【応募して当てよう！】ランソン×ウィンブルドン公式パートナー25周年記念 Instagramキャンペーン

株式会社モトックス

1915年創業の酒類専門商社、株式会社モトックス（本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：寺西 太亮）は、日本正規輸入元として取り扱うフランス・シャンパーニュの名門メゾン「シャンパーニュ・ランソン」において、ウィンブルドン公式パートナー25周年を記念したInstagram限定キャンペーンを、2026年6月12日（金）より実施いたします。

世界最古のテニストーナメントであり、四大グランドスラムのひとつとして知られるウィンブルドン選手権。ランソンは1977年より公式サプライヤーを、2001年より公式パートナーを務めており、世界的なスポーツイベントと長年にわたり歩みをともにしてきました。

このたびモトックスでは、その公式パートナー25周年を記念し、日本国内のテニスファン、シャンパーニュファンの皆さまに向けて、シャンパーニュ・ランソンを楽しむひとときをInstagramで共有いただく参加型キャンペーンを開催いたします。

キャンペーン概要

●キャンペーン名

「ランソン ウィンブルドン公式パートナー25周年記念」Instagramキャンペーン

●応募期間

2026年6月12日（金）～7月13日（月）投稿分まで

●応募方法

１. モトックス公式Instagramアカウント（@mottox_official）をフォロー

２. シャンパーニュ・ランソンを楽しんでいるシーンを撮影

（グラスに注がれたランソン、またはボトルが写っていること）

３. 以下2つのハッシュタグをつけてInstagramに投稿

#ウィンブルドン2026ランソンキャンペーン

#ランソン

●対象商品

シャンパーニュ・ランソン 全商品

※「ランソン限定ギフトボックス入（写真：右2つ）」商品の投稿でA賞当選確率アップ

●賞品

A賞（3名様）

ウィンブルドン2026 オリジナルデッキチェア（非売品）

B賞（10名様）

ウィンブルドン2026 オリジナルクッション（非売品）

C賞（20名様）

ウィンブルドン2026 オリジナルトート（非売品）

・

・応募資格

満20歳以上の方

Instagramアカウントが「公開」状態であること

モトックス公式アカウント（@mottox_official）をフォローし、当選通知（ダイレクトメッセージ）が受け取れる状態であること

日本国内在住の方で、日本国内で景品を受け取れる方（海外発送はできません）

弊社が酒販店、飲食店様関連のアカウントと判断する方のご応募は除外させていただきます

当選された場合、モトックスのメールマガジン会員登録をご了承いただける方



・当選通知・景品発送について

当選者へのご連絡は7月下旬を予定しています。

当選者には、ダイレクトメッセージで当選通知をお送りします（はずれの方への連絡はございません）。

ご案内するフォームに配送先をご登録ください。

※景品配送先等の登録には「モトックス通信（メルマガ会員）の登録フォーム」を利用します。当選の場合はメールマガジンの会員登録を行いますのでご了承ください。

※フォームには登録期間がございます。期間内に登録いただけない場合は当選が無効になります。

※Instagramのダイレクトメッセージによる連絡は弊社からの送信専用です。返信にはお受けできません。

景品のお届けは、2026年8月下旬を予定しております。

景品の配送先として同一の住所や、電話番号が複数登録された場合、ご登録いただいた日時が一番早い宛先のみを有効とし、以降のご登録は無効とさせていただく場合がございます。

配送会社の保管期間を過ぎた場合、当選無効とさせていただきますのでお早めのご確認をお願いいたします。

配送方法は弊社が指定した方法で行います。配送方法、配送日時などのご指定をいただくことはできません。



・注意事項

期間外の投稿は応募対象になりません。

当選可否、当選者の選出に関する個別のお問い合わせには対応できません。

景品の発送までにメールマガジン会員登録を解除された場合、当選が無効となります。

ご応募数に関わらず当選はお一人様一景品とさせていただきます。

当選者の住所変更、転居先不明などにより景品をお届けできない場合には、当選を無効とさせていただきます。

本キャンペーンの当選権利を、他の人に譲渡することはできません。

景品の交換、換金、返品等はできません。

景品配送先登録用の入力フォームを他者に共有した場合、当選は無効となります。

景品発送後の紛失・破損などにつきましては対応できない場合がございます。

諸事情により、景品の内容が変更になることがございます。

予告なく本キャンペーンを内容変更または中止する場合があります。

本キャンペーンの情報収集・応募にかかる通信料はお客様の負担となります。

通信回線などのトラブルに関して、弊社はその責任を負いません。

景品の転売などにより何らかのトラブルが発生した場合、弊社は一切その責任を負いません。

弊社が必要と判断した場合には、本キャンペーンの適正を確保するために必要なあらゆる対応をとることができるものとします。

代理応募や、他人、他アカウント名義でのご応募はご遠慮ください。

お客様からご提供いただく個人情報の取り扱いについては、弊社プライバシーポリシーに基づいて適切に管理させていただきます。

詳しくはこちらをご確認ください。

https://www.mottox.co.jp/privacy-policy/

シャンパーニュ・ランソンについて

醸造長 エルヴェ・ダンタン氏

シャンパーニュ・ランソンは、1760年に創業された最も歴史のあるシャンパーニュ・メゾンの一つ。伝統と独自の専門知識、そしてシャンパーニュ造りへの深い愛情を持ち、最高品質のシャンパーニュの製造に情熱を注いできました。その卓越した品質は世界中のワイン愛好家や専門家から高く評価されています。

1900年、ヴィクトリア女王の時代に、シャンパーニュ・メゾンとして初めて英国王室御用達の栄誉を授かり、以来120年以上にわたり、王室との深い絆を築いてきました。

シャンパーニュ・ランソンのスタイルを象徴するのは、フレッシュでエレガントな味わいです。その根幹をなすのが、ノン・マロラクティック醗酵を採用する伝統的な醸造法です。マロラクティック醗酵を行わないことで、ブドウ本来の酸を保ち、ワインにいきいきとした活力と緊張感をもたらします。

この製法を継続しているメゾンは極めて少なく、ランソンはその独自性に誇りをもって守り続けています。さらに、厳選されたブドウの使用、高品質なリザーブワインの活用、そして長期熟成を組み合わせることで、複雑性と品格を備えたスタイルを確立しています。

【株式会社モトックスについて】

株式会社モトックスは、2026年で創業111周年を迎えた1915年創業の酒類専門商社です。“Value ＆ Quality”というコンセプトを掲げ、世界各地の生産者の歴史や想い、産地の特性や文化が詰まっている選りすぐりの商品を取り扱っています。世界25カ国のワインや食品、国内では全国の素晴らしい蔵元の日本酒・焼酎・泡盛といった和酒を適正価格でお客様へお届けし、日本の食文化の発展に取り組んでいます。

本社：〒577-0802 大阪府東大阪市小阪本町1-6-20

代表者：代表取締役社長 寺西 太亮

設立：1954年3月（創業：1915年9月）

事業内容：酒類専門商社（輸入ワイン、全国地方銘酒・焼酎・泡盛）

URL：https://www.mottox.co.jp

【一般の方向けのお問い合わせ先】

企業名：株式会社モトックス

TEL：0120-344101