InnoJin、楽天グループの「ヨヤクスリ薬局」と連携開始

InnoJin株式会社

InnoJin株式会社（本社：東京都文京区、以下 InnoJin）は、当社が提供する眼科オンライン診療プラットフォームにおいて、楽天グループ株式会社が運営する「ヨヤクスリ薬局」との連携を開始したことをお知らせいたします。

オンライン診療は、通院負担の軽減や医療アクセスの向上に寄与する有効な手段として期待されています。一方で、診療後の処方薬受け取りに関する手続きに不安を抱える患者様の声もあり、診療後から服薬開始までをスムーズにつなぐことが、治療継続を支援するうえで重要なポイントになると考えられています。

本連携により、患者様はオンライン診療、オンライン服薬指導、処方薬の受け取りまでをシームレスに進めることが可能となります。患者様は処方薬の受け取り先として「ヨヤクスリ薬局」を選択でき、診察後、ご登録の電話番号宛てに送信されるSMSに記載されたURLからオンライン服薬指導を予約することで、服薬指導後に処方薬をご自宅等で受け取ることができます。これにより、診療後の服薬開始までを見据えた一貫した医療体験を提供し、患者様が治療を継続しやすい環境づくりに貢献します。

本連携は、東京都文京区の「てのひら眼科」（https://www.tenohiraganka.com）様に導入済みの眼科オンライン診療プラットフォームにおいて開始しています（※）。今後は、医療機関のニーズに応じて順次展開を拡大していく予定です。

InnoJinは今後も医療DXを推進し、患者様の受診体験の質の向上に取り組むとともに、誰もが必要な医療へアクセスできる社会の実現を目指してまいります。

※患者様は、処方箋の送付先となる薬局を自由に選択することができます。

▪️InnoJin株式会社

設立：2020年12月1日

所在地：東京都文京区本郷2-14-10 長嶋ビル5階

電話番号：03-6670-8993

企業サイト：https://innojin.co.jp/

事業内容：

・医療及びヘルスケアに関するITを活用した事業

・医療及びヘルスケアに関する情報収集、分析及び情報提供

・医療及びヘルスケアに関するウェブコンテンツ及びデジタルコンテンツの企画、制作、販売

・医療及びヘルスケアに関するコンサルティング業務

・医療及びヘルスケアに関する研究

・教育事業

・書籍その他印刷物及び電子出版物の企画、制作並びに販売

・前各号に付帯関連する一切の事業

▪️本件に関するお問い合わせ先

InnoJin株式会社

メールアドレス：cs@innojin.co.jp