忙しくても消耗しない！ご機嫌なままで成果も出せる、現代のビジネスパーソン必読の習慣術！『ととのえる。』6月10日発売

株式会社ダイヤモンド社

本業のコクヨで部長や社長室長を歴任し、副業でサウナ施設のプロデュース等も手がける川田直樹氏の新刊『ととのえる。 超忙しくてもいつもご機嫌な人の習慣術』が、6月10日にダイヤモンド社から発売となります。

『ととのえる。 超忙しくてもいつもご機嫌な人の習慣術』川田直樹：著 ダイヤモンド社：刊

■忙殺されない、消耗しない。優秀な人だけが知っている、

自分を「ととのえて」回復するための習慣術

やるべきことに追われ、気づけば一日が終わっている。仕事も頑張りたいし、趣味も楽しみたい。人とのつながりも大切にしたい。けれど、時間も気力も足りず、いつも何かに追われている――。リモートワークや副業の広がりによって働き方・生き方の選択肢が増える一方で、「やりたいこと」と「やるべきこと」の両立に悩むビジネスパーソンは少なくありません。また、忙しさの中で自らのコンディション調整を後回しにしていると、知らず知らずのうちに心身が消耗し、本来のパフォーマンスを発揮できなくなってしまいます。

新刊『ととのえる。』では、そんな現代人特有の悩みに対し、「忙しさに振り回されることなく仕事で成果を出し、人生も軽やかに楽しむための習慣術」を提示しています。著者の川田直樹氏はコクヨの現役社員。30代という若さで部長、社長室長などを歴任し、現在は組織開発や人材育成といった会社の将来を支える重要なミッションに携わっています。一方で、サウナ施設のプロデュースやメディア出演など、社外でも多方面で活動しています。

そんな川田氏自身も、かつては睡眠時間を削り、気合と根性で働き続けた結果、心身ともに限界を迎えた経験がありました。そこでたどり着いた答えが、スキルを増やす前に、まず自らのコンディションを「ととのえる」という考え方でした。

本書では、「体」「時間」「環境」「思考」「心」「人間関係」「人生」という、ビジネスパーソンにとって重要な7つの要素について、自分を「ととのえる」ための具体的な方法を紹介しています。忙しさに振り回されるのではなく、自らのコンディションをととのえながら、仕事も人生も充実させる。そのための習慣と考え方を提示する一冊です。

■本書の内容（一部抜粋）

・「朝の30分ルーティン」を用意する

・年1回、自分の「不調カルテ」を作る

・決断も後悔も「3秒」で終わらせる

・意識が散漫になるものは「とりあえず隠す」

・嫌いな作業は「ミニゲーム」化する

・「理不尽な相手」はラスボスと思って楽しむ

・人間関係を円滑にする「3つの言葉」を口に出す

・「自分さえ我慢すれば」という呪縛を手放す

■目次（一部抜粋）

プロローグ 「ととのえる」とはどういうことか？

第1章 「体」をととのえる

第2章 「時間」をととのえる

第3章 「環境」をととのえる

第4章 「思考」をととのえる

第5章 「心」をととのえる

第6章 「人間関係」をととのえる

第7章 「人生」をととのえる

エピローグ 結局「ととのっている人」がすべてうまくいく

■『ととのえる。 超忙しくてもいつもご機嫌な人の習慣術』

著者：川田直樹

定価：1,870円（税込）

発売日：2026年6月10日

発行：ダイヤモンド社

判型：四六並・304頁

URL：https://www.amazon.co.jp/dp/4478124752

■著者プロフィール：川田直樹（かわた・なおき）

1984年奈良県生まれ。大阪公立大学工業高等専門学校卒業後、コクヨの子会社に入社し、法人オフィスの設計・施工管理に従事。東京の親会社へ出向し、2011年より新本部の立ち上げに参画。働きながら29歳で一級建築士の資格を取得し、コクヨ最年少マネジャー（当時）に昇格。社長室・秘書を経て経営にも関与。社内にサウナ部を創設し、2019年には企業横断コミュニティ「ＪＡＰＡＮ SAUNA-BU ALLIANCE(JSA)」を設立。239社・約5000人規模へと拡大。現在はコクヨにて人材組織開発を担うとともに、サウナ施設のプロデュースや、フィンランドサウナアンバサダーとして国内外への発信を行う。会社員としての本業と趣味や私生活の両方を統合する「ワーク・ライフブレンド」の体現者としてメディア出演も多数。著書に『シン・サウナ』（KADOKAWA刊）。

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