REXEV、NTT西日本のスマート充電システム導入を技術支援

株式会社REXEV

企業・自治体向けにEV導入支援およびEVマネジメントシステムを提供する株式会社REXEV（本社：東京都千代田区、代表取締役：渡部 健）は、NTTビジネスソリューションズ株式会社が提供する「N.mobiスマート充電プラン」のシステムOEMパートナーとして、NTT西日本出羽町ビル（石川県金沢市）への導入を支援いたしました。

本件は、NTTグループにおいて初となるN.mobiスマート充電器プランの導入事例となります。REXEVが提供するEV8台分のスマート充電システムは、2026年1月22日より運用を開始しております。これを契機に、今後は両社協力してスマート充電の拡販に努めてまいります。

■導入の背景と、REXEVの新たな取り組み

脱炭素社会の実現に向けて企業のEV（電気自動車）導入が加速する中、「充電による電力ピークの増大」「電気料金の高騰」「充電タイミングの管理工数」が大きな障壁となっています。

これまでREXEVは、自社開発のeモビリティ・マネジメントプラットフォーム（以下、「eMMP」）を活用し、主にEVカーシェアリングシステムの提供を通じて企業の脱炭素化を支援してまいりました。しかし、EV普及の本格化に伴い、EVカーシェアリングの枠を超えた「充電インフラのスマート化」に対するニーズが急増しています。

そこで当社は、これまでのEV運用ノウハウを結集し、EV導入に合わせた「スマート充電器システム」の提供を強化いたします。今回のNTT西日本出羽町ビルへの「N.mobiスマート充電プラン」導入は、その中核となる取り組みです。

■REXEVが提供するスマート充電システムの特徴

本システムは、「充電器は、充電できて当たり前」という従来の常識を覆し、導入したEVを手軽かつ最適に充電できる環境を提供します。国際標準通信プロトコルであるOCPP（Open Charge Point Protocol）に対応しており、市販のスマート充電器を当社のクラウドシステムから直接制御することが可能です。

【システム構成図】

※車種やスマート充電器のメーカーによらずOCPP付き充電器であれば当社クラウドシステムと容易に繋ぐことができ、様々なエネルギーマネジメントが利用可能

1. 電力価格や使用状況に応じた「経済的な自動充電」

施設の契約電力を超過しないよう、システムが充電を自動制御し、デマンド値の上昇による電気代高騰を回避します。また、電力市場価格と連動し、電気料金の安い時間帯を自動的に選んで充電を行う制御も可能です。これにより、担当者の手を煩わせることなく電気料金の削減を実現します。（※導入により約20%の充電電力量料金の削減実績あり）

2. 車両予約と連動した「最適充電制御」

車両管理システムとの連携により、利用予約に合わせて必要な電気量を自動で確保します。「いざ使うときに充電がない」という不安を解消するとともに、独自の使用予測システムにより、常に最適な充電残量を維持します。また、すでに車両予約システムが導入されている場合には、車両利用を予測して最適な充電を行うシステムも利用が可能であり、お客様の状況に応じた柔軟なサービス設計が可能です。

3. 環境価値を高める「クリーンな充電」

太陽光の発電量や電力需要を予測し、発電量の多い時間帯に充電をシフトさせることが可能です。化石燃料由来の電気ではなく、再生可能エネルギーを優先して充電することで、脱炭素化を加速させます。

※太陽光発電設備がある場合に限ります。

4. 既存の充電器でも利用が可能なサービス

当社のeMMPと連携可能な充電器がすでに導入されている場合であれば、新たに充電器を設置しなくてもサービスの利用が可能（※）です。

※今回NTT西日本出羽町ビルに導入されたN.mobiスマート充電プランは、既設充電器を活用して、ピーク電力抑制制御、車両利用を予測したスマート充電の機能を活用いただいており、利用するサービスもお客様の状況に応じて柔軟に選択いただけます。

■今後の展望

REXEVは、本件を皮切りにNTTビジネスソリューションズとの連携をさらに深め、システムOEM提供を通じて「スマート充電」の普及拡大を強力に推進してまいります。企業が抱えるEV運用の課題をトータルに解決し、持続可能な社会の実現とEVの利活用推進に貢献いたします。

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社REXEV 広報担当

Tel：03-3525-8008 E-mail：info@rexev.co.jp