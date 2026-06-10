メルカリ人事に聴く、AI時代の組織開発。成果を出し続ける組織をどうつくるのか？最前線に迫る無料オンラインセミナーを6/24(水)に開催

株式会社キュービック

株式会社キュービック（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：世一英仁、以下「キュービック」）のグループ会社であるハイマネージャー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：五十嵐未来、以下「ハイマネージャー」）は、2026年6月24日（水）に株式会社アカリクが主催する「Acaric Summit PREMIUM 人事・採用EXPO(https://acaric.jp/biz/summit-premium-2026-jun?utm_source=himanager&utm_medium=email&utm_campaign=202606)」Day1のセッションへ、代表取締役社長の五十嵐未来が登壇することをお知らせいたします。本セッション「メルカリ人事に聴く、AI時代の組織開発 ─ AI時代に成果を出し続ける組織のつくり方」では、ゲストに株式会社メルカリの岸井隆一郎氏をお迎えします。AIが業務・スキル・組織のかたちを急速に変えるなかで、経営・現場・個人のあいだに生じる「構造的なズレ」とどう向き合い、成果を出し続ける組織をどうつくるかについて、実務目線で深掘りします。

■セッション開催背景

生成AIの登場により、業務のあり方や求められるスキル、組織のかたちがこれまでにないスピードで変化しています。多くの企業が「AIをどう活用するか」というツールの導入議論に追われる一方で、組織づくりの観点ではより本質的な課題が浮き彫りになっています。

経営層は「AIで生産性を大きく引き上げたい」と語りますが、現場は目の前の業務をどう回すかに追われています。さらに個人は「自分のスキルや役割はこの先どうなるのか」という強い不安を抱えています。このように、組織のなかで見ている景色やスピード感がバラバラになり、深刻な構造的ズレが生まれているのです。

「AI時代に成果を出し続ける組織とは何か」を考えるには、最先端で組織開発に取り組む企業のリアルな実践から学ぶことが欠かせません。本セッションでは、テクノロジー企業として組織開発の最前線を走る株式会社メルカリの人事の視点と、これまで300社以上のピープルマネジメントを支援してきたハイマネージャーの知見を掛け合わせ、これからの組織づくりを議論します。

■セッションの注目ポイント

本セッションでは、以下のテーマを中心に具体的な解決策を紐解きます。

■セッション概要

- AIによって変わる「組織のかたち」：業務・スキル・役割の前提が崩れるなかで、組織設計に求められる発想の転換- 経営・現場・個人の「構造的なズレ」：それぞれの視点の違いをどう可視化し、どう揃えていくか- メルカリの組織開発のリアル：変化のスピードが速いテクノロジー企業で、人事はどう動いているのか- 成果を出し続ける組織の共通項：マネジメント・評価・1on1・フィードバックなど、日々の運用にどう落とし込むか- これからのマネージャーに求められる役割：AIと共働する時代におけるマネージャーの仕事の再定義【このような方におすすめ】- 人事・組織開発の責任者および担当者の方- AI時代を見据えて自社の組織や評価制度のあり方を見直したい経営層の方- テクノロジー企業の組織開発のリアルな実践を知りたい方メルカリ人事に聴く、AI時代の組織開発 ─ AI時代に成果を出し続ける組織のつくり方

日時：2026年6月24日（水）13:00～14:00

（「Acaric Summit PREMIUM 人事・採用EXPO」内 Day1）

実施形式：オンライン

主催：株式会社アカリク

参加費：無料

特典：事前予約で全公演のアーカイブ視聴が可能

参加方法：以下Webページよりお申し込みいただけます。 お申し込み後、当日のWebリンクをお送りしますので、そちらからご参加ください。

【お申し込みはこちら】

https://acaric.jp/biz/summit-premium-2026-jun?utm_source=himanager&utm_medium=email&utm_campaign=202606(https://acaric.jp/biz/summit-premium-2026-jun?utm_source=himanager&utm_medium=email&utm_campaign=202606)

■セッション登壇者

岸井 隆一郎 / 株式会社メルカリ People & Culture, Director of Talent & Growth

株式会社メルカリ Director of Talent & Growth。メルカリグループの採用・労務・評価報酬・組織開発・人材開発・I&Dなど、いわゆるCoE全般を統括。人・組織領域の仕組み設計と運用（制度、育成、カルチャー等）を横断して担当。メルカリ入社後は制度企画（評価・報酬）を起点に、組織・人材開発およびHRBP領域を経験。以前は事業会社およびコンサルティングファームにて、組織・人事制度設計、変革支援、HRDD/PMI等に携わる。

五十嵐 未来 / ハイマネージャー株式会社 代表取締役社長

2016年4月、PwCコンサルティング合同会社に新卒入社。人事・組織コンサルタント領域に従事し、人事制度設計・組織カルチャー変革・People Analytics・HR Tech領域など幅広く支援。経験業界は商社・化粧品・エネルギー・通信・自動車・建設業界など多岐にわたる。その後ハイマネージャー株式会社のCOOに就任し、カスタマーサクセス・マーケティング領域などを中心に事業推進を担う。2025年10月、ハイマネージャーのさらなる成長を実現すべく代表取締役社長に就任。

■セッション参加者特典

人事制度構築に必要なすべてのナレッジを網羅した、人事制度設計お役立ち資料3点セットを無料配布します。以下の3点の資料で、人事制度設計についての、ナレッジ・テンプレート・事例をすべて一括で理解可能です。

■ハイマネージャーについて

- 人事の等級・評価・報酬制度全てのサンプル付きのマニュアル- 人事制度の論点・作り方を全解説したテンプレート- 人事制度活用事例をお客様の声と共にわかりやすくご紹介した事例集

ハイマネージャー株式会社は、OKR（目標と主要な結果）や1on1、フィードバックの管理をはじめ、ハイブリッドワークのマネジメントに必要な機能が全て揃ったオールインワンのピープルマネジメント・プラットフォーム『HiManager』の提供およびマネジメント・評価に関するコンサルティングをおこなう会社です。創業より心理的安全性やエンゲージメントの向上をパーパスとして掲げ、メンバーと高頻度でコミュニケーションを取り、成長を促す「パフォーマンス・マネジメント」の実現を支援しています。

会社名 ：ハイマネージャー株式会社

所在地 ：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-23-4 桑野ビル2階

代表者名 ：代表取締役 五十嵐 未来

設立 ：2018年7月

URL ：https://himanager.me

■キュービックについて

キュービックは「インサイトに挑み、ヒトにたしかな前進を。」をミッションに掲げ、ヒト起点のマーケティング×デザインでビジネスを前進させる会社です。比較サイトを中心としたデジタルメディア事業を行っており、心ときめくお買い物メディア『your SELECT.(https://cuebic.co.jp/your_select/)』や、転職活動や新しいキャリアの選択を支援するサービス『ミライトーチ(https://www.hop-job.com/)』を運営しています。フィールドワークを重視し、表面的なニーズではなくインサイト（深層心理）を的確に捉え、人々をよりスムーズな課題解決体験へと導いています。

会社名 ：株式会社キュービック

所在地 ：〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー16階

代表者名 ：代表取締役 世一 英仁

設立 ：2006年10月

URL ：https://cuebic.co.jp/

■本件のお問い合わせ先

株式会社キュービック PRチーム ： 阿南

E-mail ： cuebic-pr@cuebic.co.jp

Tel ： 03-6908-9765