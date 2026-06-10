部下も自分も消耗しない「ストレスフリーなマネジメント」の極意！『3000件の職場の悩みを解決したプロが教えるリーダーのふるまい大全』（本田淳也：著）6月10日発売！

株式会社ダイヤモンド社

採用から退職まで、給与や働き方、労働トラブルなど、“人”に関するリアルな悩みを見続けてきた著者が明かす、実践的なマネジメントのテクニックが詰まった1冊！ 『3000件の職場の悩みを解決したプロが教える リーダーのふるまい大全』（本田淳也：著）が6月10日にダイヤモンド社から発売されます。

本田淳也：著『3000件の職場の悩みを解決したプロが教える リーダーのふるまい大全』ダイヤモンド社刊

■3000件の労働相談に向き合ってきたプロの社労士が教える、最新のリーダー論！

2025年5月14日の法改正により、従来は努力義務だった従業員50人未満の事業所にも、ストレスチェックの実施義務が拡大されることになりました。こうした変化を受け、リーダーには成果を出すだけでなく、メンバーが安心して働ける環境をつくる力がこれまで以上に求められます。一方で、部下との距離感、ハラスメントへの配慮、メンタルケアなど、多くの負担を抱え、リーダー自身が疲弊してしまうケースも少なくありません。

「人が足りない」「職場の空気が重い」「注意すると関係が悪くなる」――。本書は、3000件以上のこのような労働相談と向き合ってきた社会保険労務士が教える、“新しい時代のリーダー論”です。

部下を精神論で鼓舞したり、厳しく管理したりするのではなく、職場に生まれるストレスを理解し、それを減らすためにどう行動するか。ストレスチェック調査票（80項目版）の「仕事の負担」「周囲のサポート」「職場の活力」といった8つの要素をベースに、現場で即実践できるノウハウを分かりやすく解説します。

紹介するのは、「ありがとうをきちんと伝える」「注意するときは理由を添える」「忙しくても“最近どう？”と声をかける」といった、今日から実践できるシンプルな方法ばかり。こうした小さな積み重ねが、職場の空気を変え、人間関係を変え、組織全体のパフォーマンス向上へとつながっていきます。

部下に信頼され、会社で評価され、そして自分も無理をしすぎない。そんな“ストレスフリーなマネジメント”を実現するための一冊です。

■目次

序章 マネジメントを「ストレスフリー」にする ―「自分も相手も働きやすい」リーダーのふるまい

第1章 「仕事が多すぎる職場」を変える！ ―「負担と環境を整える」リーダーのふるまい

第2章 「なんとなくしんどい職場」を変える！ ―「メンタルが安定する職場をつくる」リーダーのふるまい

第3章 「孤立する職場」をなくす！ ―「支え合いを生む」リーダーのふるまい

第4章 「仕事に前向き」な職場をつくる！ ―「働きがいが高まる」リーダーのふるまい

第5章 「役割がよくわからない……」を解消する！ ―「成長できる仕事をつくる」リーダーのふるまい

第6章 「なぜか納得できない……」をなくす！ ―「信頼される」リーダーのふるまい

第7章 「ここで働き続けていいのか？」をなくす！ ―「メンバーの不満が消える」リーダーのふるまい

第8章 「行きたくない職場」から「行きたくなる職場」へ！ ―「信頼と尊重の環境にする」リーダーのふるまい

巻末付録 職業性ストレス簡易調査票80項目版

■『3000件の職場の悩みを解決したプロが教える リーダーのふるまい大全』

著者：本田淳也

定価：1,980円（税込）

発売日：2026年6月10日

発行：ダイヤモンド社

判型：四六判・並製・1C・384頁

https://www.amazon.co.jp/dp/4478124094/

■著者プロフィール：

本田淳也（ほんだ・じゅんや）

本田社会保険労務士事務所 代表

1975年、青森県深浦町生まれ。北海道自動車短期大学を卒業後、ディーラーでメカニックとして働いたのち、東京で四駆専門誌の編集部に勤務。その後、青森に戻り、ホテルや不動産を扱う会社で営業を経験。その仲間と会社を立ち上げ、共同で経営を行う。10名ほどのスタッフを雇用し、現場に立ちながらリーダーとして人を動かす難しさと面白さを痛感する。経営方針の違いから会社を離れる際、顧問税理士とのやりとりを通じて、「自分も経営の苦労を知っているからこそ、専門的な知識で経営者と現場の力になりたい」と社会保険労務士を志す。午前は社労士事務所、午後は税理士事務所で働きながら実務を学ぶ。生活は苦しかったが、この“誰よりも下積みを知る経験”こそが、現在の活動の原点となっている。これまでに3000件以上の労働相談に対応し、企業の中で何が人を動かし、何が人を壊すのかを見てきた。

現場の悩みに向き合い続ける中で、「制度や理屈よりも、リーダーのちょっとしたふるまいが職場を変える」と確信するようになる。その実感と、積み重ねてきた気づきをもとに執筆したのが、本書である。現在は、これまでの実務経験をベースに、全国の経営者に向けて、日々の判断や人の課題に向き合いながら、人と組織の相談に伴走する「経営伴走顧問」としても活動している。著書に『人手不足時代を生き抜く地方の会社の人事戦略』（労働新聞社）、『自動車整備業の経営と労務管理』（日本法令）がある。猫が好き。

本田社会保険労務士事務所ホームページ

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