TABETEとクランクイン！ビデオ・コミックが提携TABETE会員向け限定プランを6月10日(水)より提供開始

株式会社コークッキング

フードシェアリングサービス「TABETE」を運営する株式会社コークッキング（本社：東京都渋谷区、代表取締役：川越 一磨）は、株式会社ZITTOが運営する「クランクイン！ビデオ・コミック」と提携し、「TABETE会員限定プラン」を2026年6月10日(水)より提供開始いたします。



本プランは、フードロス削減に取り組むTABETEユーザーの日常をより豊かにすることを目的とした会員向け特典プログラムです。



TABETEを通じて食費を賢く節約しながら、映画・ドラマ・アニメ・マンガなどのエンターテインメントも楽しめる環境を提供することで、食と暮らしの両面からユーザー体験の向上を目指します。

【本プラン提供の背景】

TABETEは、食品ロス削減という社会課題の解決を目指してまいりました。



今回の取り組みでは、TABETEを通したレスキューによる食費の節約だけでなく、おうち時間の充実という新たな価値を提供することで、ユーザーの日常をより豊かにすることを目指しています。

【なぜクランクイン！ビデオ・コミックと提携したのか】

クランクイン！ビデオ・コミックは、映画・ドラマ・アニメ・マンガなど幅広いエンターテインメントを提供しております。



TABETEでレスキューした食品を楽しむおうち時間の中で、ユーザーがより豊かな時間を過ごせると考え、今回の提携に至りました。

【TABETE会員限定プラン概要】

・対象サービス：クランクイン！ビデオ・コミック

・月額料金：990円（税込）

・申し込みURL：https://tr.bizmotion.jp/ad/p/r?_site=1838&_article=445&_link=1153&_image=1288(https://tr.bizmotion.jp/ad/p/r?_site=1838&_article=445&_link=1153&_image=1288)

▪️特典内容

【31日間無料体験】

・クランクイン！ポイント 1,300pt付与



【有料会員移行後】

・クランクイン！ポイント 1,300pt付与

・TABETEポイント 350pt付与



毎月合計1,650円相当の特典を受け取ることができます。

【ポイント付与・運用について】

本プランでは、毎月のTABETEポイント付与対象者を適切に特定できる運用体制を構築し、継続な特典提供を実現します。



対象ユーザーへのポイント付与については、両社で連携した運用フローを整備し、スムーズかつ適切な特典提供を行います。



今後もユーザーの利便性と運用効率の両立を図りながら、継続的なサービス提供に取り組んでまいります。

【会員価値向上への取り組み】

本プランは単発のキャンペーンではなく、TABETE会員向けの継続的な特典プログラムとして提供します。



今後もTABETEでは、フードロス削減という社会的価値に加え、ユーザーの日常をより豊かにするサービスとの連携を進めることで、会員価値の向上に取り組んでまいります。

【株式会社コークッキング 代表取締役 川越 一磨 コメント】

今回の取り組みは、レスキューを通じた食費の節約に加え、おうち時間もより豊かに楽しんでいただける新しい提案だと考えております。



今後もTABETEは、持続可能な消費行動を応援しながら、ユーザーの皆さまの暮らしに寄り添うサービスを提供してまいります。

【TABETEについて】

「TABETE」は、パン・ケーキ店、ホテル、飲食店、スーパーなどで、まだおいしく安全に食べられるのに「食品ロス」の危機にある食べものを、ユーザーとマッチングするアプリです。

「フードシェアリング」と呼ばれるこの仕組みを通じて、お店は無駄を減らして売上を確保し、ユーザーはお得においしい食事を楽しみながら社会貢献ができます。

持続可能な食の循環をつくることで、すべての人が心地よく関われる“やさしい消費のかたち”を応援しています。

ユーザー数：約132万人

掲載店舗数：約3,400店舗（2026年6月現在）

▶ iOS版アプリ

https://apps.apple.com/jp/app/tabete/id1392919676

▶ Android版アプリ

https://play.google.com/store/apps/details?id=me.tabete.tabete

▶ Webページ

https://tabete.me/

▶ 導入事例

https://note.com/tabete/m/md5f5a28eb4ff

【会社概要】

社名：株式会社コークッキング

所在地：埼玉県東松山市元宿1-29-17

代表者：代表取締役 川越 一磨

事業内容：フードロス削減プラットフォーム「TABETE」運営、イベント・ワークショップ事業、パターン・ランゲージ制作事業

URL：https://cocooking.co.jp