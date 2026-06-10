〈実績レポート〉世界の全ての人に笑顔と活力を！　2026年5月　「下村牛」　フィリピンへ初輸出！

株式会社 下村畜産食肉

株式会社下村畜産食肉（本社：愛知県大府市、代表取締役社長：下村知士）は、自社グループの直営牧場で育てられた黒毛和牛「下村牛」を2026年5月にフィリピンへ輸出をいたしました。当社の輸出実績国・地域として、マレーシア、インドネシア、UAE、台湾に継ぐ5ヵ所目となります。

フィリピンは、急速な経済成長と富裕層の増加を背景に、高品質な日本産食材への需要が拡大している市場です。下村牛の輸出は単なる販路拡大ではなく、日本の生産者が培ってきた和牛文化と品質を、成長著しい東南アジア市場へ届ける新たな挑戦です。フィリピン市場への出荷を通じて、下村牛が現地のお客様に愛されるブランドへと成長し、多くの方々にその価値を実感していただけることを願っています。

下村畜産グループでは、現在約5,000頭の飼育をしておりますが、新たに牛舎の建設などに取組み、2030年には、10,000頭の飼育を目指しております。

引き続き当社の経営理念である「安心で美味しい牛肉をつくり続け、全ての人に笑顔と活力を提供します」のもと、日本国内はもとより海外への輸出も拡大し、世界のお客様に喜んでいただけるよう、グループ一体となって、牛とともに精進してまいります。

柔らか食感、濃厚なうまみ愛知県の豊かな大地で育つ下村牛フィリピンへ初出荷