高校生軽音楽部バンド「ペタ」1stシングル「浅緋(あさあけ)」が本日6月10日(水)より配信スタート！

株式会社オトメヤペタ

立教新座高校の現役高校生軽音楽部バンド「ペタ」の1stシングル「浅緋(あさあけ)」が、本日2026年6月10日(水)より各種音楽配信サービスにて配信スタートした。

今年3月に開催された「高校生軽音グランプリ2026春」で見事優勝し、大きな反響を呼んだ高校軽音楽部発のバンド「ペタ」による初の配信シングル。 どこか懐かしさを感じさせる王道J-POPの空気感と、耳に自然と残るロックバラードサウンドが魅力の一曲だ。

誰もが共感できる普遍性を持ちながら、1番と2番で変化するメロディ展開、そしてボーカル・山口の深みある歌声によって、唯一無二の世界観を生み出している。気持ちにそっと寄り添う抒情的なメロディーを、ぜひ体感してほしい。

本楽曲は、高校生軽音グランプリ2026春の優勝特典としてレコーディングされた。■リリース情報浅緋ペタ 「浅緋(あさあけ)」

配信日：2026年6月10日(水)

配信URL：https://peta.lnk.to/asaake

■メンバーコメント- 山口 Vo/Gtこの度、記念すべき1stシングル『浅緋』をリリースすることができました。この曲は、これまでで一番素直に自分の気持ちを描いた楽曲であり、とても大切な一曲です。そんな楽曲を初めての配信シングルとして届けられることを嬉しく思っています。自分自身を描いた曲ではありますが、今振り返ると、その中には誰もが一度は抱いたことのある感情が詰まっているように感じます。聴いてくださる皆さんそれぞれの思いと重ねながら、ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです！- 熊懐 Gt/Choノリと勢いで飛び込んだ音楽部で、またしてもノリと勢いで組んだバンドが、こうして曲をリリースさせていただくことに驚愕しつつ、大変感謝しております！ある夏に5人が各々抱いた、決して綺麗ではない感情までも染み出したものが、レコーディングによって文字通り記録となった仕上がりのように思えます。ぜひ繰り返し再生し、じっくり浸っていただけると幸いです。- 米山 Key/Choこの楽曲は、初めて本格的にコーラスを取り入れた楽曲で、自分にとって新しい挑戦がたくさん詰まった一曲です。曲の完成度を高めていく中で、自分の表現の幅が大きく広がったことを実感しています。また、この曲は自分たちの運命を大きく変えた楽曲でもあると思っています。たくさんの思いや挑戦が詰まったこの曲を、ぜひ多くの方に聴いていただけたら嬉しいです。- 小峯 Ba/Cho個人的にとても思い入れのある曲です。聴いてくださる皆さんにとってもそんな曲になって欲しいと思います。よろしくお願いします。- 清水 Dr/Cho長く向き合い続けてきたこの曲が、配信によって、より多くの人に知られるようになることを嬉しく思います。良い曲なので、ぜひ色々な人に、この曲を広めていってほしいです。僕が喜びます。

またペタは 2026年8月21日(金)に開催される野外フリーライブ「高校生軽音グランプリ音楽祭2026」への出演が決定している。軽音グランプリで活躍した高校生バンドを生で見れる貴重なライブとなっているので、この機会をお見逃しなく！

■ライブ概要高校生軽音グランプリ音楽祭2026おとラジpresents高校生軽音グランプリ音楽祭2026

日時：2026年8月21日(金) 時間未定

場所：池袋西口公園野外劇場 グローバルリングシアター

チケット：入場無料

出演(予定)：

ペタ

おとラジBand

MĀRAJAQK（ex.MUSIQA）

Mume!少女

伽乱堂

俺らの出会いはハンバーガー

第3回高校生軽音グランプリ2026夏 優勝バンド

そして前回ペタが優勝した 日本全国の高校生バンドがオリジナル曲で競うライブステージ「第3回 高校生軽音グランプリ2026夏」が8月20日に開催される。

決勝の審査員は、番組MCのatagi(Awesome City Club)、ゆゆうたに加え、 UK(MOROHA)、オカモトコウキ(OKAMOTO'S)、ZAQの5人。今回も第一線で活躍するプロミュージシャン達が集結。プロならではの緻密な視点で、高校生の音楽性を多角的に評価する。

出場エントリーは7月5日まで公式サイトで受付中。優勝バンドは、特典としてプロのレコーディングエンジニアによるレコーディング＆楽曲配信を実施。さらに翌日開催の「高校生軽音グランプリ音楽祭」、年末にZepp Shinjukuにて開催される「おとラジ3rdLIVE」にも出演できる。大会では「ペタ」に続く次世代の才能からの挑戦を待っている。

■大会概要第3回 高校生軽音グランプリ2026夏おとラジpresents第3回 高校生軽音グランプリ2026夏

公式サイト： https://keion-gp.com

大会コンセプト：高校生軽音グランプリでは「次の音楽シーンを担う新世代の才能が 世に知られるきっかけとなる」ことを目指しています。本大会はその才能を最大限発揮できる最高のステージを提供します。

エントリー期間：2026年7月5日まで

決勝：2026年8月20日(木) 18:00～ おとラジYouTubeにて生放送https://www.youtube.com/@otonariradio

大会協賛社：募集中

■ペタ「浅緋」[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9QNvxwwAE_M ]

■番組概要おとラジatagiゆゆうたのおとなりラジオ(おとラジ)

atagiゆゆうたのおとなりラジオとは、Awesome City Clubのボーカル/ギター”atagi”とピアニストYouTuber”ゆゆうた”による音楽ラジオ番組。月1回水曜21時～生放送。音楽をもっと身近に！をテーマに、名曲のカバー生演奏や音楽に関するディープなトークを展開している。



YouTubeチャンネル「atagi×ゆゆうたのおとなりラジオ」

https://www.youtube.com/@otonariradio