歯列矯正患者の約4割が「後戻り」に不安を持ち、矯正後も6割超が定期チェックを希望

株式会社SAINT

株式会社SAINT（本社：東京都、代表取締役：奥村光英）は、矯正の動的治療後の患者心理および健康意識を把握することを目的に、保定期間中の矯正経験者118名を対象としたアンケート調査を実施しました。

調査の結果、92.4%が歯並び改善に満足している一方で、39.0%が「後戻り」に不安を感じていることが判明しました。また、64.3%が保定期間終了後も「歯並び」「かみ合わせ」の定期チェックを希望していることが分かりました。

さらに、保定期間が長くなるほど「後戻り」への不安が高まる傾向も確認されました。

株式会社SAINTでは、この結果を受け、今後の矯正歯科には「治療を終えること」だけではなく、“矯正後を支え続ける”視点が重要になると考えています。

今回の調査に協力した5医院では、こうした患者ニーズを踏まえ、それぞれの医院において「後戻りフォロー」「定期チェック」「長期的な患者関係」をテーマとした検討を進めていく予定であり、株式会社SAINTはそれにしっかりと伴走し、新たな矯正時代に向き合います。

【調査サマリー】

※今回のアンケート調査で特に注視したこと

１．矯正治療の満足度



２．後戻りの不安



３．保定期間と後戻り不安

4．定期的チェックのニーズ

５．矯正治療の精神的影響

【調査概要】



１．目的

矯正の動的治療終了後の患者の心身の意識を把握する

２．期間

2026年2月1日～3月31日

３．対象者

保定中の患者

※回答者優先

４．回収

n=118

５．方法

GoogleフォームのURLにアクセスしてもらい患者に回答を依頼

6．協力医院

以下参照

【協力医院のコメント】

大宮SHIN矯正歯科

今回のアンケート調査の結果から、「後戻り」への対策を本格的に検討する時がきたと感じています。これまでも当然のことながら「後戻り」に対しての対応はしてきましたが、患者さまの自主性にお任せしてもいました。しかし、QOLを考えるなら医療として「後戻り」に積極的に向かい、患者さまの心の安定を支えるべきだと考えています。末永い患者さまとのお付き合い、矯正歯科もその時代がきているのでしょう。

https://shin-ortho.com/

院長 矢野晋也

石岡矯正歯科・小児歯科

今回のアンケート結果を見て、矯正治療は歯を並べて終わりではないとあらためて感じました。

治療結果に満足されている患者さまが多い一方で、「後戻り」への不安を抱えている方も少なくありません。歯並びは見た目だけでなく、自信や笑顔、日々の生活にも関わるものです。そのため、治療後の安心感も矯正治療の大切な価値の一つだと思います。

今回の調査で定期的なチェックを希望する患者さまが多かったことは、とても意義深い結果でした。これからの矯正歯科は、治療期間だけでなく、その後も患者さまに寄り添い、安心を支える役割がより重要になるのではないでしょうか。私たちも長く信頼していただける存在でありたいと思います。

https://ishiokadental.com/

院長 仮谷太良さいとう歯科・矯正歯科医院

今回の調査より、患者さんの治療の満足度の高さとともに、4割近くの方が治療後の後戻りの不安を感じていることを知ることができました。

そして、矯正後も定期的なチェックを希望される方が半数以上確認できたことに対して、患者さんの歯並びへの意識の高さを実感いたしました。多くの方が保定の重要性を理解してくださっていることを大変嬉しく思います。

これからも患者さんの歯並びへの思いを大切にしながら伴走することの重要性をあらためて感じました。

https://www.saito-doc.com/index.htm

副院長 斎藤芽吏奈うえの矯正歯科

今回のアンケート結果を機に、僕たちは「後戻り」という課題の重要性を再確認しました。これまでも当然のことながら、私たちはプロフェッショナルとして後戻りへの対応やご説明を行ってまいりましたが、今後一歩踏み込んだ医療の提供が出来る仕組みとしてサ

ポートしていきます。

私たちは、地域に根ざす矯正専門の歯科医院を目指し、ただ装置を外して終わりではなく、患者さまの人生に寄り添い、10年後も20年後も『末永くお付き合いできる存在』でありたいと考えています。

https://smile-32.com/

院長 上野聡町田駅前矯正歯科

今回の調査を通じて、多くの患者さまが矯正治療の結果に満足されている一方で、「後戻り」への不安を抱えていることが分かりました。矯正治療は歯を動かして終わりではなく、その良好な状態を維持していくことも大切な治療の一部です。

また、治療終了後も定期的なチェックを希望する患者さまが多いことから、矯正歯科には治療後の継続的なサポートが求められていると感じています。当院では、矯正治療をゴールではなく、その後の人生を支えるためのスタートと考えています。患者さまが安心して笑顔で過ごせるよう、治療後も長期的に寄り添う診療を続けてまいります。

https://machida-kyosei.com/

院長 渡邊博人

【SAINT社の想い】

「治療を終える」から、「治療後を支え続ける」時代へ～Well-teething

今回の調査では、矯正治療そのものに対する満足度は92.4%と非常に高い結果となりました。

一方で、39.0%が「後戻り」に不安を感じており、さらに64.3%が保定期間終了後も定期的なチェックを希望していることが分かりました。

株式会社SAINTでは、この結果について、

「患者さまにとって矯正治療は、“歯並びを整えて終わり”ではない」

という新たな患者心理の表れであると考えています。

特に、保定期間が長くなるほど「後戻り」への不安が増加する傾向は、“矯正後”にも継続的な安心やサポートが求められている可能性を示しています。

これからの矯正歯科には、

・歯並びを維持する安心感

・後戻りへの不安軽減

・長期的なフォロー

・患者との継続的な関係性

といった、「治療後を支え続ける視点」がより重要になっていくと株式会社SAINTは考えています。

株式会社SAINTでは現在、こうした“矯正後”の価値に着目し、「矯正から始まる健康な幸せ生活」をコンセプトとした『Well-teething※』構想を推進しています。

Well-teethingは、矯正を単なる治療ではなく、患者さまの長期的なQOL（生活の質）や安心感につなげていくための新しい考え方です。

株式会社SAINTは今後も、「矯正後」にも寄り添う新しい矯正価値の可能性について、研究・提案を続けてまいります。

※「Well-teethig」は合同会社めいかい社の商標です。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社SAINT

Well-teethingプロジェクト事務局

Mail：publicrelations2026@saint.jp.net

URL：https://www.saint.jp.net/