国内流通1％未満※の国産生ローヤルゼリーを特別価格で松治郎の舗、「夏のローヤルゼリーキャンペーン2026」を開催

株式会社松治郎の舗

株式会社松治郎の舗（本社：三重県松阪市、代表取締役：水谷俊介）は、2026年6月10日から7月7日までの期間限定で、「夏のローヤルゼリーキャンペーン2026」を開催いたします。

世界ではローヤルゼリー市場が拡大を続ける一方、日本国内で流通するローヤルゼリーの多くは輸入品であり、国産品はごくわずかです。松治郎の舗では、採取から製品化までを一貫管理した国産生ローヤルゼリーを期間限定の特別価格で提供し、その価値をより多くの方に届けます。

■ 原料の“産地”と“つくり手”が選ばれる時代

夏のローヤルゼリーキャンペーン2026

■ 背景

近年、健康食品市場では「何が含まれているか」だけでなく、「どこで、誰が、どのように作ったか」が重視されるようになっています。

特に2024年以降、健康食品の安全性や製造背景への関心が高まる中、原料の産地や製造工程を明確に開示することの重要性が増しています。

松治郎の舗では、創業100年以上にわたり養蜂業を続ける中で、採取地を明示した国産生ローヤルゼリーの製造を継続。三重県・愛知県・北海道・大阪府などの国内養蜂地で採取したローヤルゼリーを使用し、採取から瓶詰めまで品質管理を徹底しています。

■ 松治郎の舗の国産生ローヤルゼリーの特長

国産1%未満の奇跡 老舗が守る “生きた品質“

世界ではローヤルゼリー市場が拡大を続け、2032年には10億ドル市場に到達すると予測されています（CAGR5.42％）。一方で日本では、蜂蜜やローヤルゼリーの国産比率はわずか約6％。輸入依存が94％を超える中、「どこで、誰が、どう作っているか」が問われる時代に入りました。

国内でもわずか1％未満しか流通していない国産生ローヤルゼリーを、非加熱・冷温一貫製法でお届けしています。蜂たちが運ぶ生きた栄養を、採れたてのまま瓶詰しました。あなたの手に届くその瞬間まで、“女王蜂の特別食”の鮮度を守り抜きます。

創業100年の養蜂園による一貫生産

松治郎の舗では、採取から瓶詰めまでをすべて自社管理。採取地を三重県、愛知県、北海

道、大阪府の国内養蜂地に限定（生ローヤルゼリー）。各ロットを検査し、10-HDA含有率・

鮮度・安全性をすべて可視化。

また、紅麹問題以降、健康食品市場では「安全・透明性」が重視されています。だからこそ、

“国産生”を守る老舗の誇りが、今、価値を放っています。

【キャンペーン概要】

期間：2026年6月10日（水）～7月7日（火）

対象商品：

・国産生ローヤルゼリー 100g

・国産生ローヤルゼリー 150g

・糖衣錠タイプ ローヤルゼリーサプリ

・コエンザイムQ10配合サプリ

特典：対象商品のご購入で「ローヤルゼリーコラーゲンドリンク」1本プレゼント

ローヤルゼリー糖衣錠タイプとコエンザイムQ 10特典：対象商品のご購入で「ローヤルゼリーコラーゲンドリンク」1本プレゼント

詳細はこちらをご確認ください。

https://www.matsujiro.shop/

■生ローヤルゼリーとサプリの違い

松治郎では「生」と「粉末(乾燥)」の2タイプをご用意しています。

それぞれの特徴を正しくご理解のうえ、目的に合わせてお選びください。

生ローヤルゼリーとサプリの違い

※各サプリ・セット内のサプリは「乾燥ローヤルゼリー粉末」を使用しています。

生ローヤルゼリーとは原料・製法が異なります。

※原材料を確認し飲用ください。喘息及び食品アレルギー等心配のある方は飲用をお避け下さい。体質に合わない方が飲用された場合まれに重いアレルギーを起こすことがあります。その際は中止し医師にご相談ください。

※RJコラーゲンドリンクは生ローヤルゼリー由来成分を配合しています。

（詳細は商品ページをご確認ください）

【今後の展望】

松治郎の舗は、国産蜂蜜だけでなく、国産生ローヤルゼリーの価値発信にも取り組みます。

原料の透明性や生産者の顔が見える商品づくりを通じて、日本の養蜂文化と高品質な蜂産品の魅力を次世代へ伝えてまいります。

※当社調べおよび国内流通状況に基づく表現

株式会社松治郎の舗について

株式会社松治郎の舗は、創業1912年の老舗養蜂専門企業として、日本の自然と調和しながら、高品質のはちみつやローヤルゼリーを生産・販売してまいりました。「自然からの贈り物であるミツバチ製品を通じてお客様を笑顔でいっぱいにする。」を企業理念とし、はちみつや養蜂に関する知識を広く社会に伝える活動を続けることにより持続可能な 養蜂を実践し、環境保護活動や地域貢献にも積極的に取り組み、未来の環境保全に貢献してまいります。

お問い合わせ先

株式会社松治郎の舗

広報担当: 水谷・小野

〒515-0083 三重県松阪市中町1873番地

TEL: 0598-26-8133

Email: media@matsujiro.co.jp

Web: https://matsujiro-global.com/jp/