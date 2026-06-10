まねきケチャ、クマリデパート、α+ら全6組が集結。ガールズカルチャー誌『BEEEEM』主催ライブ「BEEEEM FES」が6月28日（日）、飛行船シアターで開催決定！

株式会社BUZZ GROUPBEEEEM FES 公式フライヤー

株式会社BUZZ PUBLISHING（所在地：東京都港区、代表取締役：鈴木 健也）が展開するガールズカルチャーメディア『BEEEEM（ビーーーム）』と株式会社X10A（所在地：東京都品川区、代表取締役：松下 功志郎）は、2社が共同主催するライブイベント「BEEEEM FES」を、2026年6月28日（日）に東京・飛行船シアターにて開催することをお知らせします。

出演は、α+、Ma'Scar'Piece、まねきケチャ、RiNCENT♯、クマリデパート、COLOR of COLORの全6組。それぞれが個性豊かな世界観を持つアーティストたちが一堂に集います。

チケットの先行販売（抽選）は 2026年6月9日（火）20:00よりスタート。お見逃しなく！

チケットを購入する :https://l-tike.com/beeeemfes/

■イベント詳細

イベント名： BEEEEM FES

開催日時： 2026年6月28日（日）10:45 OPEN ／ 11:30 START

会場： 飛行船シアター（東京都台東区東上野4-24-11）

アクセス： JR各線「上野駅」入谷口より徒歩8分 ／ 東京メトロ日比谷線・銀座線「上野駅」1番出口より徒歩8分

■ 出演アーティスト

α+_アーティスト写真

✦ α+（アルファプラス）

VAZとツインプラネットの共同プロデュースにより誕生した11人組アイドルグループ。『世界中の「やってみたい」をチアアップしよう！』をスローガンに掲げ、2026年2月18日に1stシングル「青春のエフェクト」をデジタルリリースしデビュー。

Ma'Scar'Piece_アーティスト写真

✦ Ma'Scar'Piece（マスカーピース）

2024年に開催されたアイドルオーディション『TIF de Debut2024 supported by Denonbu（電音部）』から誕生した令和トランスアイドルグループ。バンダイナムコエンターテインメントが贈る音楽原作キャラクタープロジェクト『電音部』のエリアチェーン「シモキタザワエリア」とリンクし、トランスを基盤とした音楽とパフォーマンスが特徴。現在は5人体制で活動している。

まねきケチャ_アーティスト写真

✦ まねきケチャ

2015年8月8日にデビュー。デビュー時より完全生歌にこだわり、2018年には女性グループ史上メジャーデビューより3番目の早さで日本武道館公演を開催し、10,000人を動員した。2026年5月1日に新体制となり、現在は凪咲楓、三井いろは、早瀬結実、堀内すず、日高里緒の5名で活動している。

RiNCENT♯_アーティスト写真

✦ RiNCENT♯（リンセント)

2020年にデビューしたアイドルグループ。グループ名の「♯」には、「今よりも♯（半音）上がり続けて行く」という意味が込められている。2025年12月に伏見りほが加入し、現在は8人体制で活動している。

クマリデパート_アーティスト写真

✦ クマリデパート

「世界の心のデパート」をコンセプトに、サクライケンタ率いるekomsにより2016年に結成された王道アイドルグループ。2023年3月には日本武道館でワンマンライブを開催。2025年7月に新メンバーの葵ミヅキ、桃々シオン、鈴音リンが加入し、2026年に10周年の節目を迎えた。

COLOR of COLOR_アーティスト写真

✦ COLOR of COLOR（カラーオブカラー）

2025年10月31日に代官山UNITでデビューライブを開催したアイドルグループ。“カラカラ”の愛称でも親しまれている。

■ チケット情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141380/table/423_1_20a4cac970926d5ad3460285b577188b.jpg?v=202606101051 ]

【先行販売(抽選)】 受付期間：2026年6月9日（火）20:00 ～ 6月16日（火）23:59

【一般販売】 販売期間：2026年6月20日（土）20:00 ～ 6月27日（土）23:59

チケットを購入する :https://l-tike.com/beeeemfes/

■ 最新情報・解禁情報はXをチェック！

本イベントに関する最新情報は、公式X（旧Twitter）アカウント @BEEEEM_FES(https://x.com/BEEEEM_FES) にて随時発信中。 フォローしてお見逃しなく！

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■ BEEEEM（ビーーーム）とは

『BEEEEM』vol.2表紙ビジュアル

「BEEEEM」は、株式会社BUZZ PUBLISHINGが2025年9月に創刊したガールズカルチャーメディア。≒JOY・FRUITS ZIPPER・SWEET STEADYなど最前線で活躍するアーティストを特集し、雑誌・イベント・デジタルの三軸でガールズカルチャーの"今"を発信しています。

2026年1月発売のvol.2では「セカイを越える。」をテーマに掲げ、累計部数・メディア掲載ともに拡大を続けています。

BEEEEM 公式サイトを見る :https://buzz-publishing.com/

■ 会社概要

株式会社BUZZ PUBLISHING

社名：株式会社BUZZ PUBLISHING

代表者：鈴木健也

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-1 ルーセント赤坂8階

事業内容：ガールズカルチャーマガジン『BEEEEM』をはじめとする出版物の企画・制作および、関連イベント・プロモーションの企画・運営。

HP：https://buzz-publishing.com/



※株式会社BUZZ PUBLISHINGは、株式会社BUZZ GROUP(東京都港区、代表取締役:渡辺憲)のグループ会社です。

【本件プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社BUZZ GROUP 広報部

お問い合わせ：https://group-buzz.com/contact/