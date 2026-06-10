結婚式における「ジェンダーバイアスを感じる人」が前回調査*から21.5ポイント増加！女性が最もジェンダーバイアスを感じた慣習は「ブーケトス」。令和の結婚式を調査

株式会社トキハナ

＊「結婚式・結婚に関する不満を教えてください！アンケート」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000091.000027297.html)

LINEでできる式場探し『トキハナ（ https://tokihana.net/ (https://tokihana.net/)）』を運営する株式会社トキハナ(本社：東京都港区、代表取締役社長：安藤正樹、以下「トキハナ」)は、インターネットリサーチで結婚式を挙げた20代～30代男女の260人に向けたサンプリング調査を実施しました。

調査まとめ1）20代の69％が結婚式でジェンダーバイアスを実感、前回調査から21.5ポイント増

社会では多様化が広がる一方で、結婚式には今なお、「男性だから」「女性だから」といった性別による役割分担を前提とした慣習が、さまざまな演出に残っています。

「新婦はこうあるべき」「新郎が代表して話すべき」「未婚女性が参加するもの」といった性別に基づく役割分担に対して違和感を抱く声を受け、トキハナでは2024年7月および2025年3月に、結婚式における性別に関する偏見（ジェンダーバイアス）について調査を実施しました。

2024年7月に実施した調査では、20代のうち「結婚式で性別に関する偏見（ジェンダーバイアス）を感じたことがある」と回答した人は47.6％でしたが、2026年の今回調査では69.1％にのぼり、21.5ポイント増加しており、結婚式における従来の価値観や慣習に対して違和感を抱く人が、若い世代の間でさらに増えていることが明らかになりました（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000091.000027297.html）。

2）女性が最もジェンダーバイアスを感じた慣習は「ブーケトス」

女性が結婚式で特にジェンダーバイアスを感じた慣習として最も多く挙げたのは、未婚女性のゲストに向けてブーケを投げる演出である「ブーケトス」でした。2025年3月調査では56.3％だったのに対し、今回の調査では61.5％に増加しています（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000125.000027297.html）。

ブーケトスは、“幸せのおすそ分け”の意味が込められた演出とされていますが、未婚女性のみを対象とすることが多いため、ゲストの前に出て参加を促されることや、結婚に対する価値観を一律に扱われることに違和感を抱く人もいると考えられます。

次いで多かったのは「新郎のスピーチ」で、3番目に多かった「バージンロード」も、新婦が父親と歩くことが一般的とされてきましたが、家族の形や親子関係が多様化する中で、「誰と歩くか」「そもそも歩く演出を行うか」を自由に選びたいという意識が高まっていると考えられます。

いずれの項目も前回調査を上回っており、結婚式における性別による役割分担や、従来の慣習に対する違和感がさらに広がっていることが明らかになりました。

3）男性が最もジェンダーバイアスを感じた慣習は「新郎のスピーチ」と「ブーケトス」

今回の調査では、男性の視点からも、結婚式における性別役割への違和感について尋ねた結果、男性がジェンダーバイアスを感じた慣習として最も多く挙げたのは、「新郎のスピーチ」と「ブーケトス」で、いずれも48.9％でした。

「新郎のスピーチ」は、披露宴の締めくくりとして新郎が代表して挨拶をすることが一般的ですが、「新郎だから代表して話すべき」「男性が最後に場を締めるべき」といった、男性側に求められる役割期待に対しても違和感が生まれていることがうかがえます。

また、「ブーケトス」や「バージンロード」についても高い割合となっており、結婚式におけるジェンダーバイアスは女性だけが感じる課題ではないことがわかりました。

男女ともに、自分たちが参加するプログラムに対して、「本当にこの形でよいのか」と見直す意識が広がっていました。

4）結婚式でジェンダーバイアスを避けることを意識した人が61％に増加

結婚式における性別役割への違和感が広がる中で、自身の結婚式において性別に関する偏見（ジェンダーバイアス）を避けることを意識したかを尋ねたところ、20～30代男女の61.6％が「意識した」と回答しました。

前回調査の56.9％から4.7ポイント増加しており、自分たちの結婚式では、性別に縛られない演出や進行を選びたいと考える人が増えていることが明らかになりました。

具体的には、ブーケトスを未婚女性に限定せずゲスト全員が参加できる演出にする、バージンロードを父親以外の家族や友人と歩く、またはふたりで入場する、新郎だけでなく新婦もスピーチを行うなど、性別によって役割を固定しない選択肢が広がっています。

結婚式の慣習を「当たり前」として受け入れるのではなく、ふたりの価値観に合わせて見直し、自分たちらしい形を選ぶ意識が高まっています。

結婚式の“当たり前”を、ふたりらしく見直す時代へ

今回の調査では、結婚式でジェンダーバイアスを感じたことがある人が前回調査から大きく増加し、結婚式における価値観の変化がより明確になりました。

また、女性側に求められてきた役割だけでなく、男性側に求められてきた役割に対しても違和感を抱く人が増えており、結婚式における性別役割への意識が男女ともに変化していることがうかがえます。

一方で、固定観念にとらわれず、ふたりの価値観に沿って自由に演出や進行を選ぶカップルも増えており、従来の慣習をそのまま取り入れるのではなく、その演出を行う意味をふたりで考え、納得したうえで選ぶ時代になってきていると考えられます。

トキハナでは、すべてのカップルが「自分たちらしい結婚式」を実現できるよう、ふたりの価値観に寄り添ったサービスを展開しています。

その一つとして、式場選びの際にどなたでも利用できるLINEでの「コンセプト診断」では、7つのスタイルの中の一つに、性別による慣習にとらわれない『ジェンダーフリーウエディング』のスタイルをご用意。「違和感はあるけれど、どう変えたらいいかわからない」という方に向けて、しきたりや制度にとらわれず、ふたりのアイデンティティを大切にした結婚式の選択肢を提案しています。

トキハナは今後も、結婚式を挙げるふたりが「こうしなければならない」ではなく「自分たちはどうしたいか」を大切にしながら結婚式をつくれる社会の実現を目指してまいります。

調査概要

・自社サンプリング調査

調査期間：2026年5月25日～6月1日

調査方法：インターネットリサーチ

調査対象：3年以内に結婚式を実施した20~30代の男女

有効回答者数：260名

回答者の属性：【性別】男性25.8％、女性74.2％

【年代】20代41.1％、30代58.9％

出典・詳細情報

出典記事：https://tokihana.net/articles/211054/

株式会社トキハナ

「ネットとリアルで新しい価値を」を理念とし、「これまでの常識を解き放ち、誰もが自分らしい選択をできる世界に」をビジョンに掲げ「人とテクノロジーの力で、結婚するふたりの人生を支えるインフラになる」をミッションに、LINEでできる式場探し「トキハナ」を提供。累計GMV250億円、参画式場数750、日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社」選出。

商号 ： 株式会社トキハナ

代表者 ： 代表取締役社長 安藤 正樹

所在地 ： 〒105-0004 東京都港区新橋1-18-21 第一日比谷ビル 5階

設立 ： 2016年5月

資本金 ： 6,039万円

電話番号 ：03-6555-2646

ＵＲＬ ： https://tokihana.net/

事業内容 ：

トキハナ https://tokihana.net/

トキハナキャリア https://career.tokihana.co.jp/

リクシィブライダルコンサルティング https://consulting.tokihana.co.jp/



