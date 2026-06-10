〈実績レポート〉世界の全ての人に笑顔と活力を！ 2026年5月 「下村牛」 フィリピンへ初輸出！
株式会社 下村畜産食肉
柔らか食感、濃厚なうまみ
愛知県の豊かな大地で育つ下村牛
フィリピンへ初出荷
株式会社下村畜産食肉（本社：愛知県大府市、代表取締役社長：下村知士）は、自社グループの直営牧場で育てられた黒毛和牛「下村牛」を2026年5月にフィリピンへ輸出をいたしました。当社の輸出実績国・地域として、マレーシア、インドネシア、UAE、台湾に継ぐ5ヵ所目となります。
フィリピンは、急速な経済成長と富裕層の増加を背景に、高品質な日本産食材への需要が拡大している市場です。下村牛の輸出は単なる販路拡大ではなく、日本の生産者が培ってきた和牛文化と品質を、成長著しい東南アジア市場へ届ける新たな挑戦です。フィリピン市場への出荷を通じて、下村牛が現地のお客様に愛されるブランドへと成長し、多くの方々にその価値を実感していただけることを願っています。
下村畜産グループでは、現在約5,000頭の飼育をしておりますが、新たに牛舎の建設などに取組み、2030年には、10,000頭の飼育を目指しております。
引き続き当社の経営理念である「安心で美味しい牛肉をつくり続け、全ての人に笑顔と活力を提供します」のもと、日本国内はもとより海外への輸出も拡大し、世界のお客様に喜んでいただけるよう、グループ一体となって、牛とともに精進してまいります。
柔らか食感、濃厚なうまみ
愛知県の豊かな大地で育つ下村牛
フィリピンへ初出荷