モルテン、スポーツに関わるすべての人に向けた暑熱対策アイテム『冷感ポンチョ』発売

株式会社モルテン

株式会社モルテン（本社：広島市西区、代表取締役社長：民秋清史、以下モルテン）は、小中学生を主な対象とした暑熱対策アイテムの第二弾として、『冷感ポンチョ』を2026年7月1日(水)から順次出荷を開始し、公式オンラインや全国のスポーツ用品店などで販売します。第一弾として展開している、『アイスゲームベスト』『インナーキャップ』『アウトドアミストファン』に続く新商品です。

近年、地球温暖化による気温上昇や猛暑日の増加により、スポーツ現場における暑熱対策の重要性はますます高まっています。特に夏場の屋外スポーツでは、プレーヤーだけでなく、応援や送迎、試合運営などで長時間屋外に滞在する保護者や指導者にとっても、暑さへの備えが重要になっています。

モルテンは社会課題を製品やサービスで解決するソーシャルブランドになることを目指し、プレーヤーだけでなく、スポーツを支える保護者や指導者も安心してスポーツに向き合える環境づくりこそが果たすべき責任であると考え、暑熱対策アイテム第二弾として『冷感ポンチョ』を開発しました。

モルテンは、スポーツに関わるすべての方々が、スポーツでしか感じられない本物の感情を引き出すために、これ以上ない最適なプロダクトやこれ以上ない最適な環境づくり、スポーツがいつも人生のそばにある世界を実現していきます。

■ 製品特長

― サッカーファミリー全体に配慮した暑熱対策設計 ―

モルテンの暑熱対策アイテムは、サッカーファミリー全体の身体負荷と競技環境に着目し、プレーの動きを止めずに安全なスポーツ環境を支えることを目的に開発され、競技中・休憩中、そして応援中とそれぞれのシーンで無理なく取り入れられる設計としています。

冷感ポンチョ

高温下での試合観戦やベンチでの休憩時に、着るだけで身体を冷やし、暑さによる身体への負担を軽減する接触冷感素材のポンチョです。ゆったりと羽織れる形状で、運動後のクールダウンや待機時の暑熱対策に適しており、屋外スポーツやイベントなどさまざまなシーンで活躍します。

・ Q-MAX値0.44W/平方センチメートル(※) の接触冷感生地で濡らさなくても冷たさを感じます。

・ 水に濡らして着用すると、気化熱効果で更に身体を冷却できます。

・ 紫外線遮へい率99.9% 以上(※) で、日差しから身体を守ります。

※ 第三者機関による試験結果

※ Q-MAX値（最大熱吸収速度）は触れた瞬間の「ひんやり感」を示す指標です。

J JISL1927の評価例では、Q-MAX値が0.100W/平方センチメートル上であれば接触冷感性の性能を

有すると評価されています。

■ 製品概要

■ モルテン公式オンラインショップ 暑熱対策アイテム

【冷感ポンチョ】https://shop.moltensports.jp/products/ma0063

【アイスゲームベスト】https://shop.moltensports.jp/products/gi0013-hk

【アイスゲームベスト ジュニア】https://shop.moltensports.jp/products/gi0012-hk

【インナーキャップ】https://shop.moltensports.jp/products/ma0053

【アウトドアミストファン】https://shop.moltensports.jp/products/wc0010

■ モルテン スポーツ用品事業について

モルテンのスポーツ用品事業は、1958年よりバスケットボール、ハンドボール、サッカー、バレー ボールなど競技用ボールを始めとするスポーツ用品の製造と販売を行い、グローバル・スタンダードとしての品質を高め続けています。

プレーヤーだけでなく、スポーツに関わる人たち（コーチ、管理者、保護者）が「スポーツでしか感じられない本物の感情を引き出すために、これ以上ない最適なプロダクトやこれ以上ない最適な環境をつくり、スポーツがいつも人生のそばにある世界を実現する。」ことを目指しています。

モルテン スポーツ用品事業公式サイト : https://www.molten.co.jp/sports/jp/(https://sports.molten.co.jp/jp/)

モルテン 公式オンラインショップ：https://shop.moltensports.jp/

■ モルテン スポーツ用品事業の社会課題に関する取り組みについて

私たちは社会課題を製品やサービスで解決するソーシャルブランドになることを目指し、事業活動や製品づくりを行っています。バスケットボールの普及と強化を目指すバスケブランド「molten B＋ (ビー・プラス)(https://www.molten-b-plus.com/)」や、子どもたちの経験格差を埋め、教育キットとしても優れている空気のいらない サッカーボール「MY FOOTBALL KIT(https://myfootballkit.jp/)」、バスケットボールを通じて子どもと大人の体験格差の解消に取り組む「一般社団法人 Arch to Hoop 沖縄(https://arch-to-hoop-okinawa.com/)」への参画、“好きなことを続けよう。スポーツを続けよう”をスローガンに女子スポーツ継続に取り組む「Keep Playing(https://shop.moltensports.jp/pages/keepplaying)」の活動に加え、既存製品の材料を見直し、環境負荷への対策に取り組んでいます。

■ 株式会社モルテン 会社概要

競技用ボールと自動車部品の製造・販売に始まり、内部の空気圧を調整する「中空体技術」と、ゴム・樹脂などの高分子素材を扱う「高分子化学」の 2つのコア技術を活用して事業を拡大してきました。 現在では、競技用ボールをはじめとするスポーツ用品事業や自動車部品事業のほか、医療・福祉機器事業では、製品開発と学術研究の両面から社会貢献を担い、マリン・産業用品事業では、浮桟橋や橋梁用ゴム支 承のほか社会基盤を構成する要素を製造・販売するなど、様々な分野で可能性を追究し続けています。

所 在 地：広島県広島市西区観音新町四丁目 10-97-21

設 立：1958 年 11 月 1 日

代 表 者：代表取締役社長 最高経営責任者 民秋清史

資 本 金：3 億 1,614 万円

従 業 員：674 人（単体）、3,100人（海外を含むグループ全体）（2025年9月時点）

社名由来：molten とは melt の過去分詞で、"溶解する、鋳造する"という意味に加えて、"古いもの

から新しいものに脱皮する"という意味を持っています。

U R L：https://www.molten.co.jp/ (https://www.molten.co.jp/)