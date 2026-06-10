【xTool MetalFab 新発売】『1台4役』の金属用ファイバーレーザー加工機＆溶接機。レーザー加工機販売でトップシェアのコムネットが日本国内の正規販売代理店として取扱スタート

レーザー加工機販売でトップシェアのコムネットが正規販売代理店として取扱開始

コムネット株式会社

2026年6月10日、コムネット株式会社（神戸市中央区港島南町、代表取締役：五十嵐晃治）は、Makeblock社が立ち上げたレーザー加工機ブランド「xTool」の金属用レーザー加工機&溶接機「MetalFab（メタルファブ）」を日本国内の正規販売代理店として取扱開始しました。

導入をご検討されている方は、コムネットまでお問い合わせください。

https://info.comnet-network.co.jp/form-metalfab-prtimes-20260610/

製品ページはこちら :https://www.comnet-network.co.jp/products/xtool/metalfab/

1台4役。金属加工をこの1台で ～切断、溶接、錆取り、彫刻を1台に集約～

xTool MetalFab（エックスツール メタルファブ）は、金属加工における「溶接」「切断」「彫刻」「錆取り（クリーニング）」の4機能を1台に集約した金属用ファイバーレーザー加工機・溶接機です。

中小企業や工場が抱える「高額な設備投資」「設置スペース」「技術者不足」という課題を、これ1台で解決する革新的なプロダクトです。

金属用ファイバーレーザー加工機・溶接機

- レーザーカット／レーザー彫刻- レーザー溶接／レーザークリーニング- レーザー出力：1,200W- 加工エリア：610×610mm- 外形寸法：1,175×1,157×1,230mm- 対応素材：鉄、ステンレス、アルミニウム、カーボンスチール、真鍮、チタンなど

xTool MetalFabのご導入の無料相談はこちら

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MetalFabが選ばれる理由

1台4役

「溶接」「切断」「彫刻」「錆取り（クリーニング）」に対応。別々の専用機械が必要だった金属加工を、この1台で完結できます。

直感的な操作

素材と厚みを選ぶだけで、最適な出力を自動設定するスマートシステムを搭載。長年の経験がなくても、すぐに高品質な加工が可能です。

省スペース設計

約1.2m四方のコンパクトな筐体。

専用機を複数台導入するよりも場所を取らず、設置スペースが限られている方にも導入いただけます。

※ハンディモードでの加工は、適切な安全対策を実施したうえでご使用ください。

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動画で見るMetalFab

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=k-7Sv9v367s ]

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活用事例

対応素材

板金加工看板制作学校教育インテリア・家具金属工芸・彫刻修理・メンテナンスカーボンスチール（炭素鋼）亜鉛メッキ鋼板ステンレスチタンアルミニウム真鍮

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加工板厚（参考数値）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/58448/table/32_1_0827906e0c45113abf7296ff39bd007f.jpg?v=202606101051 ]

※素材の種類や厚みにより、窒素・酸素等のガスが別途必要になる場合があります。

※素材の仕様や加工内容により加工結果は異なります。加工テストも承っておりますので、お気軽にご相談ください。

▼スペック情報など、詳しくは製品ページでご確認ください。

https://www.comnet-network.co.jp/products/xtool/metalfab/



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コムネット株式会社 会社概要

業務用レーザー加工機の国内販売で堂々の25年連続No.1の実績を誇る会社です。

レーザー加工機メーカーSEI社の「SEIシリーズ」、GCC社の「LaserProシリーズ」を発売以来、おかげさまで販売台数6,000台を突破いたしました。

業務用CO2レーザーを取り扱っている販売会社は当社以外に国内に12社（メーカーは5社）ありますが、当社の販売実績数は、業界トータル販売数の約45％のシェアを獲得し、年間販売台数・売上金額も調査を始めた2001年～現在に至るまでの間、業界内で25年連続で堂々の第1位の実績を誇ります。



コムネット株式会社

設立 1991年6月18日

資本金 7500万円

従業員数 70名

〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町7-2-10

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