『シェアフル』スキマバイトリサーチ、AI活用についての実態調査を実施

シェアフル株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのスキマバイトアプリ『シェアフル』やSaaSシフト管理サービス『シェアフルシフト』、就業実績を活用した人材紹介サービス『シェアフルエージェント』などを提供するシェアフル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：横井 聡）は、『シェアフル』ユーザーを対象に、AI活用についての実態調査を実施しました。

■背景

近年、ChatGPTをはじめとする生成AI（人工知能）サービスの進化と普及は目覚ましく、個人の日常生活のみならず、ビジネスシーンにおける活用にも大きな注目が集まっています。特にタイムパフォーマンスを重視する現代のはたらき方において、AIは業務効率化や新しいアイデア創出の強力なパートナーとなりつつあります。

また、スキマバイトを利用する幅広い世代の人々にとっても、AIをどのように役立て、今後のキャリアやはたらき方にどのような影響を感じているかを把握することは、これからの雇用のあり方を考える上で極めて重要です。

こうした背景を踏まえ、本調査ではシェアフルユーザーを対象に、AIサービスの利用頻度や具体的な活用場面、AI活用による変化の実感、そして今後の活用意向やはたらき方への影響度について調査を行い、AI時代における新たなはたらき方の実態を把握することを目的として実施しました。

■調査概要

【シェアフルユーザーを対象にしたWeb調査】

対象：『シェアフル』アプリを利用しているユーザー

方法：アプリ内機能「シェアフルmembers」でのアンケート調査

内容：「AI活用」に関するアンケート

有効回答数：19,213件

実施日：2026年5月26日（火）

■サマリー

・AIサービスを「よく利用している」「時々利用している」と回答したアクティブ層は42.1%となり、全体の約半数を占めた。

・年代別では10代のAI利用率が最も高く、アクティブ層は84.0%と全体の8割を超えた。次いで20代が58.0%となり、若年層を中心にAI活用が進んでいることがうかがえる。

・AIの活用場面としては「情報収集」が44.9%で最多となった。また、雇用形態別では主婦・主夫が52.0%で最も高く、次いでアルバイト・パートが48.0%となった。

・AI活用に対して「積極的に活用したい」「必要に応じて活用したい」と回答した人は52.6%と半数を超え、AIに対する前向きな意向が広がっていることが分かった。

・AIが今後のはたらき方に「非常に影響する」「やや影響する」と回答した人は57.2%となり、多くの人が仕事への影響を感じていることが明らかになった。

■調査結果

「AIサービスの利用頻度について教えてください。」という質問では、「よく利用している」「時々利用している」を合わせたアクティブ層が42.1%と全体の約半数を占めた。



上記の質問の結果を年代別に見ると、10代が最も多く、アクティブ層が84.0%と全体の8割を占めた。次いで20代（58%）が多い結果となった。

「AIをどのような場面で活用していますか？（複数回答）」という質問では、情報収集と答えた方の割合が44.9%と最も多い結果となった。

上記の質問の結果を雇用形態別に見ると、情報収集と回答した人の割合が最も高かったのは主婦・主夫で、52.0％であった。

次いでアルバイト・パート（48.0%）が多い結果となった。

「AI活用についてどのように感じていますか？」という質問に対しては、「積極的に活用したい」「必要に応じて活用したい」と前向きな意向を持つ人は52.6%と、全体の半数以上を占めた。

「AIは今後のはたらき方に影響すると感じますか？」という質問では、「非常に影響する」「やや影響する」を合わせた回答が57.2%と半数以上を占めました。

■考察

本調査の結果から、日常生活における「AI活用の定着」と「若い世代から広がる、デジタルへの移行」という2つの大きな傾向がうかがえた。

実際に、AIサービスを日常的に利用するアクティブ層は42.1%と全体の約半数に達しており、AIはもはや特別な技術ではなく、身近な生活インフラとして溶け込みつつあることがわかる。中でも10代のアクティブ層は84.0%と突出して高く、若年層における活用が進んでいることが示された。今後、この「AIネイティブ世代」が労働市場へ流入してくることを踏まえると、職場のデジタルシフトはさらに加速していくと推察される。また、主婦・主夫層（52.0%）など、時間を効率的に使いたい層において「情報収集の手段」として選ばれている点も特徴的だった。

一方で、AIが今後のはたらき方に「影響する」と答えた人が57.2%と過半数を超えた。今後は日常業務や求職活動において、AIを道具として柔軟に使いこなせる人材の需要がさらに高まる可能性があるだろう。企業側にとっても、AIネイティブ世代の受け入れ体制を整えることや、生産性向上のためのAI導入といった仕組みづくりは、重要なテーマになっていくと考えられる。

【運営サービス】

■スキマバイトアプリ『シェアフル』＜ https://sharefull.com/(https://sharefull.com/) ＞

『シェアフル』は、「スキマ時間を価値に変える」を掲げ、「スキマ時間にはたらきたい個人」と「この日・この時間だけはたらいて欲しい企業」をつなぐ短期人材活用プラットフォームです。個人は、アプリからはたらきたい条件の求人を探し、面接や履歴書なしですぐに応募・就業することができます。企業は、WEBから即時に1日単位で求人を掲載できるので、迅速な人材採用が可能になります。また、就業条件明示・勤怠管理・給与計算・給与振込代行など労務関連業務を『シェアフル』アプリ上で一元管理することができます。現在、1,200万人（※）にご利用いただいており、販売系や軽作業系をはじめとし、ExcelやPowerPoint等、多様な就業経験とスキルを持ち合わせたユーザーが多数登録しています。

※App StoreおよびGoogle Play Storeからのダウンロード数合計（2026年3月時点）

2026年2月より全国で俳優・萩原聖人さん、声優・芹澤優さんを起用したWEB CMを放映しています。

映像URL：https://youtu.be/PXbpTGAj0Po

■SaaS型シフト管理サービス『シェアフルシフト』＜ https://www.sync-up.jp/(https://www.sync-up.jp/) ＞

『シェアフルシフト』は、飲食、小売、物流をはじめとしたサービス系企業を対象に、アルバイトスタッフからのシフト希望収集、シフト作成、複数店舗間のヘルプ調整が可能なSaaS型シフト管理サービスです。

人材不足の課題を抱えるお店が増えている中、限られた人数での最適なシフト管理や、シフト表作成の工数削減による業務効率化に貢献します。

■人材紹介サービス『シェアフルエージェント』＜https://s.sharefull.com/agent/(https://s.sharefull.com/agent/) ＞

シェアフルエージェントは、求職者に対し正社員の仕事を紹介する人材紹介サービスです。スキマバイトアプリ『シェアフル』における就業実績データを活用し、正社員・長期就業を希望する求職者と企業との最適なマッチングを実現します。履歴書・職務経歴書の作成サポートや、『シェアフル』での就業実績を評価基準とした書類選考免除制度により、求職活動の効率化と選考精度の向上を両立。長期就業を希望するユーザーニーズに応えるべく、採用活動の迅速化と質的向上を支援しています。

【運営会社】

■シェアフル株式会社

シェアフル株式会社は“誰もの「はたらく」をひろげ、新しい「はたらく」をつくる”をミッションとし、パーソルホールディングス株式会社のグループ会社として2019年1月に設立した会社です。短期人材活用プラットフォーム『シェアフル』を提供することで、労働シェアリング市場の拡大を目指します。

■PERSOL（パーソル）グループ＜ https://www.persol-group.co.jp/(https://www.persol-group.co.jp/) ＞

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、2030年には「人の可能性を広げることで、100万人のより良い“はたらく機会”を創出する」ことを目指しています。

人材派遣サービス『テンプスタッフ』、転職サービス『doda』、BPOや設計・開発など、人と組織にかかわる多様な事業を展開するほか、新領域における事業の探索・創造にも取り組み、アセスメントリクルーティングプラットフォーム『ミイダス』や、スキマバイトアプリ『シェアフル』などのサービスも提供しています。