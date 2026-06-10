【初めての就活におすすめ！】富山県射水市内のインターンシップ・求人情報サイト、就活サポートサービスを2026年6月にオープン。

株式会社Asian Bridge

就活を前にして、「何から始めればいいかわからない」「気になる企業はあるけれど、いきなり申し込む勇気が出ない」--そんな気持ちを抱えていませんか？

富山県射水市では、そうした学生の「最初の一歩」を支えるため、インターンシップマッチングサービス「CareeTern（キャリターン）」内に、地域企業に特化した特設サイト「IMIZU インターン&求人図鑑」を2025年12月にオープンしました。この度、本サイト内で、インターン先選びを個別にサポートする相談サービスを新たに開始します。

あわせて、射水市内の企業で働く社会人と学生が気軽に話せる交流イベントを、2026年7月8日（水）に開催します。（受託運営：株式会社Asian Bridge）

「IMIZU インターン＆求人図鑑」について

本サイトは、射水市内の地域企業に特化して情報を掲載しています。情報の閲覧からプログラムへの申込・求人への応募までできる便利な就活情報サイトです。（プログラム申込および求人応募にはインターンシップマッチングサービス「CareeTern（キャリターン）」の無料会員登録が必要です。）

掲載しているインターンシッププログラムは、製造・IT・建設・サービスなど多様な業種にわたり、気軽に参加できるものから挑戦しがいのあるものまで様々。

夏休みにすぐ参加できる、本サイト限定のプログラムも掲載しています。

射水市内での就職を目指す27卒学生・第二新卒のみなさんはもちろん、早めの就活準備で周りに差をつけたい28～29卒学生のみなさんにも役立つ情報が満載です。

まずはお気軽にサイトをご覧ください。

IMIZU インターン&求人図鑑 :https://careetern.com/special_intern/imizu_internship

※掲載企業様も募集中です。詳しくは、本記事下部をご覧ください。

はじめてでも安心！インターンシップ相談サービスを開始しました

「自分に合う企業って、どうやって見つければいいんだろう？」

「インターンには興味あるけど、いきなり申し込むのはちょっと勇気がいるな…」

「やりたいことがまだ決まっていないけど、動き出した方がいいのかな？」



そんなモヤモヤした気持ち、一人で抱えず相談できます！

まだやりたいことが決まっていなくても、具体的な質問がまとまっていなくてもOK。

掲載内容だけではわからない「社風」や「担当者の人柄」をよく知るスタッフが、あなたのインターンシップ先選びをサポートします。相談方法は、メール・オンラインなどから選ぶことができ、希望に合わせたサポート方法をご用意いたします。



気軽に相談して、自分に合ったインターンシップ先を見つけたり、インターンシップ参加への不安を取り除きましょう！

交流イベント「地域企業で働く人と話そう！ゆる交流会 in 千成商店街」の開催について

相談サービスはこちら :https://forms.gle/qGBqacQ3UyYBZ2ky8

射水市エリアで働く社会人と気軽に交流できるイベントを開催します！

会場は射水市の千成商店街。商店街のお店やごはんを楽しみながら、製造・IT・建設・サービスなど多業種の社会人と話せるチャンス！企業説明会のような形式ではなく、「地域でどんな仕事をしているか」「射水で働くとはどういうことか」をフラットに聞ける場です。服装自由、手ぶらで参加できます。

就活を始めたばかりの学生も、まだ始めていない学生も、放課後にそのまま立ち寄る感覚でご参加ください。参加した企業との交流をきっかけに、インターンシップ選びや就職先探しの新たな選択肢がきっと見つかるはずです。

◆開催概要

日時：2026年7月8日(水) 18:00 ～20:00

場所： 千成商店街の店舗内 及び屋外スペース（富山県射水市太閤山1丁目）

※駐車場もありますが、数に限りがございます。公共交通機関でお越しいただく場合の移動方法のサポートも可能です。詳細はお申込みフォームでご確認ください。

対象：

・これから就活やインターンシップを頑張りたい大学1～3年生

・短大生／専門学生／高専生／大学院生も参加OK

・射水市内への転職を考えている若手社会人も参加OK

参加費：無料

※ドリンク・軽食チケットあり。追加分のオーダーは実費となります。

定員：30名程度（先着順）

掲載企業も募集中！

射水市内に事業所をお持ちの企業様は、「IMIZU インターン＆求人図鑑」にインターンシップと求人情報を無料でご掲載いただけます。

インターンシップが初めての企業様もヒアリングや実施サポートを行いますので、まずは説明を聞いてみたいという方も、下記ボタンよりお気軽にお問合せください。

＼こんな企業におすすめ／

・ 新卒採用がうまくいかない

・ インターンシップを募集しても応募がない

・ インターンシップが今の状態で正しいかわからない

【伴走支援内容】

１.ヒアリングの実施

採用や会社の現状などをお聞きすることで課題を洗い出します。

２.インターンシッププログラムの作成

ヒアリング内容をもとに実施可能なプログラムを作成。すでにあるプログラムのブラッシュアップも可能です。

３.特設サイトへの掲載

作成したインターンシッププログラムと求人情報をサイトに掲載。学生への広報を実施するとともに、応募受付時の選考や受入にお困りの際はサポートいたします。

※上記サポート内容は、今年度内に限りすべて無料で実施いたします。

掲載のお問い合わせはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrT4hnTM1uMMjuJYP1wWn6jiX6IR7VIc5NErTqJZqU_nVNiw/viewform

【主催】

富山県射水市

【受託運営・お問い合わせ先】

株式会社Asian Bridge

TEL：076-260-4233（受付時間 平日10:00-18:00）