父の日に贈る、340年の酒造りが生んだスキンケア。グッドデザイン賞受賞・岩手最古の酒蔵発「1684 AZUMAMINE」初のメンズ向けポップアップを有楽町の阪急メンズ東京で開催

株式会社1684

株式会社１６８４（いちろくはちよん 本社：岩手県紫波郡紫波町）は、父の日（6月21日）を挟む2026年6月10日（水）～6月23日（火）の期間、有楽町の阪急メンズ東京 B1F ビューティ＆リラクシングにて、酒粕スキンケアブランド「1684 AZUMAMINE（イチロクハチヨン アズマミネ）」の期間限定ポップアップイベントを開催いたします。

メンズ向け単独ポップアップの開催は今回が初となります。

吾妻嶺酒造店×1684AZUMAMINEキービジュアル

「1684 AZUMAMINE」は、1684年から岩手県で酒造りを続ける国内最古の酒蔵・吾妻嶺酒造店の酒粕から生まれたスキンケアブランド。主力製品の酒かす化粧水は2025年度グッドデザイン賞を受賞。日本酒の一升瓶をイメージしたブラウンのボトルは、スキンケアに不慣れな男性でも手に取りやすいシンプルでスタイリッシュなデザインと評価されています。

手仕事で丁寧に醸された無添加純米酒の副産物である酒粕エキスを主役に、パラベン・合成香料・合成着色料・鉱物油・シリコーン・紫外線吸収剤は一切不使用。余計なものを引いたシンプルな処方は、「父へのギフトに何を選べばいいかわからない」という方にも自信を持っておすすめできる一本です。

さらに今回は、来場者向けに吾妻嶺酒造店の日本酒「吾妻嶺」をふるまい酒として提供するとともに、同銘柄の日本酒の販売も行います。都内では入手困難な純米大吟醸をはじめとする3銘柄が揃う機会は、日本酒好きの父へのギフトとしても見逃せません。

■ イベント概要

■ スキンケア取り扱い製品

[表: https://prtimes.jp/data/corp/163898/table/12_1_2cfb184b3b7c72604734785ccbf9e958.jpg?v=202606101051 ]1684AZUMAMINE 酒かす化粧水酒かす化粧水 【2025年度グッドデザイン賞受賞】

吾妻嶺酒造店の無添加純米酒から抽出した酒粕エキスを贅沢に配合。みずみずしいテクスチャーで角質層に浸透し、乾燥によるくすみを整え、しっとり透明感のある肌へ導きます。

カモミールローマンの精油によるほんのりフルーティで上品な香り。パラベン・合成香料・合成着色料・鉱物油・シリコーン・紫外線吸収剤は無配合。

日本酒の一升瓶をイメージしたブラウンのボトルは、スキンケアになじみのない男性でも手に取りやすいシンプルでスタイリッシュなデザイン。父の日ギフトとしても最適な一品です。

1684AZUMAMINE 酒かす洗顔石けん酒かす洗顔石けん

2026年4月発売の新アイテム。

吾妻嶺酒造店の酒粕を配合したコールドプロセス製法の洗顔石けん。

きめ細かな泡で汚れや余分な角質をやさしく洗い流し、しっとりなめらかな肌へ。合成添加物不使用で、酒粕由来の豊潤な香りをそのままお楽しみいただけます。

顔だけでなく全身にもご使用いただけます。

■ 特別企画：吾妻嶺 ふるまい酒 ＆ 日本酒販売

吾妻嶺酒造店イメージビジュアル

手仕事で純米酒のみを醸す岩手最古の酒蔵「吾妻嶺酒造店」の日本酒は流通量が限られており、都内では限られた場所でのみ出会える希少な味わいです。

今回のポップアップでは、ふるまい酒と同銘柄をポップアップ会場で購入いただけます。日本酒好きのお父様へのギフトとしてもぜひご検討ください。

【ふるまい酒】

・ 日時：2026年6月13日（土）・14日（日） 各日 14:00～17:00（なくなり次第終了）

・ 場所：阪急メンズ東京 1F エントランススペース

【取り扱い銘柄】（ポップアップ期間中 B1F会場にてスキンケアと共に販売）

あづまみね／純米大吟醸 雄町

雄町米ならではの芯の通った、しっかりとした味わいの純米大吟醸酒。

あづまみね／純米大吟醸 結の香

山田錦と華想いを親に持つ、岩手が誇る最上級の酒米「結の香」を使用した純米大吟醸酒。

あづまみね／純米吟醸 美山錦 中取り

日本酒を搾る工程において、最も香味のバランスに優れた真ん中の部分「中取り」だけを瓶詰めした純米吟醸酒。

■ ブランドについて

1684AZUMAMINE キービジュアル

「1684 AZUMAMINE」は、1684年創業・岩手県の吾妻嶺酒造店が持つ340年以上にわたるものづくりの精神から生まれたスキンケアブランドです。

吾妻根山の清冽な伏流水と国産米のみで醸した無添加純米酒の酒粕を主原料に、素材本来の力を最大限に活かすシンプルかつ誠実なスキンケアを提案します。

「素肌をたしなむ」というコンセプトのもと、男性の肌ケアにも自然に溶け込むラインナップを展開しています。

■ 会社概要

会社名： 株式会社1684

所在地： 岩手県紫波郡紫波町土館内川５

代表者： 古川 恵美

設 立： 2024年10月

資本金： 600万円

事業概要： 酒粕の再活用を軸に、日本酒文化を未来へつなぐブランドづくり事業

公式サイト： https://1684.jp/(https://1684.jp/)

公式LINE： https://lin.ee/DLMRfJv(https://lin.ee/DLMRfJv)

ECサイト： https://shop.1684.jp/(https://shop.1684.jp/)