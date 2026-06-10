バイウィルが運営する東京都のプログラム型プロジェクトを活用したカーボンクレジット創出支援事業に東京都立川市の参加が決定

株式会社バイウィル

「GXをやりたくなる世界」を目指し、環境価値を活用した経済循環を推進する株式会社バイウィル（本社：東京都中央区、代表取締役社長：下村 雄一郎、以下「バイウィル」）は、東京都が都内の中小企業や自治体等によるCO2排出削減活動を取りまとめ、J-クレジット化を促進する取り組みとして推進する「プログラム型プロジェクトを活用したカーボンクレジット創出支援事業」の採択事業者として選定されています。

この度、LED照明に関するJ-クレジット創出プログラム「きらきラボ」に東京都立川市（市長:酒井 大史、以下「立川市」）が参加することになりましたのでお知らせします。

市役所本庁舎に導入されたLED照明による省エネ効果をJ-クレジット（※１）化し、その生み出されたJ-クレジットの売却益の一部を立川市へ還元することで、地域のさらなる環境対策の財源として活用する「新たな地域脱炭素モデル」の実現に寄与します。

※1：J-クレジットとは、省エネ設備の導入や再生可能エネルギーの活用等、事業者による脱炭素活動により得られたCO2などの温室効果ガスの排出削減量や吸収量を「クレジット」として国が認証したもの。

【東京都採択事業とは】

東京都の「プログラム型プロジェクトを活用したカーボンクレジット創出支援事業」のHP（https://www.program-credit.metro.tokyo.lg.jp/）より引用

東京都が推進する「プログラム型プロジェクトを活用したカーボンクレジット創出支援事業」は、都内の中小企業や自治体等によるCO2排出削減活動を取りまとめ、J-クレジット化を促進する取り組みです。

環境価値の創出とクレジット取引を活性化し、脱炭素化に向けた投資が循環する持続可能なエコシステムの構築を目的としています。

株式会社バイウィルは本事業の採択事業者として選定されており、太陽光設備およびLED照明導入による環境価値のクレジット化を主導しています。本事業を通じて、参加団体の煩雑な手続きや費用負担をゼロに抑えつつ、売却益を還元することで、地域の脱炭素化を強力に後押しします。

【きらきラボの概要】

きらきラボのスキーム図

【今後の展望】

バイウィルは、今回の立川市との取り組み（東京都プログラム）を先進的なロールモデルとし、全国の自治体や企業に眠る気候資産を発掘し、カタチにすることで、負担なく、前向きに脱炭素に取り組める環境づくりを支援してまいります。

【立川市 概要】

■所在地：東京都立川市泉町1156-9

■公式サイト: https://www.city.tachikawa.lg.jp/

■代表者：市長 酒井 大史

【バイウィル 会社概要】

■社名：株式会社バイウィル

■本社：東京都中央区銀座7丁目3番5号 ヒューリック銀座7丁目ビル4階

■公式サイト：https://www.bywill.co.jp/

■代表者：代表取締役社長 下村 雄一郎

■事業内容：

・環境価値創出支援事業（カーボンクレジット等の創出）

・環境価値売買事業（カーボンクレジット等の調達・仲介）

・GXコンサルティング事業

・ブランドコンサルティング事業

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社バイウィル 広報担当

e-mail：pr@bywill.co.jp

TEL：03-6262-3584（代表）