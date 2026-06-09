【いよいよ開催！】「性格悪いあるある」や、「ダークタイプ診断」が楽しめる新感覚イベント「性悪診断展」6月12日（金）開幕。

■ 性悪（しょうわる）診断展とは

テレビ愛知株式会社

本展は、日常やネットに溢れる「性格悪いあるある」の展示を楽しみながら、

独自診断アプリで、あなたの「性悪（しょうわる）さ」を解き明かしていく、

名古屋で期間限定開催の「あるある×診断」のエンタメ展覧会です。

「性悪」とは誰しもが持っている、

でも普段は隠しているちょっぴり意地悪だけどチャーミングな素顔。

本展では、それを否定したり隠したりするのではなく、「人間味」として面白がり、

友人や恋人と笑い合いながら自分の正体を確認できる、エンターテインメントの場を提供します。

「性悪あるある」展示

※画像は会場イメージです。

思わず「わかるｗ」と声が出る“あるある”や日常に見かける「性悪」な瞬間や物体を展示します。

友人や恋人と「これ、君じゃない？」「あー、こういう人いる！」とツッコミ合いながら楽しめます。名古屋ならではの”性悪現象”に着目した展示も予定します。

性悪診断WEBアプリ「ダークタイプ診断」

性悪人物展...日常に「いる！」となる性悪な人物を展示性悪現象展...日常に潜む「性悪な」瞬間を展示

最大の特徴は、展示を通して行われるAI診断「ダークタイプ診断」です。

展示内に散りばめられた『このシチュエーション、あなたならどう返信する？』といった問いに答えていくことで、あなたの深層心理をデータ化。

展示の最後には、AIがあなたの性悪さを最終判定します。

※画面は制作中のものとなります。

※診断には通信環境のあるスマートフォンが必要となります。ご注意ください。

※診断はAIとのチャット形式で行われます。

※本診断はエンターテインメントを目的としたものであり、

心理学的、医学的、いずれの専門的な診断や助言を行うものではありません。

個性豊かな診断結果

「ダークタイプ診断」では、展示を通して得た来場者のデータをもとにあなたの性悪タイプを診断します。全１２体（予定）の個性豊かなキャラクター、どのタイプが割り出されるかは、出口での判定までのお楽しみです。

ダークタイプ診断に加え、あなたの回答データに基づき、AIがその場で見解を生成する診断結果を提供します。 「たしかにｗ」「言い過ぎでしょ！」と、ご自身で楽しむのはもちろん、ご友人やパートナーと見せ合ってお楽しみください。



キャラの詳しい解説＆あなたがどれを診断されるかは会場で。

チケット情報 ちけ

＜入場料＞

前売1,200円 ／ 当日 1,300円

＜販売期間＞

（前売り券）

5/20(水） 午前10:00 ～ 6/11（木）23：59まで

（当日券）

6/12(金） 午前00:00 ～ 6/21（日）16：00まで

＜チケット購入はコチラから！＞

アソビュー！(https://www.asoview.com/channel/ticket/dP8CKu3ehZ/ticket0000051825)

チケットぴあ(https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2619574)

ローソンチケット(https://l-tike.com/order/?gLcode=42767)（Lコード:42767）

当日券は会場でも販売（現金のみ）

※会場当日券は開場～閉館30分前までの販売となります。

【開催概要】

◇名称 性悪診断展

◇開催日時 2026年6月12日(金) ～6月21日(日)

◇営業時間 平日：11:00～18:00

土日：10:30～19:30

※期間中休館日なし

※最終入場時間は閉館30分前となります。

◇開催場所 アルべホール 名古屋

（愛知県名古屋市東区東桜1-3-8 ヴェッセル丸杉ビル地下1階）

◇アクセス 地下鉄「久屋大通駅」駅より徒歩約5分。「栄」駅より徒歩10分。

◇チケット アソビュー、チケットぴあ、ローソンでＷＥＢ販売。

◇主催 テレビ愛知

◇公式SNS

x：https://x.com/showaru_shindan

Instagram：https://www.instagram.com/showaru_shindan/?hl=ja

【お問い合わせ】 テレビ愛知事業部内

TEL：052-229-6030（平日10:00-17:00）