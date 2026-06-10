ラジオ番組「週刊 なるほど！ニッポン」にて商工会特集回を放送！

１．ラジオ番組「週刊 なるほど！ニッポン」について

全国商工会連合会

全国津々浦々1,700を超える市町村を独自調査。その「まち」ならではの伝統料理やお祭り、話題のスポット等を、笑点メンバーでもある人気落語家の立川晴の輔氏が紹介します。

ニッポン放送では、毎週日曜日 6：04～6：14 に放送中。

「週刊 なるほど！ニッポン」公式サイト(https://www.1242.com/harenosuke/)

radiko(https://radiko.jp/#!/ts/LFR/20260614060400)

２．ラジオ番組「週刊 なるほど！ニッポン」商工会特集

【放送内容】

本特集では、「地域の中小企業の経営をサポートしている『商工会』の『スーパー指導員』に迫る！」というテーマのもと、商工会の「経営指導員」による具体的な支援事例を通じて、地域事業者の課題解決や業績改善のプロセスを紹介します。

具体的には、クリーニング店の経営改善事例を取り上げ、「スーパー指導員」と呼ばれる青柳氏との出会いを通じて、低迷していた業績がどのように改善されたのか、そのプロセスと成果が伝えられます。

商工会の取組みが分かりやすく伝わる内容となっておりますので、ぜひご聴取ください。

【出演】

落語家・立川 晴の輔（たてかわ はれのすけ）氏

経営指導員・青柳 孝（あおやぎ たかし）氏（福島県 石川町商工会）

（※「令和7年度経営支援事例発表全国大会」最優秀賞受賞者）

【放送情報】

ニッポン放送ほか全国ネット

令和8年6月12日(金)～18日(木)の間で放送予定です。

（※各放送局ごと、放送終了から7日間は「radiko」のタイムフリーで聴取可能です。）

３．過去の放送内容について

収録に臨む立川晴の輔氏（左）と青柳孝氏（右）

【令和7年12月7日（日） ニッポン全国物産展特集】

立川晴の輔氏がニッポン全国物産展へ潜入。北海道中標津しいたけ「「想いの茸」-OMOINOTAKE-」と沖縄県「うるくそば」を実食し、お店の方へインタビュー。熱い思いを取材いただきました。

#401 「全国のおいしいものが池袋に大集結！？ニッポン全国物産展に潜入！！」(https://www.1242.com/harenosuke/harenosuke_blog/20251208-350777/)

【令和8年3月15日（日） 商工会特集】

立川晴の輔氏と経済産業大臣政務官の越智俊之氏が対談。越智氏の地元・広島県江田島市商工会青年部や商工会の活動を紹介いただくとともに、「お茶を飲む感覚で商工会を訪ねてみては」と商工会の活用を薦めていただきました。

#415「地域の中小企業、その経営をサポートしている『商工会』ってどんなところ？」(https://www.1242.com/harenosuke/harenosuke_blog/20260318-355861/)

お問い合わせ先

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル北館 19階

TEL：03-6268-0088 e-mail：pr-team@shokokai.or.jp

総務企画部 総務企画課 人事・広報班 吉澤、都合（とごう）

【商工会とは】

商工会は、商工会法に基づき、主に町村部に設立された公的団体です。全国に1,587の商工会（R8年4月1日現在）、各都道府県に47の都道府県連合会があり、約77万の事業者等が加入しています。全国商工会連合会は、都道府県商工会連合会を会員とする総合経済団体です。