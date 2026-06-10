Archeda、EY新日本と衛星データを活用したカーボンクレジットの監査・保証業務に関する共同検討および実証を開始

株式会社Archeda

自然由来カーボンクレジット向けのMRVソリューションを開発する株式会社Archeda（本社：東京都千代田区、代表取締役：津村 洸匡、以下、Archeda（読み：アルケダ））は、先日採択された宇宙戦略基金衛星（第二期）「衛星データを活用した自然由来カーボンクレジットのアジア向けプラットフォーム高度化」における技術開発プロジェクトにおいて、EY新日本有限責任監査法人（以下「EY新日本」）と、衛星データを活用したカーボンクレジットの監査・保証業務における共同検討および実証を開始いたします。



EY新日本のニュースリリースにつきましては、以下をご参照ください。

https://www.ey.com/ja_jp/newsroom/2026/06/ey-japan-news-release-2026-06-10

本取り組みの背景

国内外でサステナビリティ情報開示の制度整備が進む中、カーボンクレジットは企業の自発的な取り組みにとどまらず、財務・企業価値の観点からも重要性が高まっています。

一方、自然由来カーボンクレジットの信頼性を担保するうえでは、対象となる森林や農地などが広域に分布し、長期的な観測が求められることから、現地調査を中心とした従来の手法では効率性や網羅性の面で課題があります。こうした中、広域かつ継続的な観測が可能な衛星データの活用が、有効な手段として注目されています。

本プロジェクトでは、Archedaが有する衛星データ解析技術と、EY新日本が有するサステナビリティ保証業務およびデータ利活用・ガバナンスに関する専門的知見を組み合わせ、自然由来カーボンクレジットを対象に、衛星データの監査・保証業務への活用可能性について、共同で検討および実証を行ってまいります。

今後の展望

Archedaは、EY新日本の協力のもと、アジア地域における森林・水田・マングローブなどの自然資本へと対象を広げ、衛星データを活用したモニタリング手法の検証を進めてまいります。

また、将来的な自然資本会計(自然資本の価値を適切に評価・記録する会計手法)への適用も視野に、現地調査を補完する形でリモートセンシングを活用し、自然資本を継続的にモニタリングする「効率的な監査支援ソリューション」の社会実装に取り組んでまいります。

EY Japan EY 気候変動・サステナビリティ・サービス 東アジア・日本地域リーダー （EY新日本） 牛島 慶一 のコメント：

近年、サステナビリティ領域のアドバイザリーや保証において、衛星データの活用は可視化やデータ化を容易にし、比較可能性、透明性、信頼性を高める手段として注目されています。カーボンクレジットは脱炭素を進める上で有効な手段である一方、その信頼性の確保は長年の課題でした。本事業を通じて、信頼性向上への実践的な一歩を示し、持続可能な社会の実現に貢献していきたいと考えています。

株式会社Archeda 代表取締役 津村 洸匡 のコメント：

自然由来カーボンクレジットは脱炭素社会の実現に向けた重要な手段である一方、その信頼性をいかに担保するかが世界共通の課題となっています。当社は衛星データとAI技術を活用し、MRVプロセスの高度化に取り組んでまいりました。今回、監査・保証業務において長年にわたり信頼性確保の最前線を担ってこられたEY新日本の皆様と共同検討・実証を進められることは、本プロジェクトにとって極めて大きな意義があります。衛星データによるダイナミックなモニタリングと、保証実務に裏打ちされた信頼性担保の知見を融合させることで、市場関係者から真に信頼されるカーボンクレジットの在り方を共に追求し、アジア、そして世界の脱炭素化に貢献してまいります。

Archedaについて

Archedaは、”Unlock the hidden value of the Earth.”をミッションに掲げ、衛星データを利用した自然由来の炭素クレジットプロジェクトのためのMRVソリューションの開発を行うスタートアップです。プロジェクト開発プロセスの各段階（サイト選定、プロジェクト登録、モニタリング、信頼性チェックなど）において、最適な分析ソリューションを提供しています。当社は、森林、農業、マングローブなどの自然環境をベースとしたプロジェクトに重点的に取り組んでおり、VCS、Gold Standard、JCMなどの国際的な方法論にも対応しています。さらに、自治体や林業事業者向けに、衛星データを用いた森林資源量の推定や違法伐採の検知などのソリューションも提供しています。



◆Archeda会社概要

社名：株式会社Archeda（アルケダ）

設立：2022年09月

代表者：代表取締役 津村 洸匡

所在地：東京都千代田区霞が関 3-2-5 霞が関ビルディング36F

事業内容：衛星データを活用した自然環境の解析事業、カーボンクレジットのモニタリング解析事業

Website：https://archeda.inc

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/archeda-inc

X：https://x.com/ArchedaInc

Facebook：https://www.facebook.com/Archeda