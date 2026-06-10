月額3,300円・全店180坪超の24時間フィットネスジム「BeeQuick」、2026年に計6店舗を新規出店へ！FCオーナー積極募集中！

株式会社ビークイック

2026年4月28日、愛知県に「春日井押沢台店」をオープン。6月5日には静岡県に「富士今泉店」がオープンし、2026年は計6店舗の新規出店が決定。自社製造マシン80台超・退会率3%未満の高収益モデルで全国のフランチャイズ加盟店を積極募集中！

株式会社ビークイック（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：竹之内俊輝）は、月額3,300円（税込）・24時間営業のフィットネスジム「BeeQuick（ビークイック）」を2026年中に計6店舗オープン予定です（2026年6月現在）。当社では、引き続きFCオーナー様を全国で積極募集しております。

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詳細を見る :https://www.beequick.jp/fc/

当社は、自社開発・自社製造のオリジナルマシンを導入することで、中間コストを抑えた店舗づくりを実現しています。全店舗180坪以上、平均270坪の広大なフロアに平均80台以上のマシンを備えながら、出店費用は同業比で半額水準を目指せるビジネスモデルを構築。圧倒的な低価格と広さを両立した「通いやすさ」により、長期継続率97%、退会率3%未満という高い顧客定着率につなげています。

フィットネスジム「BeeQuick（ビークイック）」とは

BeeQuickは、月額3,000円台前半という通いやすい価格帯でありながら、広いフロア、充実したマシン台数、24時間営業の利便性を兼ね備えたフィットネスジムブランドです。

BeeQuickが目指しているのは、フィットネスを一部の人の特別な習慣ではなく、より多くの人にとっての「当たり前」にすることです。通いやすい価格帯、広い空間と十分なマシン台数、24時間営業による高い利便性を兼ね備えた新しい選択肢としてお客様に価値を提供し続けています。

「安くて広い」を実現する、自社開発・自社製造マシンの強み

フィットネス業界では近年、小規模・無人型の24時間ジムの出店が加速しています。一方で、限られたスペースとマシン数では顧客満足度に差が生まれやすく、継続利用の面で課題を抱えるケースもあります。

BeeQuickは、こうした市場環境に対し、「圧倒的な広さ」と「圧倒的な低価格」の両立という独自のアプローチで応えています。全店舗180坪以上のフロアに平均80台以上のマシンを導入し、コンビニジムの5～10倍以上の空間を月額3,300円（税込）で提供。この価格設定を支えているのが、自社開発・自社製造のオリジナルマシンです。海外メーカーへの依存を減らし、設備面のコストを抑えることで、フランチャイズオーナーにとっても出店費用を抑えやすい仕組みを実現しています。

退会率3%未満。“続けられるジム”が生む安定収益

BeeQuickの大きな特徴のひとつが、長期継続率97%、退会率3%未満という高い顧客定着率です。この数字を支えているのは、トレーニングマシンだけにとどまらない多彩なコンテンツ設計にあります。

セルフエステ、シミュレーションゴルフ、ピラティス、卓球、バスケットコートなど、フィットネスの枠を超えた多様なコンテンツを導入。月額3,300円の中で複数の楽しみ方を提供できることが、10代から70代まで幅広い年齢層の会員獲得と継続利用につながっています。会員の年代構成は、10～20代が31%、30代18%、40代16%、50代17%、60代10%、70代8%と、特定層に偏りにくい点も特徴です。

ストック型のビジネスモデルに加え、退会率の低さが安定収益を支え、年間3,000万円規模の利益も目指せる収益モデルにつながっています。

契約から約4か月でオープン。未経験でも安心の一貫サポート

フィットネス業界未経験の方でも安心して開業できるよう、BeeQuickでは物件選定から開業後の運営まで、各フェーズに応じた支援体制を整えています。

●物件調査・選定サポート

市場調査データに基づき、出店候補エリアや物件選定を支援します。商業施設内・ロードサイドいずれにも対応可能です。

●事業計画・資金計画支援

収益シミュレーションや出店計画の検討を支援し、開業判断を後押しします。

●集客・マーケティング支援

Webサイト、SNS、広告運用などを活用した集客施策を支援します。

●スタッフ採用・教育支援

スタッフ募集から育成まで、開業後の安定運営を見据えた支援を行います。

●開業後の継続サポート

オープン後も継続的な支援体制を整え、長期的な店舗運営をバックアップします。

契約締結から内装工事・設備導入を経て、おおよそ4か月程度でのオープンが目安です。

スピーディーな立ち上げが可能な点も、BeeQuickフランチャイズの魅力のひとつです。

全国で加盟店積極募集中。2026年も新規出店が続々

BeeQuickは全国でフランチャイズ加盟店の募集を進めており、2026年は直営・FCを含め計6店舗の新規出店が決定しています。2026年4月28日に愛知県の「春日井押沢台店」、6月5日に静岡県の「富士今泉店」がオープンし、以降も以下の出店を予定しています。

- 春日井押沢台店（愛知県）……2026年4月28日 オープン済み- 富士今泉店（静岡県）……2026年6月5日（金）オープン済み- 京丹後店（京都府）……2026年夏 オープン予定- 伊賀忍者の里店（三重県）……2026年夏 グランドオープン予定- 岡崎店（愛知県）……2026年秋 オープン予定- 津店（三重県）……2026年秋 オープン予定

フランチャイズ加盟に興味をお持ちの方には、無料相談、説明会、店舗見学など複数のステップを用意しています。まずは話を聞いてみたいという段階から、お気軽にお問い合わせください。

【会社概要】

- 会社名：株式会社ビークイック- 所在地：愛知県名古屋市東区葵二丁目3番15号 ふぁみーゆ葵ビル8F- 代表者：代表取締役社長 竹之内俊輝- 設立：2016年4月28日- 資本金：12,500万円- 事業内容：フィットネスジム「BeeQuick」の運営、トレーニングマシンの製造・販売、フランチャイズ事業- 公式サイト：https://www.beequick.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

- 株式会社ビークイック- FC募集ページ：https://www.beequick.jp/fc/- 問い合わせフォーム：https://www.beequick.jp/contact/?from=fc