市民協働・データ活用でごみ課題解決を支援　～ピリカ、4自治体でサービスの提供を拡大～

株式会社ピリカ

科学技術の力であらゆる環境問題を克服することを目指す株式会社ピリカ（本社：東京都千代田区、以下「ピリカ」）は、自治体向けごみ対策支援サービスの提供地域を拡大し、2026年4月から6月にかけて、新たに大阪市此花区・東京都渋谷区・東京都目黒区・長野県での運用を開始しました。

ポイ捨てや不法投棄といった課題に対し、データを活用して可視化し、自治体の意思決定と市民との協働を支える取り組みが、広がっています。

導入の背景と目的

現在、多くの自治体において、限られた人員での効率的な行政業務の遂行や、地域の環境美化・環境保全が急務となっています。このような背景から、清掃活動の見える化・ごみ分布状況の可視化・不法投棄通報管理といった課題への対応を支援するピリカの各種サービスが活用され、この度新たに4つの自治体での運用が開始されました。

各自治体における導入概要

提供サービスの特徴

[表: https://prtimes.jp/data/corp/15952/table/129_1_ca2add081e65f64d148fdb622a564895.jpg?v=202606101051 ]ピリカ自治体版 「見える化ページ」

SNSピリカの投稿データを、自治体エリア限定で集計・公開できるページです。参加人数・ごみの回収量・活動マップがリアルタイムで更新され、担当者が記録作業をしなくても活動実績が手元に残ります。また、写真付きで記録されるため、これまで把握が難しかった「誰が・どこで・どのように活動しているか」が自然に可視化されます。個人・団体のランキングが活動への意欲を高め、「自分だけじゃない」という連帯感が継続のモチベーションになります。

ピリカ自治体版「不法投棄通報管理サービス」

SNSピリカの通報機能を活用し、市民やパトロール担当者が不法投棄ごみの写真・位置情報をスマートフォンから簡単に送信できるサービスです。寄せられた通報はPC管理画面で一元管理。対応状況のステータス管理や関係機関との情報共有もスムーズに行えます。

タカノメ自動車版

車両に搭載したスマートフォンで道路を撮影し、画像解析を行うことで、街中のごみの分布状況を自動でマッピング・可視化するシステムです。ごみが多いエリアをデータで把握することで、優先清掃エリアを感覚ではなく根拠をもって判断でき、限られた予算・人員の効果的な配分に貢献します。ポイ捨て・不法投棄ごみの実態把握や、データに基づく効果的な対策の検討、ごみの流出抑止を支援します。

今後の展望

ピリカは今後もごみの分布状況の可視化や清掃活動の見える化、不法投棄対策など、地域ごとに異なる課題に寄り添いながら、自治体業務の効率化と市民参加による持続可能な地域づくりの両立を支えてまいります。

また、全国の自治体との連携を広げ、「地域の実態を見える化し、市民とともに環境課題の解決を導く仕組み」の社会実装を加速。科学技術の力を活用し、市民・自治体・企業がともに環境課題の解決に取り組める社会の実現を目指します。

株式会社ピリカについて

科学技術の力であらゆる環境問題を克服することを目指し、ごみの自然界流出問題の解決に挑む、環境スタートアップです。ごみ拾いSNS「ピリカ」は135以上の国と地域で利用され、累計4.5億個以上のごみが拾われています（2026年6月10日時点）。ごみ分布調査サービス「タカノメ」の開発をはじめ、ごみに関する調査・対策、資源化のコンサルティングも展開。多様な協業・連携を通じて、課題の発見と解決に取り組んでいます。