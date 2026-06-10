株式会社日本総合研究所

株式会社日本総合研究所（本社：東京都品川区、代表取締役社長：内川淳、以下「日本総研」）と日本電気株式会社(本社：東京都港区、取締役 代表執行役社長 兼 CEO：森田隆之、以下 「NEC」)は、SMBC グループが新中期経営計画（2026 年度～2028年度）で基本方針の一つに掲げる「IT トランスフォーメーション」の達成に向けて、包括的業務提携（以下「本提携」）を締結しました。

本提携により、AI 時代の急激な市場環境変化へ柔軟に対応できるAI・IT 環境を再構築し、SMBC グループの新たな金融サービスの創出に貢献します。

SMBC グループの中核IT企業として金融業務・システムに対する深い理解と専門性を有する日本総研と、AI・クラウド・セキュリティをはじめとするグローバルベースでの高い技術力・研究力と豊富な実装実績のあるNECが緊密に連携することで、AI を前提とした企画・構想からサービス開始・運用に至るまでのプロセス全体の高度化とレガシーシステムの刷新を加速させます。



本提携の具体的な取り組み内容は、以下のとおりです。

１．レガシーシステム刷新の共同推進

両社は、SMBC グループの基幹業務システムを含むレガシーシステムの刷新に向けて、リソース計画や企画・構想などの上流工程からサービス開始・運用に至るまで、一体となって推進します。

具体的には、共同でのプロジェクト運営と権限の相互付与により、意思決定や合意形成、プロジェクト推進にかかる期間の短縮を図ります。また、AIを前提としたサービス基盤と開発プロセスを再構築することで、今後の新たな金融サービスの展開や事業拡張を支える柔軟な環境づくりを進めます。

２．クラウドシフトの加速

AIを前提とした開発環境・運用環境や各種プロセスの整備を進めることで、SMBCグループ全体のクラウドシフトを加速します。

また、セキュリティファーストの考え方に基づき、クラウドの利用拡大にあわせてAIを活用した脆弱性診断やパッチ適用サイクルの迅速化、セキュア・バイ・デザインの実践を通じたサイバーセキュリティの強化を図ります。

これにより、変化する顧客ニーズや市場環境に迅速に対応できる高度な拡張性・機動性と、セキュリティ・レジリエンスを備えたIT基盤を確立します。

３．オペレーション改革

AI活用で業務およびシステム運用の自動化・自律化を進め、オペレーション全体の高度化を図ります。金融業務の安定性・生産性の向上に加え、現場がより高付加価値な業務に注力できる環境を整えることで、顧客価値向上や新たな金融サービス創出を推進する体制づくりを支援します。

４．グローバル基準で優れた先端AI・ITアーキテクチャの利活用

両社で先端AI・IT技術の共同実証体制を構築し、グローバル基準で優れた最新のAI・IT技術の動向を常時リサーチしながら、実証実験から導入検討までを行います。

これにより、SMBCグループにおける新たな価値創出の可能性を広げ、次世代の金融サービスや新しい顧客体験の実現につなげていきます。

５．AIを前提とした開発プロセス全体の高度化

要件定義から保守・運用まで、AIを前提とした開発プロセス全体の高度化・効率化を推進します。あわせて、開発の生産性、品質、スピードを一段と高め、将来のシステム刷新や事業変化を支える開発基盤の強化につなげます。

今後、両社は本提携に基づき、SMBCグループのITトランスフォーメーションの実現に貢献するとともに、その先にある持続的な成長と新たな顧客価値の創出を支えていきます。



本件に対する両社のコメントは以下のとおりです。



【日本総研 代表取締役社長 内川淳】

このたびのNECとの包括的業務提携は、SMBCグループのITトランスフォーメーションを着実かつ強力に前進させ、グループ全体の競争力強化と持続的成長を支える、極めて大きな意義を有するものです。

日本総研が培ってきた金融業務・システム領域の知見と、NECの先進的なAI・IT技術を結集し、SMBCグループのIT基盤をより強靭かつ柔軟なものへと進化させることで、新たな金融サービスの創出とお客さまへの提供価値の一層の向上に貢献してまいります。



【NEC 取締役 執行役 副社長 兼 COO 藤川修】

日本総研との包括業務提携は、AI時代におけるSMBCグループの金融サービスの進化、ひいては金融業界の未来を切り拓く、極めて重要な意味を持つものです。

AIの進化と社会実装が急速に進む中、金融機関はレガシーシステムの刷新に留まらず、新たな金融サービスを迅速かつ柔軟に提供できるAI・IT全体の変革が求められています。

NECは、日本総研と、より一層緊密なパートナーシップを築き、SMBCグループのITトランスフォーメーションの実現に向けた取り組みを加速してまいります。

以上

■本件に関するお問い合わせ

株式会社日本総合研究所 広報部 金井 電話：080-3437-9449