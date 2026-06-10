現役AI顧問が中小企業経営者向けコラムを開設、初回6本公開

ジェネラルコンサルティンググループ株式会社

ジェネラルコンサルティンググループ株式会社（本社：東京都杉並区、代表取締役：槙 優真）は、中小企業経営者向けのコラムメディアを2026年6月3日に自社コーポレートサイト内（ https://www.general-cg.com/column/ ）で公開し、初回6本を同時公開しました。代表自身が現役のAI顧問として顧問業務にあたりながら、サイト本体から記事制作までをAIで内製運用しています。ライター・編集者の外注をゼロに抑えながら、経営判断に役立つ一次情報を継続的に発信していきます。

背景：中小企業の共通課題「集客」と、AI×売れる仕組みという空白地帯

コラムメディアのトップページ

中小企業の経営者は、人の問題、お金の問題など、さまざまな課題を抱えていらっしゃいます。当社が顧問業務の現場で日々感じている一次情報として、業種を問わず多くの会社が共通して困っているテーマが「集客」です。

現在、AI全般を扱うメディアは数多くありますが、社会的に見ても、AIと「売れる仕組み（Web集客）」を掛け合わせた強みを持つメディアは、まだほとんど見当たりません。一方で、人手不足が進む中、「AIを活用して集客を改善したい」というご相談は、顧問業務の中で特に多くいただきます。これまで中小企業が人・お金・時間の問題で着手できなかった集客施策も、AIを活用することで打ち手が増えていきます。

これまで当社は、クローズドな環境で顧問先の方々に限定してこうした知見を共有してきました。ありがたいことに、多くの顧問クライアント様が長期にわたって契約を継続してくださっています。そうした中で、現場で蓄積した知見をより広く発信していくことが、集客に悩む中小企業の力になれるのではないかと考え、今回のコラムメディアを開設しました。

加えて、検索行動の変化も無視できません。ChatGPTやGemini, ClaudeなどのAI検索や、Google検索のAIによる要約（AI Overviews）から情報を得るユーザーが増えており、AIが引用しやすい一次情報をオープンに残しておく重要性も高まっています。

コラムメディアの全体像──5カテゴリ・初回6本同時公開

公開URL：https://www.general-cg.com/column/

公開日：2026年6月3日

初回公開本数：6本

記事の一覧

カテゴリは、中小企業経営者がAI活用を考えるときの主要な切り口として、以下の5つを設定しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/27663/table/3_1_98ec99b7a4442c90f5c454477944d624.jpg?v=202606101051 ]

初回6本のラインナップは下記の通りです。

AIによる内製運用──ライター・編集者外注ゼロでの運営

- 中小企業のAI顧問とは｜役割・月額相場・選び方- AI開発はどこに頼む？｜顧問・受託の違いと、相場が見えないAI開発の見積もりの見方- 自社サイトを200万円→1万円で内製化｜中小企業の1人社長がAIで完結させた実例- 中小企業のAI活用は何から始める？｜業務棚卸しの手順と失敗6パターン- 中小企業のAI活用でよくある失敗6パターン｜経営者が押さえる回避策- 洋書1冊を5～10分でAI日本語訳PDFに--選択肢4つの比較と専用システム実例記事の詳細ページ

本コラムメディアは、サイト本体の構築から記事制作・公開までを、代表本人とAIの組み合わせで内製しています。

制作ツール：

Claude Code（Anthropic社のコーディング向けAIエージェント）一本で、サイト構築から構成設計、下書きまで対応



校正・整形・公開：

代表本人が手を入れ、最終的な判断と編集を担う



サイト基盤：

自社サイト本体は年間運用費約1万円規模で運用中

Claude Codeによる記事作成の様子

一般的に、外部ライターによるコラム1本の制作費は1～3万円程度が相場とされていますが、本コラムメディアではこの外注費をゼロに抑えています。

コーポレートサイト本体についても、相場では制作費140～220万円、運用費でも年間数万円となるところを、自社では年間運用約1万円規模に圧縮した実例があります｡



※事例詳細は「自社サイトを200万円→1万円で内製化(https://www.general-cg.com/column/ai-internalization-smb)」記事を参照

このコスト構造があることで、月額3万円～という顧問サービスの価格帯を成り立たせています。固定費を極端に抑えているからこそ、他社の価格帯（月30～300万円規模）と比べても説明可能な低価格を、質を保ったまま打ち出せている、と当社では考えています。経営者ご自身が日常的にAIに触れ、業務を内製化していく際の参考事例として、運用そのものを公開していく方針です。

今後の展望

短期的には、現在の5カテゴリに沿って一次情報を蓄積していきます。とりわけ今後は、当社が最も差別化を打ち出す「AI×マーケ」カテゴリを中心に、AIを活用した「売れる仕組み（Web集客）」の知見を、経営者・担当スタッフが読んで意思決定の手がかりにできる形で厚く配置していく予定です。

中長期的には、ChatGPT・Claude・GeminiなどのAI検索や、Google検索のAI Overviewsから引用される情報源として育てることを目指します。中小企業経営者がAI活用と集客判断に迷ったとき、最初に当たれる一次情報の場として機能させることがゴールです。

代表コメント

> 私が現場で感じている一次情報として、中小企業の経営者の方は人の問題、お金の問題など、さまざまな課題を抱えていらっしゃいます。その中でも「集客」については、業種を問わず多くの会社が共通して困っているという実感があります。

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> 現在、AI全般を扱うメディアは数多くありますが、社会的に見ても、AIと「売れる仕組み（Web集客）」を掛け合わせた強みを持つメディアは、まだほとんど見当たらないと感じています。一方で、人手不足の中で「AIを活用して集客を改善したい」というご相談は、顧問業務の中でも特によくいただきます。これまで中小企業が人・お金・時間の問題でできなかったことも、AIを活用すれば打ち手が増えていきます。

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> これまで私は、クローズドな環境で顧問先の方々に限定してこうしたお話をしてきました。ありがたいことに、多くの顧問クライアント様がずっと契約を継続してくださっています。そうした中で、こうした情報をより広く発信していくことが、少しでも集客に悩みを持つ中小企業の皆様の力になれるのではないかと考え、今回のメディアを立ち上げました。

>

> 「実利と余白」は当社のポッドキャスト番組名でもあり、私が日々大切にしている経営の二側面を表す言葉です。実利の側面では、AIに基づいたWeb集客の仕組みを構築し、中小企業の経営数値の改善に直接的に貢献していくこと。余白の側面では、AIを使い続けることで逆に忙しくなりすぎたり、脳疲労を起こしたりしないよう配慮すること。当該ポッドキャスト番組の書き起こし記事もコラムに掲載するなど、単に効率や実利だけを追い求めない形を目指しています。経営者や社員の方々の心や時間、そうした「ゆとり」や「余白」の部分にも貢献していきたい。経営改善と心豊かな時間の両立を支援していくことが、このメディアの役割だと考えています。

>

> ──ジェネラルコンサルティンググループ株式会社 代表取締役 槙 優真

当社について

ジェネラルコンサルティンググループ株式会社（本社：東京都杉並区、代表取締役：槙 優真）は、中小企業向けの月額顧問サービスを中心に、AIツール開発・法人研修・動画講座などを通じて、AI活用とマーケティングを支援しています。AIによる業務効率化と、マーケティングによる売上向上を両輪で伴走することで、利益や時間など経営の「実利」と「余白」が同時に高まる状態を支えています。

サービス詳細：https://www.general-cg.com/consulting

会社概要

社名：ジェネラルコンサルティンググループ株式会社

代表者：代表取締役 槙 優真

所在地：〒166-0014 東京都杉並区松ノ木三丁目13番6号

設立：2017年2月7日

事業内容：マーケティングコンサル事業、AIコンサル事業

URL： https://www.general-cg.com/

本リリースに関するお問い合わせ

ジェネラルコンサルティンググループ株式会社

広報担当：槙 優真（代表取締役）

Email：info@general-cg.com

URL：https://www.general-cg.com/