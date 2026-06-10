横河ブリッジ、MetaMoJiの施工管理アプリ「eYACHO」を導入

株式会社MetaMoJi

株式会社MetaMoJi（本社：東京都港区、代表取締役社長：浮川 和宣）が提供する施工管理アプリ「eYACHO」が、株式会社横河ブリッジ（本社：千葉県船橋市、代表取締役社長：中村 譲）に導入され、現場作業の効率化・省人化や安全管理の高度化に貢献しています。

eYACHOの導入により、タブレット端末の活用とあわせて作業時間7～8%削減を達成。さらに「安全AIソリューション（以下、安全AI）」を活用した独自のリスクアセスメント運用を実現しています。

＜背景と課題＞

横河ブリッジは、国内外の橋梁の設計から製作、架設、保全までを一貫して手掛ける橋梁業界のリーディングカンパニーです。

同社では、2021年度に「新技術を活用した現場業務省人化」の検討を進めていた中で、タブレット端末の有効活用につながるスマートコミュニケーションツールの導入を模索していました。

従来の紙帳票による運用では、関係者のサインによる承認や情報共有、打ち合わせに伴う移動などに多くの時間と手間がかかっており、タブレット端末の導入だけでは十分な業務改善に至らず、作業時間10%削減という目標の達成が困難な状況でした。

＜eYACHOの選定と導入のポイント＞

タブレット端末の導入だけでは達成に至らなかった現場の作業時間10％削減という目標の実現に向け、同社は2022年4月にeYACHOの導入を決定しました。シェアノート機能により、書類の回覧や情報の周知・展開、打ち合わせのための移動といった業務の手間や時間の削減が期待できる点や、費用対効果の高さがeYACHOを選定した理由です。

導入にあたっては、現場の実情に合わせ、以下のような手順を採用することでスムーズな運用開始を実現しました。

- デジタル化に前向きな現場を選定して優先的に導入- 作業指示書など日常的に使用する帳票からデジタル化- その他の帳票のデジタル化や運用は現場のスタッフの判断に任せる- バックオフィス担当者が紙帳票のデジタル化を支援する体制を構築

＜安全AIの活用＞

eYACHOの導入によって帳票のデジタル化による作業効率の向上を実現した同社は、さらに安全AIを活用した独自のリスクアセスメントツールの作成・運用に取り組みます。

自社で蓄積した過去の災害事例や厚生労働省の公開データを安全AIに取り込み、作業手順書作成時のリスク抽出や、審査時の最重要項目の確認などに利用しています。また、抽出したリスクに関連する社内ルールや通達の検索が可能になり、現場の安全を守るためのルールを目にする機会の増加にもつながっています。

さらに、これらのデータは、若手職員や協力会社の安全教育に用いる補助教材としても活用されています。

＜導入効果＞

◎帳票のデジタル化

作業手順書や安全衛生点検書、施工計画書、設計図書、現場管理用の日常書類など多岐にわたる帳票をeYACHOでデジタル化。特に、作業手順書と安全衛生点検書は100%、eYACHOでの管理を実現しています。

◎作業時間の削減

タブレット端末活用との相乗効果により、1日の作業時間の7～8%にあたる平均35～40分（一人あたり）の削減を達成しています。

◎情報交換の質が向上

どこにいても帳票を共有できるようになったことで、遠隔現場であっても情報共有がスムーズになり、情報交換の質が向上しました。

◎安全意識の向上

安全AIの活用により、過去の災害事例に向き合う機会が増えたことで、結果オーライの安全管理ではなく、適切なプロセスで安全管理に取り組むことができています。

＜今後の展望＞

横河ブリッジでは、今後もさらなる業務効率化を目指し、グループ会社間でのeYACHOの共同運用に向けたサーバーの構築方法の検討などを進めていく方針です。

MetaMoJiは今後も、施工管理アプリ「eYACHO」を通じて、同社のさらなる業務効率化と安全管理の高度化を力強く支援してまいります。

※株式会社横河ブリッジにおけるeYACHOの導入事例は以下のサイトをご覧ください。

https://product.metamoji.com/gemba/eyacho/user/yokogawabridge.html

※インタビュー動画も公開しております。以下のリンクからご覧ください。

https://youtu.be/ZpDU3UQ6xf4

■「eYACHO」／「安全AIソリューション」について

MetaMoJiでは、デジタル野帳「eYACHO」を大林組と共同開発し、2015年8月より製品を提供してまいりました。野帳（レベルブック）とは、屋外での利用に適した耐久性の高いメモ帳のことで、建設現場では備忘録や測量結果の記録、簡単な打合せのメモなど様々なシーンで利用されています。「eYACHO」では、多くの導入を通じて得られた施工管理業務のノウハウや課題解決手法を取り込み、手書きや写真を利用した現場の記録のほか、図面や資料のペーパーレス化、リアルタイム共有機能を利用した遠隔地間でのコミュニケーション、日報・検査帳票を電子化して現場で作成できるようになるなど、従来の野帳の手軽さはそのままに、デジタルの特性を活かした管理機能を備えています。これらの取り組みと実績が支持され、ゼネコンユーザーシェアNo.1およびスマートデバイスユーザーシェアNo.1を獲得しており、建設業の現場における生産性向上に貢献しています。

「安全AIソリューション」は、過去の労災報告データや法令、各種リスク管理マニュアルなどを元に災害発生のリスクを予測するAIソリューションです。個人の経験やノウハウからでは見いだせなかった災害リスクを広く、漏れなく予測することができます。ユーザー自身で災害事例や参考情報を選択することで、現場や状況に合わせたリスク抽出と対策案をカスタマイズしながら生成できる「インタラクティブモード」とAIが自動でリスクと対策を生成する「自動モード」を搭載し、利用シーンに応じて柔軟に安全対策の検討を行えます。eYACHOで帳票をデジタル化し、AIが安全関連項目の記入や対策提案を支援することで、属人的な知識に依存しない現場安全の実現が可能になります。

https://product.metamoji.com/gemba/eyacho/

https://product.metamoji.com/gemba/eyacho/topic/ai_solution.html

■株式会社MetaMoJiについて

株式会社MetaMoJiは、先進的なICTをベースに、企業向け、教育機関向け、個人向けアプリケーションを開発・販売しています。企業向けには、現場作業に適したタブレット端末の機動性を活かしながら、遠隔地にいるメンバーがあたかも1つのテーブル上で同じ資料を閲覧・編集するような、リアルタイムな共同作業環境を提供しています。また、創業以来研究・開発を続けているAI技術を日々利用されるアプリケーションに組み込むなど、場所と時間を越えた協働を支え、働き方改革や職場の安全、高品質なものづくりに貢献する技術の開発に努めています。

https://www.metamoji.com/