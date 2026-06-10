高い成果基準と安心感を両立する「心理的安全性2.0研修」をリリース：社員研修のリスキル

株式会社リスキル

株式会社リスキルは、組織の生産性向上を目指す「心理的安全性2.0研修(https://www.recurrent.jp/listings/teambuilding-teambuilding-psychologicalsafety2)」を公開します。心理的安全性とは、対人関係の不安を排除した状態を指します。しかし、単なる安心感だけでは成果に繋がらない「ぬるま湯」の職場になりかねません。

本研修では、高い安心感と厳しい目標基準を両立させる「2.0」の考え方を提示します。馴れ合いではない、真の成果につながる職場環境づくりに必要な実践手法を習得する内容です。

心理的安全性2.0研修【”ぬるい”安全性から脱却する】 - 社員研修のリスキル

心理的安全性の「誤解」と組織の課題

昨今、多くの企業で心理的安全性の重要性が認識されています。一方で、心理的安全性を「単なる仲の良さ」や「何でも許される環境」と誤解するケースが増えています。その結果、目標への執着が薄れ、成果が出にくい「ぬるま湯」の状態に陥るチームも少なくありません。

現代のビジネス環境では、従業員が安心して発言できる環境を維持しつつ、高い成果責任（アカウンタビリティ）を果たすことが求められています。このような社会的ニーズに応え、安心感と高基準を両立させる具体的な手法を体系化した本研修の提供を開始しました。

心理的安全性2.0研修の紹介

研修タイトル

心理的安全性2.0研修(https://www.recurrent.jp/listings/teambuilding-teambuilding-psychologicalsafety2)

受講対象

全従業員（新入社員、若手社員、中堅社員、管理職を含む）

身に付くスキルや目的

本研修は、心理的安全性の本質的な定義を正しく理解することを目的とします。受講者は、安心感と高基準を両立させる具体的な構造を習得します。日常の会議や対話において、人と成果を切り離して扱うフィードバック方法など、具体的な行動変容を促すスキルが身に付きます。

本研修の特徴- 心理的安全性の本質を再定義する心理的安全性が「ぬるい職場」を意味するものではないことを理解します。成果を出すために必要な要素を正しく捉え直します。- 4象限モデルによる構造的理解「安心感」と「目標基準」の2軸を用いた4象限モデルを活用します。自チームの現在地を把握し、理想的な状態へ導くための理論と手法を身に付けます。- 現場での実装に重点を置いた内容曖昧な結論を避ける姿勢や、学習の義務化といった具体的な行動指針を整理します。研修直後から現場の会議や対話で実践できる形式で提供します。心理的安全性2.0研修【”ぬるい”安全性から脱却する】 - 社員研修のリスキル

研修カリキュラムを一部抜粋

- 心理的安全性の誤解- 心理的安全性とは何か- よくある3つの誤解（ぬるい職場、意見の衝突がない、マネージャーだけの仕事）- 「安心」だけでは成果は生まれない理由- 心理的安全性2.0の構造を理解する- 心理的安全性2.0の方針- 2つの軸で見える4つの状態（無関心、ぬるま湯、恐怖支配、心理的安全性2.0）- 【ワーク】自チームを4象限に配置する- 心理的安全性2.0を「行動」に実装する- 2.0的チームの基本行動（逃げない、分ける、期待を下げない）- 2.0的フィードバックの型- 会議での実装ポイント

株式会社リスキルについて

株式会社リスキルは「もっと研修を」をコンセプトに、明瞭な価格設定でサービスを提供しています。ビジネス研修が料金一律であり、企業が研修を導入しやすい環境を整備しています。講師陣は豊富なビジネス経験を持ち、実践的で高品質な研修を提供します。

また、教材の郵送や運用サポートなど、研修準備をフルサポートする体制を整えています。今回、組織の健全な成長と成果創出を支援するため、心理的安全性2.0研修を新たにラインナップに加えました。

※本プレスリリースの内容は、2026年06月時点のものです。