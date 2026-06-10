『ネコずらり オノマイ作品集』発売記念　「あなたのネコをオノマイさんが描きます」キャンペーン＆イラスト展開催！

株式会社玄光社

株式会社玄光社（本社：東京都千代田区）は、2026年6月24日よりネコ絵描き・オノマイの初の作品集『ネコずらり オノマイ作品集』を全国の書店および通販サイトにて販売開始いたします。

『ネコずらり オノマイ作品集』2026年6月24日発売

人間に近い存在として表現されたネコたちを春夏秋冬4つの章で、ずらりと掲載したネコ絵描きオノマイさんの初作品集。細密なタッチで描かれた季節ごとのネコの暮らしぶりをお楽しみいただけます。この作品集の発売を記念して、玄光社のXおよびInstagramにて『あなたのネコをオノマイさんが描きますキャンペーン』を実施中。さらに6月19日（金）よりTSUTAYA BOOKSTORE下北沢にて『ネコずらり オノマイ作品集』発売記念イラスト展を開催いたします。

『あなたのネコをオノマイさんが描きますキャンペーン』

書籍をご予約いただいた方のなかから抽選で2名様に、オノマイさんが描いたあなただけのJPEG画像をプレゼント！玄光社のXアカウント（@genkosha(https://x.com/genkosha)）またはInstagramアカウント（genkosha_official(https://www.instagram.com/genkosha_official)）をフォロ―のうえ、下記の応募フォームにオノさんに描いてほしいネコの画像と、書店でご予約いただいた場合は伝票の写真を、ネットでご予約いただいた場合は予約画面のスクリーンショットをお送りください。

応募期間 2026年7月15日まで

応募URL https://entry.genkosha.co.jp/nekozurari_form/

『ネコずらり オノマイ作品集』発売記念イラスト展

さらにTSUTAYA BOOKSTORE下北沢にて発売記念イラスト展を開催します。書籍の先行発売や複製原画、過去のグッズ販売など盛りだくさんの内容です。

場所 TSUTAYA BOOKSTORE下北沢内（シモツタ） 3Fスペース

日時 2026年6月19日（金）～6月29日（月）

URL https://www.acgateway.com/ex_onomai/

著者プロフィール

オノマイ

ネコをテーマに創作活動を続ける「ネコ絵描き」として活躍するアーティスト。東京工芸大学芸術学部デザイン学科卒業後、広告・WEB・CDジャケット・ゲームキャラクターデザインなど幅広い分野を経験。現在は絵画作品の展示販売を中心に活動し、全国各地で個展や企画展にて作品を発表している。代表的な個展シリーズ「NEKO」は2022年より継続開催され、2025・2026年にはTSUTAYA BOOK STORE岡山駅前で個展を実施。ネコへの深い愛情と独自の視点から生まれる幻想的な作品世界で、多くのファンを魅了している。

X：@nekoe_onomai(https://x.com/nekoe_onomai)

Instagram：nekoe_onomai(https://www.instagram.com/nekoe_onomai)

【書籍仕様】

タイトル：ネコずらり オノマイ作品集

著者：オノマイ

発売日：2026年6月24日全国発売

判型：B5判・160頁

定価：本体2,700円＋税

出版元：株式会社玄光社

ISBN：978-4768331699

Amazon販売ページ：https://amzn.to/4azKQLT

【会社概要】

商号 : 株式会社玄光社

所在地 : 〒102-8716 東京都千代田区飯田橋4-1-5

設立 : 1931年

事業内容 : 出版

URL : https://www.genkosha.co.jp/