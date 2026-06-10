Onono Village、モンゴルにてブラックサンダーのポップアップイベントを実施。ブース来場約18,000人、試食は店内展開含め約33,000名を記録

株式会社Onono Corporation

株式会社Onono Corporation（本社：東京都港区、代表取締役：小野 竜介、）の子会社であるOnono Village（本社：東京都港区、代表取締役：小野 竜介、以下「Onono」）は、2026年5月8日（木）～10日（土）の3日間、モンゴル・ウランバートル市内の大型商業施設「Zaisan Carrefour Sila」にて、日本の人気チョコレート菓子「ブラックサンダー」の認知拡大およびトライアル促進を目的としたポップアップイベントを企画・プロデュースいたしました。イベント期間中、ポップアップブースには約18,000人（3日間合計）が来場したほか、商業施設内スーパーマーケット「Carrefour」店内にも試食コーナーを展開し、ブースと合わせて約33,000名が試食に参加。フォロワー250,000人を擁する現地人気インフルエンサーの起用やPR BOX施策も実施し、オンライン・オフライン両面で大きな反響を得ました。

■ イベント概要

本イベントは、ブラックサンダーのモンゴル市場における認知拡大とトライアル促進を目的に、Onono Villageが企画・プロデュースを手掛けました。会場の「Zaisan Carrefour Sila」はウランバートル市内でも集客力の高い大型商業施設であり、3日間を通じて多くの来場者にブラックサンダーの魅力を体感いただきました。

イベント名称：ブラックサンダー ポップアップイベント in モンゴル

開催期間：2026年5月8日（木）～ 5月10日（土）3日間 ／ 10:00～21:00

会場：Zaisan Carrefour Sila（モンゴル・ウランバートル）

目的：ブラックサンダーの認知拡大・トライアル促進

企画・プロデュース：株式会社Onono Village（Onono Corporationグループ）

主な実績：ブース来場 約18,000人（3日間合計）／試食参加 約33,000名（Carrefour店内試食含む）

■ イベントコンセプト：「5感（5 senses）」

来場者がブラックサンダーの世界観を五感で体験できるよう、「5感（5 senses）」をコンセプトに設計しました。視覚にはブラックサンダー3,000個を使用した巨大なブラックサンダーの壁やブランドの世界観を反映したブースデザイン、触覚には壁からお菓子を直接取る参加型体験、味覚にはブースとCarrefour店内の両方で展開した大規模試食プロモーション、聴覚には日本テーマのDJセットとブランドをモチーフにした雷の音の演出を配置しました（※嗅覚についてはプログラムの都合上、今回は未実施）。

■ 主なアクティビティ

ブラックサンダーの壁：ブラックサンダー3,000個で構成した巨大な壁を設置。壁の中に10個の当たり券を仕込み、当選者には150,000トゥグルグ分のブラックサンダー商品詰め合わせをプレゼント。SNSでストーリー投稿＋メンションすると壁からお菓子を取れる仕掛けも好評でした。

コスプレイベント：日本のアニメキャラクターのコスプレで来場した子ども先着50名にブラックサンダーギフトを配布。小学生がクラスメイト同士のグループで訪れるケースも多く、会場は大いに盛り上がりました。

DJパフォーマンス：コスプレ姿のDJが3日間にわたり日本テーマのセットで会場を演出。当初1日1時間のみの音出し許可でしたが、施設側からの追加許可を得てイベント全時間帯での音楽再生・マイク使用が実現し、会場の熱量づくりに大きく貢献しました。

試食プロモーション：ポップアップブースとCarrefour店内の両方で3日間同時に試食を展開。小分け提供により到達人数を拡大し、約33,000名が試食に参加しました。

Carrefour店内連携：店内スクリーン全面でブラックサンダーのTVCMを独占放映したほか、30分ごとの店内アナウンスでイベント告知を実施し、商業施設全体でのブランド認知向上を図りました。

■ 現地インフルエンサーとの連携

Onono Villageは、モンゴルで影響力のあるインフルエンサーのキャスティングからコンテンツ制作・効果測定までをワンストップでプロデュース。オンライン・オフライン両面でブランドの認知拡大を推進しました。

メインインフルエンサーには、モンゴルで絶大な人気を誇るCami（@camierdn／Instagramフォロワー250,000人・YouTube登録者100万人超）を起用。Instagramリールではいいね32,400件・コメント407件を獲得し、リール再生数は最大721,000回を記録しました。商品を大変気に入っていただき、契約外のボーナスリール1本を自主制作いただいています。イベント当日にはCamiが来場し、1,000人以上の子どもたちが集まるなど、オフラインでも圧倒的な集客力を発揮しました。

そのほか計4組のインフルエンサーを起用しInstagramリールでの情報拡散を実施したほか、20名のインフルエンサーにPR BOXを送付（4/30～5/04）。受領者のうち3名がイベント会場でInstagramストーリーを投稿し、その他のインフルエンサーもイベント前にストーリーを投稿して事前告知に貢献しました。一連の施策によりBlack Thunder Mongolia公式Instagramのフォロワーは17%増加（5/1～5/10）しています。

■ Onono Villageについて ― 日本ブランドの海外マーケティングをプロデュース

Onono Village（株式会社Onono Corporation子会社）は、総合代理店として日本ブランドの海外市場におけるマーケティング・プロモーションをプロデュースしています。本イベントでは、現地レギュレーションへの対応、インフルエンサーのキャスティングからコンテンツ制作・効果測定までのワンストップ対応、現地商業施設との交渉・店内プロモーション連携、そしてイベント企画・ブース設計から当日運営までを一貫して手掛けました。

Onono Corporationグループは「日本のいいものを正しく届ける」を事業の軸とし、モンゴルではコンビニエンスストア「ONONO」の運営や日本製品の輸出・販売を現地法人を通じて展開しています。Onono Villageは、その流通基盤を活かしながら、日本ブランドが海外の消費者と出会うためのマーケティング・プロモーション領域を担います。

■ 会社概要

商号：株式会社Onono Corporation

代表取締役：小野 竜介

所在地：〒108-0022 東京都港区海岸3-7-18 ALTO-B1002

事業内容：BtoBコンサルティング・代理店事業・輸出事業

URL：https://ononocorp.com/

商号：株式会社Onono Village

代表取締役：小野 竜介

所在地：〒108-0022 東京都港区海岸3-7-18 ALTO-B1002

事業内容：総合代理店業、広告代理店業