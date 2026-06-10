ジュピターテクノロジー、Checkmkの「外形監視（Synthetic Monitoring）」オプション提供開始

ジュピターテクノロジー株式会社

ジュピターテクノロジー株式会社（本社：東京都府中市、代表取締役：石川 幸洋、以下ジュピターテクノロジー）は、ハイブリッドITインフラ監視ソリューション「Checkmk」の新たなオプション機能として「外形監視（Synthetic Monitoring）」機能の提供を開始いたしました。

- Checkmkの外形監視でユーザー視点の監視へ本機能は、実際のユーザー操作を模擬したシナリオテストを定期実行することで、Webサービスや業務アプリケーションの可用性・応答性能・機能正常性を継続的に監視するものです。従来のサーバー監視や死活監視だけでは検知が難しかった、「アプリケーションにログインできない」「購入処理が完了しない」「画面遷移が極端に遅い」といったユーザー体感レベルの障害を早期に発見できます。今回提供開始するCheckmkの外形監視では、以下のような監視シナリオに対応します。➣Webアプリケーションのログイン監視➣ECサイトの購入フロー監視➣APIレスポンス検証➣業務アプリケーションの操作監視➣地点別ユーザー体感監視 などまた、監視結果はCheckmkのダッシュボードでインフラ監視情報と合わせて可視化されるため、障害発生時の原因分析を迅速化できます。監視アラート、サービス状態、パフォーマンス情報を一元管理できることで、運用負担の軽減にも貢献します。本機能はオープンソースのテスト自動化フレームワーク「Robot Framework」をベースとしており、WebAPI、Windowsアプリケーションなど幅広い環境に対応可能です。再利用可能なキーワードベース設計により、運用しやすいテストケースシナリオ構築を実現します。- スムーズな導入本オプションは、追加モジュールのインストールや複雑な設定変更は不要で、お申込みのみですぐにご利用いただけます。既存のCheckmkライセンス環境へも、システム再起動も必要なく現在の監視を維持したまま導入いただけます。通常ライセンスでも、テストケース３件までは無償で利用可能なため、スモールスタートによる検証も可能です。価格および構成詳細についてはお問い合わせください。※オプションのみでのご利用はできません。紐づくサブスクリプションライセンスのご契約が必要です。

- Checkmk社とはCheckmk社は、ドイツ ミュンヘンに本拠を置き、Checkmkのソフトウェア、保守・サポートを提供している会社です。CheckmkはNagios派生の製品で、サーバー、ネットワーク、クラウド、コンテナ、アプリケーション、ユーザーエクスペリエンスなどを統合監視できるハイブリッドIT監視ソリューションです。高性能な監視エンジンと豊富な監視プラグインを備え、複雑なIT環境でもネットワークやシステム全体像を素早く把握することができます。小規模～大規模環境にも対応しており、2026年現在では世界50か国以上で名だたるグローバル企業が採用しています。

- 関連URLジュピターテクノロジー Checkmk製品ページhttps://www.jtc-i.co.jp/product/checkmk/index.htmlCheckmk外形監視（Synthetic Monitoring）オプション紹介ページhttps://www.jtc-i.co.jp/product/checkmk/feature-synthetic-monitoring.htmlCheckmk社 公式サイトhttps://checkmk.com/

【会社概要】

ジュピターテクノロジーは、2001年創業以来、海外のログ管理、ネットワーク管理、セキュリティ製品の輸入・販売、及びシステム構築に特化した事業を展開。それら製品のローカライズやマニュアルの日本語化も数多く手がけ、優れた海外製品を多くの国内のお客様に提供しています。

▽ジュピターテクノロジー Webサイト

https://www.jtc-i.co.jp/

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

ジュピターテクノロジー株式会社 企画部 製品企画担当

Tel：042-358-1250 E-Mail：info@jtc-i.co.jp