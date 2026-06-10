【地域経済分析】日系企業1,000社超が集積する首都圏の最新動向。台北の「本部機能」と新北の「スマート製造」を紐解くインサイトレポートを公開

威志企管顧問股ｲ分有限公司（ワイズコンサルティンググループ）

台湾のビジネス・市場動向調査に精通するワイズコンサルティンググループ（本社：中華民国台北市）傘下のワイズリサーチは、台湾産業の最前線を分析する「主要都市発展シリーズ」の第4弾として、インサイトレポート『～日系1000社を超える双北～ 台北の本部機能 × 新北のスマート製造』を公開いたしました。

日系企業にとって最重要拠点である台湾の首都圏（台北市・新北市）エリアにおいて、台北のコスト高騰や再開発、新北のハイテク産業パーク整備に伴い、B2Bの産業地図がどのように塗り替わりつつあるのか、独自の調査データに基づき解説しています。

■ レポートのハイライト（首都圏「双北」の産業変動）

１．台北市：日系企業が集積する「R&D・本部機能」の中枢へ

台湾に展開する日系企業の半数以上に当たる約1,000社が台北市に会社登記を行っており、全体の約5割が中山区（37%）と松山区（13%）に集中しています。 現在の台北市は、基隆河沿いに形成された「テクノロジー廊下」（内湖～南港）に加え、AI半導体最大手のNVIDIAが台湾新本部の設立を決定した「北投士林科技園区（北士科）」が加わり、製造ラインを持たない「高付加価値なR&D・先端技術のイノベーション中枢」としての性格をさらに強めています。

（図）台北市における日系企業の登記分布。中山区（37%）と松山区（13%）で全体の半数を占め、強固な日系ビジネスコミュニティを形成している。（資料：ワイズコンサルティング）

２．新北市：企業数15万社を突破した「次世代スマート製造」のメガシティ

台湾最大の400万人超の人口を擁する新北市は、総企業数も15万社を超え、主要業態の23%を製造業が占める巨大なサプライチェーンの集結地です。 近年は林口（AI+スマートパーク）、新店（宝高スマート産業パーク）、板橋（T-Park通信パーク）などで、伝統産業から「5G、AIoT、高度医療機器、スマートEV」といったハイテク産業パークへのアップグレードが急速に進んでいます。 また、2027年末の完工に向けてMRT万大中和樹林線（第1期）の工事も進んでおり、産業インフラの利便性はさらに高まる見通しです。

■ 経営へのヒント：首都圏「双北」の産業分業を自社の戦略に組み込む

「成熟・高度化する台北」と「先端技術を実装し拡大する新北」という首都圏独自の産業構造を踏まえ、本レポートでは日系企業が打つべき一手として以下を提言しています。

・機能最適化によるコストダウン：

顧客アクセスや金融・経営管理の機能は台北市（中山区・松山区等）に維持しつつ、カスタマーサポートやR&Dのテストセンター、物流機能などは新北の最新産業パークへ移管・統合することで、コストダウンとファシリティ向上を両立させる。

・B2Bソリューションの先手打ち：

新北市で進行中の「スマート製造」への移行に伴い、生産管理ソフト、自動化設備、産業用ロボット、グリーンエネルギーなどのソリューションを持つ日系企業にとって、新開発エリアは案件開拓の最前線となる。

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設立：1996年11月

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