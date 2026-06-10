NACK5 浦和競馬 さきたま杯 SPECIAL 放送決定！
FM NACK5では浦和競馬場の重賞レース「さきたま杯」を生放送でお送りします。
MCはNACK5の競馬女王・栗林さみ、解説はYouTubeチャンネル「やーしゅん馬体予想」でお馴染み、やーしゅんが務めます。また、スペシャルゲストにサッカー元日本代表のエンターテイナー・森脇良太が登場します。
「第３０回さきたま杯」の実況中継はもちろん、初めての方でも分かる競馬解説、浦和競馬場の見どころ紹介、森脇良太の爆笑トークなど…内容盛りだくさんでお届けする特別番組です。
この番組ではリスナーの皆様からメッセージをお待ちしております。
皆さんの予想、レースに関する質問など何でもOKです！
メッセージを頂いた方の中から抽選で、「さきたま杯マフラータオル」を10名様にプレゼントします！
https://www.nack5.co.jp/message/6026/
※浦和競馬YouTubeチャンネルでは映像付きでレースをお楽しみ頂ける
浦和競馬予想LIVE『トワイライトーク』を配信しております。
こちらも是非、お楽しみ下さい。
https://www.youtube.com/channel/UCdtB0m4BIjadiqV3C0Vi9SQ/videos
【概要】
・番組名:NACK5 浦和競馬 さきたま杯 SPECIAL
・放送日時:2026年6月24日（水曜日）18:00～20:00
・パーソナリティー:栗林さみ
・スペシャルゲスト:森脇良太（サッカー元日本代表）
・ゲスト解説:やーしゅん（YOUTUBE CH やーしゅん馬体予想）
*FM NACK5 WEBサイト
https://www.nack5.co.jp/
*浦和競馬場 WEBサイト
https://www.urawa-keiba.jp/