スマイルズとGRASSE TOKYOが共同開発。怒りを香りに一吹きで空気を切り替えたいルームスプレー IN ANGER（インアンガー）、公式オンラインショップオープン

株式会社スマイルズ

株式会社スマイルズ（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：野崎亙）は、グラーストウキョウ株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役：藤井省吾）との共同開発により、スパイシーかつフレッシュな香りが特徴のルームスプレー「IN ANGER（インアンガー）」を2026年3月より発売、このたび2026年6月10日（水）に公式オンラインショップをオープンします。香りは、いずれもピリリと刺激的な印象を与えるスパイスを軸に構成された「唐辛子/レモン」「山椒/カラメル」「黒胡椒/無花果」の全3種類をラインアップ。感情が高ぶった瞬間や、空気をリセットしたいタイミングに意思を表示するルームスプレーです。

◎IN ANGER公式オンラインショップ： https://inanger.base.shop/

＜商品概要＞

・商品名：ルームスプレー IN ANGER

・フレーバー：全3種「唐辛子/レモン」「山椒/カラメル」「黒胡椒/無花果」

・価格：各種2,860円（税込）※送料別

・販売店舗：公式オンラインショップhttps://inanger.base.shop/

IN ANGERの特徴

■“怒り”から生まれたルームスプレー

IN ANGERは、白熱したミーティング後の、

空気のこもった会議室から生まれました。

悪者がいるわけではない。

窓を開ければ、空気は入れ替わる。

それでも、そこに残った重い気持ちは、

すぐには消えない。

ルームスプレーを力強く握り、

空間を打ち抜くようにひと吹きする。

そのときに生まれる、

怒りを香りに変える爽快感に、

IN ANGERのはじまりがあります。

■スパイシーで、フレッシュ。空間に刺激を与える香り。

IN ANGERを強く握る。空気に向き合うための、小さな動作。

作業の合間、切り替えの瞬間。深呼吸やストレッチ、コーヒーブレイクの代わりに1プッシュ。瞬時にひろがる、スパイシーかつフレッシュな香りが、重くなった空気に活を入れ、場を支配していた停滞感に刺激 を与えます。

スパイスの香りを主役にすることでシャープな怒りの感情を演出。果実などのやさしい甘さは落ち着いていく心模様を表しています。香りそのものは仕事場や共有空間にもなじむ、甘すぎない、爽やかな香りを目指しました。

■空間の表情を変える、パッケージデザイン。

IN ANGERの出自である「怒り」を、次の行動へ向かうためのエネルギーとして表現しています。

強い配色と荒々しいグラフィックの動きは、停滞した空気にスイッチが入るような感覚を視覚化したものです。瞬時に香りがひろがり、重たい空気の印象が切り替わる。

その変化の一瞬を固定したようなグラフィックとして、パッケージに落とし込んでいます。

3つのフレーバーごとのグラフィックのパターンは、マテリアルのテクスチャーを撮影し、その質感を抽象化して再構成しています。

物質の荒さや揺らぎを取り込むことで、激しい配色でありながら空間の中で浮きすぎず、インテリアの中に接続できる佇まいをつくっています。

会議室、デスク、棚、店舗什器に置かれたとき、単なる生活雑貨ではなく、場の印象を少し変えるオブジェクトとして存在することが、IN ANGERの目指す佇まいです。

※IN ANGERのお取り扱いにご興味がある方は、以下よりお問い合わせください。

https://thebase.com/inquiry/inanger-base-shop

第34回 インテリアライフスタイル出展のお知らせ

「第34回インテリアライフスタイル」のグレーストウキョウ株式会社出展ブースにて、IN ANGERのご紹介をいたします。ぜひお立ち寄りください。

・会期：2026年6月10日（水）～6月12日（金）11:00-18:00（最終日は16:30）

・会場：東京ビッグサイト 西展示棟

・出展箇所・ブース： Atrium C013

※詳細：公式サイト(https://interiorlifestyle-tokyo.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja.html)をご覧ください。