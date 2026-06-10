補助金支援実績1,000社超のノウハウを活用。クラウドシエン、新サービス「TOMONI」の提供を開始

株式会社クラウドシエン

補助金支援サービスを展開するクラウドシエン（本社：広島県広島市、代表取締役：神原翔吾）は、事業者の商品・サービスを導入したい顧客に対し、補助金活用を含めた導入支援を行う新サービス「TOMONI」の提供を開始したことをお知らせいたします。

■補助金活用の可能性が広がる一方、導入までの壁は依然として高い

近年、デジタル化や業務効率化、人材育成などを目的とした投資ニーズが高まる中、多くの事業者が顧客に対して補助金を活用した提案を行う機会が増えています。

しかし、

- 商品やサービスには興味がある- 導入効果も理解している- 補助金が使えるなら導入したい

という顧客が存在する一方で、

- どの補助金が活用できるかわからない- 手続きが複雑そう- 何から始めればよいかわからない

といった理由から、導入に至らないケースも少なくありません。

また、事業者側も補助金に関する説明や顧客フォロー、進行管理などに多くの工数を要し、本来の営業活動やサービス提供に集中しづらいという課題を抱えています。

■補助金支援実績1,000社超から見えてきた課題

クラウドシエンはこれまで全国1,000社以上の補助金支援に携わってまいりました。

その中で見えてきたのは、



優れた商品やサービスが存在していても、導入までの支援体制が不足していることで機会損失が生まれている



という現実です。

補助金制度そのものではなく、

- 顧客への説明- 必要資料の準備- スケジュール管理- 関係者間の調整

といった導入プロセスがボトルネックとなるケースが多く存在していました。

■TOMONIとは

TOMONIは、事業者の商品・サービスを導入したい顧客に対し、補助金活用を含めた導入支援を行うサービスです。

クラウドシエンがこれまで培ってきた補助金支援のノウハウを活かし、

- 補助金活用の可能性検討- 制度選定- 必要資料の案内- 申請準備支援- 進行管理- 導入までの伴走支援

を行います。

これにより、顧客は導入しやすくなり、事業者は本来の営業活動やサービス提供に集中できる環境を実現します。

TOMONIが他社の補助金支援と異なる理由

他社の補助金支援サービスは申請支援に重点を置くケースが一般的です。

一方、TOMONIは申請支援だけでなく、事業者の商品やサービスの導入を希望する顧客へのフォローや進行管理、事業者との連携までを含めた伴走型支援を特徴としています。

TOMONIが目指す未来

私たちは、補助金を単なる資金調達の手段ではなく、企業の成長を後押しする仕組みだと考えています。

TOMONIを通じて、

- 導入したい顧客- 商品・サービスを提供する事業者- 支援機関

をつなぎ、より多くの企業が成長投資に踏み出せる環境づくりを目指します。

■今後の展望

今後はWeb制作、システム開発、DX支援、人材育成、コンサルティングなど、幅広い分野の事業者との連携を拡大し、TOMONIを通じた導入支援の機会創出を進めてまいります。

また、クラウドシエンが持つ補助金支援実績とノウハウを活かし、単なる申請支援にとどまらない事業成長支援プラットフォームの構築を目指してまいります。



■事業責任者プロフィール

唐津 実侑（からつ みゆう）｜ビジネスプロフィール

経営者の家庭に生まれ、幼少期から企業経営の現場に触れながら育つ。経営者の意思決定や事業成長のプロセスを身近で学び、早くからビジネスへの関心を深める。学生時代には自ら起業し、Web・デジタル領域で事業運営を経験。企画・マーケティング・営業まで幅広く携わり、事業を推進する実践力を培った。

その後、株式会社クラウドシエンへ参画。プロシェア事業部にて営業職として活躍し、トップセールスを記録。数多くの企業経営者との対話を通じて、中小企業が抱える経営課題や成長戦略への理解を深める。現在は、補助金を活用した経営支援事業「TOMONI」の立ち上げを担当。事業責任者として、資金調達支援にとどまらず、企業の成長戦略策定や新規事業開発、組織づくりまで伴走する経営支援に取り組んでいる。「挑戦する企業の可能性を最大化すること」を使命に、経営者と同じ目線で未来を描きながら、事業成長の実現を支援している。



■ クラウドシエン会社概要

社名：株式会社クラウドシエン

代表取締役：神原 翔吾（かんばら しょうご）

所在地：（本社）広島県広島市中区宝町8-26 3F

会社設立：2018年5月29日

事業内容：クラウドシエンの企画・開発・運営

企業HP：https://crowdsien.co.jp/



■ 本プレスリリースに関する問い合わせ

担当者名：唐津実侑（からつ みゆう）

ご連絡先：karatsu@crowdsien.com