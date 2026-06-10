【より魅力的な施設を目指し、ＳＣと百貨店が協働！】2030年までに段階的に京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターを全館リニューアル！

株式会社京王ＳＣクリエイション

株式会社京王ＳＣクリエイション（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小堺 健司、以下「京王ＳＣクリエイション」）と株式会社京王百貨店（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：南 佳孝、以下「京王百貨店」）は、「京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター」（以下「せいせき」）において２０３０年を目途とした全館リニューアル工事に着手します。

「せいせき」は１９８６年の開業以来、多くのお客様にご愛顧いただき、本年で開業４０周年を迎えました。これまで地域の皆様とともに歩んできた節目の年を契機として、施設の更なる魅力向上と新たな価値創出を目的に、両社が協働し、リニューアルを推進します。

施設全体のコンセプトを「DRAMATIC PARK（ドラマティックパーク）」と定め、日常の中に新たな発見や高揚感を生み出す空間づくりを推進します。また、館として提供する価値を「SEISEKI PREMIUM DAILY（せいせきプレミアムデイリー）」と位置づけ、ご来館いただくお客様の日常をより豊かに、心地よく彩る施設への進化を目指します。

その第一弾の取り組みとしてＢ館２階の一部エリアを、お客様のニーズに応えたフロア構成へ刷新します。新規テナントの導入に加え、共用部デザインや環境演出の見直しを行い、より快適で魅力的な空間づくりを進めてまいります。

なお、京王ＳＣクリエイションと京王百貨店では、２０３０年度に予定する両社の会社統合を見据え、両社の強みの効果的な発揮と、効率的・合理的な施設運営の実現を目指し、「せいせき」の段階的リニューアルに合わせて、専門店・百貨店としての会社組織・ビジネスモデルを区別することなく、一体となった施設運営（以下「一体運営」）を推進します。両社が運営する他施設への応用も視野に、「せいせき」での一体運営を検証するなど、連携を一層深めていきます。

１．全館リニューアルの考え方

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/156180/table/44_1_961e3ff08507d439b4f3feb775a4a993.jpg?v=202606101051 ]＜リニューアルにより配置するコンテンツ・館内回遊のイメージ＞

２．Ｂ館２階リニューアルについて

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/156180/table/44_2_406d00a87ef145c9f3db48988208f517.jpg?v=202606101051 ]＜Ｂ館２階リニューアルイメージ＞※現時点での設計に基づくものであり、今後の協議等により変更となる場合があります。[表3: https://prtimes.jp/data/corp/156180/table/44_3_a7ee1f3fce6a7689acd57172a29e5e90.jpg?v=202606101051 ]

２．お客さまのお問い合わせ先

京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター

ＴＥＬ．０４２-３３７-２０００ （１０：００～１８：００）

【参考】京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターについて

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/156180/table/44_4_dd66276390e487c3b4e56de3632a1859.jpg?v=202606101051 ]