジュアルの美しさと臨場感も飛躍的にアップしています。

著者がプロデュースしたサンシャイン水族館

●プロデューサーの眼力 × 観覧者の感動を繋ぐ「生ガイド」

サンシャイン水族館の「天空のペンギン」を手掛けるなど、弱点を強みに変える斬新な展示で奇跡的な集客を実現してきた著者。本書では、プロの視点による水槽の「種明かし」と、一人の観覧者として抱く「純粋な感動」の両面から各館を徹底解剖します。パフォーマンスの裏側や地域特性を活かした工夫など、目からウロコの独自解説は、まるで著者とともに館内を巡るライブガイドのよう。

日本一のクラゲ水族館「かもすい」

●命の「静かな営み」に、自分を重ねる場所

著者が伝えるのは、水槽の向こう側で淡々と、しかし凛として生きる命の姿です。その静かな営みを肌で感じることで、慌ただしい日常で忘れていた「自分自身のあり方」にふと立ち返らせてくれます。展示のプロだからこそ紡げる言葉の数々は、マニアを唸らせるだけでなく、初めて訪れる人にとっても、深く心にしみるはず。本書は「自分だけの特別な一館」を見つけるための最良の指針となるでしょう。中村流・水族館の楽しみ方の集大成です。

柵なしの「ゼロ距離」が魅力の伊勢シーパラダイス関西でシャチパフォーマンスといえば神戸須磨シーワールド

【商品概要】

商品名： 新版 全館訪問取材 中村元の全国水族館ガイド129

写真・著： 中村 元

定価：本体3500円（税別）

発売日：2026年6月11日

判型／ページ：B5判／224ページ

ISBN：978-4-06-542794-1

発行：講談社

■Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4065427940/

■写真・著／中村 元（なかむら・はじめ）

1956年三重県生まれ。成城大学卒業後、鳥羽水族館に入社。アシカトレーナーから企画室長を経て副館長を務める。TBS系『わくわく動物ランド』『どうぶつ奇想天外』への映像提供をはじめ、ラッコブームの立役者として手腕を発揮した。2002年に独立後は「集客請負人」として活躍。「新江ノ島水族館」「サンシャイン水族館」「北の大地の水族館」など、独自のマーケティングと弱点を強みに変える斬新な展示で、数々の施設を奇跡的な増客へと導く。現在も国内外のいくつもの水族館で最新の展示を開発し続けている。慈慶学園COMグループ名誉学校長ならびに北里大学学芸員コースで博物館展示論を講義。おもな著書に『水族館の通になる』(祥伝社)、『水族館哲学 人生が変わる30館』(文藝春秋)、『常識はずれの増客術 』(講談社)ほか多数。