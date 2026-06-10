【参加無料・オンライン開催】令和8年度 厚生労働省 介護現場の生産性向上を支援する3種のセミナーを開催

株式会社NTTデータ経営研究所

現役世代の人口減少や介護人材の確保が困難になる状況下において、介護サービスの質の向上や職員の負担軽減等を目的とする介護現場の生産性向上を後押しするため、厚生労働省は今年度も介護事業所・施設向けのセミナーを開催いたします。対象となる全国の事業所・施設は、在宅系、施設系など介護サービスの種別を問わず、養護老人ホーム、軽費老人ホームも含まれます。

本セミナーは、介護現場で実際に生産性向上に取り組むための基礎知識から実践ノウハウまでを体系的に学べる内容です。今年度は、「ビギナーセミナー」に加え、「フォローアップセミナー」を目的に応じて選べる「講義形式」「ワーク形式」の2つに拡充し、全3種のプログラムでご用意しました。全国の介護関係者の皆さまに幅広くご活用いただける、無料のオンラインセミナーです。ぜひこの機会にご参加いただき、関係者の皆さまへのご周知にもご協力を賜りますようお願い申し上げます。

▼ 詳細・開催要綱・チラシのダウンロードはこちら

HPへアクセス :https://www.nttdata-strategy.com/newsrelease/event/seisanseiseminar2026/

各セミナーの位置づけ

ビギナーセミナー・フォローアップセミナー（講義形式）フォローアップセミナー（ワーク形式）

メイン講師は、介護現場における生産性向上の第一線で活躍する株式会社TRAPE 鎌田大啓氏。

フォローアップセミナーでは、株式会社NextCareConsulting 柳沼 亮一氏が一部講師を務める。

事務局は、株式会社NTTデータ経営研究所（事業受託者）。

■ 開催概要

【生産性向上ビギナーセミナー（基礎講座）】

これから生産性向上に取り組もうとする介護事業所等を対象に、最新の厚生労働省の取組の情報提供をはじめ、ガイドラインに基づいた考え方や取組の基本手順を分かりやすく学べる基礎講座です。実際の事業所の取組事例や取組の苦労や工夫などのリアルな声もご紹介し、参加者が自施設での活用を具体的にイメージできる構成となっています。メイン講師の講義では、選ばれる職場づくりと持続可能な介護経営につなげる業務改善の考え方と実践を解説します。

開催期間：2026年7月1日（水）より順次開催（全6回）

形式：Zoomによるオンライン開催

対象：どなたでも参加可能（介護事業所・施設、生産性向上の取組に関心のある方）

参加者の声（過年度のアンケートより抜粋）

「生産性向上は難しく考えすぎていたが、もっと柔軟に取り組める身近なことだと気づいた」

「委員会を立ち上げたばかりなので、メンバーにも視聴をすすめてみんなで話しあいながら進めたい」

「取り組み事例が具体的で、すぐに現場で活かせる内容だった」

「具体的にポイントを教えてもらい、自分の中で整理がついた」

「今回のセミナーで小さな事からで良いと励ましていただけ、勇気が出た気がします。少しずつですが取り組みます。ありがとうございました」

【生産性向上フォローアップセミナー（講義形式）】（新設）

ビギナーセミナーで学んだ内容を基に、取組の実践に向けて特にポイントとなる、課題の特定や解決策の抽出方法、取組の実施計画の作成方法を、講義形式で分かりやすく学べる実践講座です。傍聴での参加も可能で、これから取組を始める方が実践のイメージをつかむのに適した内容です。

開催期間：2026年8月21日（金）より順次開催（全4回）

形式：Zoomによるオンライン開催

対象：どなたでも参加可能（介護事業所・施設の「経営層」及び「従業者」、自治体、関係団体 等）

【生産性向上フォローアップセミナー（ワーク形式）】

実際に課題の解決を目指して現場での取組を深めていく、実践型のワーク講座です。経営層と現場職員の目線を合わせ、取組の実践を成功に導きやすくするため、事業所・施設の経営層と現場の職員が全2回のセミナーに合同で参加することが前提となっています。継続的な業務改善の取組を可能にする推進スキルの習得や、実施計画の作成支援のほか、無料の個別相談を通じた地域モデル事業所としての育成支援も行います。

開催期間：2026年8月18日（火）より順次開催（全2回構成・4グループ）

形式：Zoomによるオンライン開催

対象：介護事業所・施設の「経営層」1名及び「従業者」1名以上（合同参加が必須）

定員：各グループ 50事業所（先着順）

参加者の声（過年度のアンケートより抜粋）

「先ずは初めてみようと思いました。職員一人一人が感じている課題の抽出と、問題共有の方法として、大変参考になりました」

「ビギナーセミナーでイメージとしてとらえていたが、今回ワークでどのように行動し、考えを進めていくのか具体的に理解することができた。」

「とにかくやってみることだと思いました。思い切って参加して良かったです。これからも継続をお願いします」

「他事業所さんの活動を伺う機会もあり、とても参考になっています」

「チームビルドしていくプロジェクトなので、一筋縄で行かないことは重々わかっていましたが、たくさんの事業所が取り組みされていることがわかり、沢山の勇気をいただきました」

「こんなに丁寧に教えて頂ける研修は今までなく、参加できて良かったと思っています」

▼お申込はこちら

ビギナー・フォローアップ講義形式 申込 :https://6f26d4d1.form.kintoneapp.com/public/08seminarbeginner-followupkougi-applicationform※ビギナーセミナー・フォローアップセミナー（講義形式）は同時にお申込いただけます

フォローアップワーク形式 申込 :https://6f26d4d1.form.kintoneapp.com/public/08seminar-followup-work-applicationform※ワーク形式の申込はキャンセルいただけません。日程調整の上お申込ください。傍聴参加を希望の場合は講義形式をお申込ください。

お申込は先着順です。ガイドラインに基づく生産性向上に関する正しい知識、信頼できるノウハウを無料で習得できる良い機会です。ぜひ本セミナーで、取組の第一歩を踏み出してください！

■ セミナー事務局

株式会社NTTデータ経営研究所 ライフバリュークリエイションユニット

担当：佐藤、高澤、池永

よくある質問（FAQ） :https://sites.google.com/view/k-seisanseiseminar2026-faq/

お問い合わせ・詳細はこちら :https://www.nttdata-strategy.com/newsrelease/event/seisanseiseminar2026/